Fost șef al MI6: „Putin vrea să transforme Ucraina în ceva asemănător cu Belarus. Nu este pregătit să încheie un acord de pace”

Evaluări recente ale serviciilor de informații arată că Vladimir Putin nu are intenția de a ajunge la un acord de pace cu Ucraina, a declarat fostul șef al serviciilor secrete britanice, confirmând o opinie care stă la baza unei linii mai dure din partea SUA și a aliaților săi, relatează Bloomberg.

Richard Moore, care a demisionat din funcția de șef al MI6 în septembrie, a declarat în emisiunea The Mishal Husain Show de la Bloomberg că președintele rus ar avea nevoie de mai multe argumente convingătoare pentru a ajunge la un acord de tipul celui dorit de președintele american Donald Trump. Evaluarea sa confirmă rapoartele din luna trecută, potrivit cărora serviciile secrete americane considerau că Putin va continua invazia pe scară largă a Ucrainei.

„În condițiile actuale – mă bazez pe informațiile pe care le-am obținut acum câteva săptămâni din surse de informații – el nu este pregătit să încheie un acord”, i-a spus Moore lui Mishal Husain. „Pentru mine, soluția este că trebuie să fie supus unei presiuni mai mari, astfel încât să fie pregătit să încheie un acord”.

În cadrul interviului acordat la două luni după încheierea mandatului său de cinci ani la conducerea serviciului de informații externe al Regatului Unit, Moore a declarat că guvernul laburist al prim-ministrului Keir Starmer s-a angajat să continue sprijinul militar acordat Ucrainei, chiar dacă susține inițiativa lui Trump de încetare a focului.

„Este responsabilitatea noastră să transmitem exact ceea ce ne spun serviciile de informații”, a spus Moore. „Acestea ne spun, de exemplu, că Putin nu are nicio intenție de a încheia un acord, că pentru el nu este vorba doar de o chestiune teritorială, ci de a domina și transforma Ucraina în ceva care să semene mai degrabă cu statul vecin, Belarus”.

Moore a spus că a observat o „evoluție a gândirii” cu privire la Putin în administrația Trump. „Este clar că Putin încearcă să se joace cu noi. Este un ofițer de informații. Îl recunosc pe tipul ăsta. Încearcă să ne manevreze într-o poziție care îi este convenabilă, iar noi trebuie să-l imobilizăm și să nu-i permitem această manevrabilitate”.

Fostul șef al MI6 a mai spus că ar putea exista consecințe în ceea ce privește activitatea Chinei dacă Occidentul nu ar ajuta Ucraina să învingă. El a afirmat că președintele chinez Xi Jinping urmărește „cu mare atenție” reacția aliaților.

„Există un pericol real ca, dacă ne vede slabi în privința Ucrainei, să tragă concluzii cu privire la propriul comportament în Marea Chinei de Sud și, potențial, în Taiwan”, a spus Moore.

Moore a subliniat ce sprijin suplimentar ar putea oferi aliații occidentali Ucrainei pentru ca Putin să fie forțat să se așeze la masa negocierilor.

„Mai multă presiune pe câmpul de luptă. Ucrainenii au o industrie de apărare subcapitalizată. Au capacități neutilizate care ar putea fi rezolvate cu bani”, a spus el. „Le putem oferi mai mult în ceea ce privește permisiunea de a folosi arme cu rază lungă de acțiune, de exemplu, precum și elementele de bază ale apărării aeriene. Și există posibilitatea de a exercita o presiune mult mai mare asupra lui Putin în țara sa.

Nu pretind că acest lucru va da rezultate imediate. Trebuie să avem răbdare. Trebuie să fim pregătiți să trecem peste asta”, a adăugat el. „Am vorbit despre importanța fundamentală a acestui lucru pentru alianța occidentală – să nu pierdem această luptă a voințelor.”

Editor : A.M.G.