Live TV

Fost șef al MI6: „Putin vrea să transforme Ucraina în ceva asemănător cu Belarus. Nu este pregătit să încheie un acord de pace”

Data publicării:
Richard Moore-fost șef MI6
Richard Moore, fost șef al MI6. Foto: Profimedia

Evaluări recente ale serviciilor de informații arată că Vladimir Putin nu are intenția de a ajunge la un acord de pace cu Ucraina, a declarat fostul șef al serviciilor secrete britanice, confirmând o opinie care stă la baza unei linii mai dure din partea SUA și a aliaților săi, relatează Bloomberg.

Richard Moore, care a demisionat din funcția de șef al MI6 în septembrie, a declarat în emisiunea The Mishal Husain Show de la Bloomberg că președintele rus ar avea nevoie de mai multe argumente convingătoare pentru a ajunge la un acord de tipul celui dorit de președintele american Donald Trump. Evaluarea sa confirmă rapoartele din luna trecută, potrivit cărora serviciile secrete americane considerau că Putin va continua invazia pe scară largă a Ucrainei.

„În condițiile actuale – mă bazez pe informațiile pe care le-am obținut acum câteva săptămâni din surse de informații – el nu este pregătit să încheie un acord”, i-a spus Moore lui Mishal Husain. „Pentru mine, soluția este că trebuie să fie supus unei presiuni mai mari, astfel încât să fie pregătit să încheie un acord”.

În cadrul interviului acordat la două luni după încheierea mandatului său de cinci ani la conducerea serviciului de informații externe al Regatului Unit, Moore a declarat că guvernul laburist al prim-ministrului Keir Starmer s-a angajat să continue sprijinul militar acordat Ucrainei, chiar dacă susține inițiativa lui Trump de încetare a focului.

„Este responsabilitatea noastră să transmitem exact ceea ce ne spun serviciile de informații”, a spus Moore. „Acestea ne spun, de exemplu, că Putin nu are nicio intenție de a încheia un acord, că pentru el nu este vorba doar de o chestiune teritorială, ci de a domina și transforma Ucraina în ceva care să semene mai degrabă cu statul vecin, Belarus”.

Moore a spus că a observat o „evoluție a gândirii” cu privire la Putin în administrația Trump. „Este clar că Putin încearcă să se joace cu noi. Este un ofițer de informații. Îl recunosc pe tipul ăsta. Încearcă să ne manevreze într-o poziție care îi este convenabilă, iar noi trebuie să-l imobilizăm și să nu-i permitem această manevrabilitate”.

Fostul șef al MI6 a mai spus că ar putea exista consecințe în ceea ce privește activitatea Chinei dacă Occidentul nu ar ajuta Ucraina să învingă. El a afirmat că președintele chinez Xi Jinping urmărește „cu mare atenție” reacția aliaților.

„Există un pericol real ca, dacă ne vede slabi în privința Ucrainei, să tragă concluzii cu privire la propriul comportament în Marea Chinei de Sud și, potențial, în Taiwan”, a spus Moore.

Moore a subliniat ce sprijin suplimentar ar putea oferi aliații occidentali Ucrainei pentru ca Putin să fie forțat să se așeze la masa negocierilor.

„Mai multă presiune pe câmpul de luptă. Ucrainenii au o industrie de apărare subcapitalizată. Au capacități neutilizate care ar putea fi rezolvate cu bani”, a spus el. „Le putem oferi mai mult în ceea ce privește permisiunea de a folosi arme cu rază lungă de acțiune, de exemplu, precum și elementele de bază ale apărării aeriene. Și există posibilitatea de a exercita o presiune mult mai mare asupra lui Putin în țara sa.

Nu pretind că acest lucru va da rezultate imediate. Trebuie să avem răbdare. Trebuie să fim pregătiți să trecem peste asta”, a adăugat el. „Am vorbit despre importanța fundamentală a acestui lucru pentru alianța occidentală – să nu pierdem această luptă a voințelor.”

Citește și: 

Deținuții din Belarus sunt obligați să facă sicrie și flori de plastic pentru soldații ruși: „Uitați-vă, sunt ale noastre”

Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
misu la liceu
2
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
Christopher-Eppinger foto petrichor
3
Povestea tânărului de 31 de ani din Germania care a făcut 250 de milioane de euro din...
Petr Pavel
4
Președintele ceh avertizează NATO să răspundă la încălcările spațiului aerian: „Rusia...
Lansarea cu peripeții a robotului rusesc Aidol. F
5
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut...
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
Digi Sport
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
Daniel Băluță, despre contracandidații săi: „Îi respect pe Ciprian...
echipe de cercetare la locul unde s-a probabusit drona in zona grindu
Șeful Statului Major, despre drona căzută în zona Grindu: Nu a fost...
cladirea primariei capitalei
Mai mulți bani la Primăria Generală decât la sectoare. Daniel Băluță...
LOGO CSM
Prima reacție a CSM după discuțiile eșuate cu Nicușor Dan și liderii...
Ultimele știri
Daniel Băluță: În București nu se mai poate construi, că nu mai e loc. Orașul trebuie să se extindă
Cine este Mădălina-Gabriela Fătu, numită de Nicușor Dan în funcția de consilier de stat la Administrația Prezidențială
Statele Unite ar putea să nu mai acorde vize de imigrant persoanelor supraponderale (Le Figaro)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soldati ucraineni - pokrovsk
Ucraina, față în față cu o dilemă în timp ce Pokrovsk este pe punctul de a fi cucerit de ruși: să salveze vieți sau să continue lupta
Serghei Lavrov
Serghei Lavrov a venit cu o nouă teorie prin care explică de ce a anulat Donald Trump summitul cu Vladimir Putin: „Falsuri”
Russian President Putin meets with Belarusian President Lukashenko in Moscow
Sănătatea lui Putin, din nou subiect de discuție. Detaliul care a relansat speculațiile
2025-09-16T165542Z_439040959_RC24TGABXFIX_RTRMADP_3_BELARUS-RUSSIA-DRILLS-PUTIN
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
trump parfum
Marketing model Trump. Președintele american a pulverizat pe președintele sirian parfumul care-i poartă numele: „E cel mai bun”
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones pare aproape la fel de tânără ca Jenna Ortega, colega ei de 23 de ani. Apariția care a...
Cancan
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului...
Fanatik.ro
Ce afaceri are cel mai nou deputat PSD ajuns în Parlament. Contracte de milioane de lei cu statul pentru...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Ce se întâmplă în viața lui Cristi Tănase după ce a depus actele de divorț. E anunțul momentului
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
De ce are telefonul tău o linie în partea de jos a ecranului și ce funcție ascunde
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Cât de dramatic! VAR-ul i-a refuzat victoria lui Olăroiu în minutul 90+6, la barajul pentru Mondial
Pro FM
CRBL, despre despărțirea de soția sa: „Cea mai mare minciună este că mi-aș fi părăsit familia!” Ce spune...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Newsweek
CSM vrea o „tăiere” a pensiilor speciale care le-ar oferi pensii între 32.000 și 80.000 lei. Mai mari ca azi
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Morgan Freeman dezvăluie secretul longevității sale la 88 de ani. Sfatul primit de la Clint Eastwood care i-a...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA