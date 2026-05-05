O țară membră NATO înființează un nou serviciu de spionaj, după modelul MI6

Noua agenție va avea sarcina de a identifica „amenințările externe”. Sursa foto: Profimedia Images

Războiul din Ucraina schimbă regulile jocului în Europa. O țară membră NATO face un pas important pentru a-și consolida capacitățile de informații și anunță înființarea unei noi agenții de spionaj, după modelul MI6 din Marea Britanie.

Guvernul suedez a anunțat marți că va merge mai departe cu planul de a înființa o nouă agenție de spionaj, care să vizeze amenințările externe, ca parte a unei politici mai ample determinate de războiul Rusiei în Ucraina, relatează Euronews.

Noua agenție se va numi Serviciul de informații externe al Suediei (UND) și își va începe activitatea în ianuarie 2027, a declarat ministrul de externe Maria Malmer Stenergard într-o conferință de presă.

„În timpul războiului în curs din Ucraina, a devenit foarte clar că un avantaj informațional și capacitatea de a adapta rapid și continuu diverse sisteme tehnice sunt la fel de cruciale ca sistemele de armament avansate”, a spus Stenergard, adăugând că noul serviciu va fi comparabil cu MI6 din Regatul Unit.

Suedia dispune deja de un serviciu de informații militar, Serviciul de Informații și Securitate Militară (MUST), responsabil pentru amenințările externe, precum și de Serviciul suedez de securitate (SAPO), nemilitar, care se concentrează asupra amenințărilor interne.

Stenergard a precizat că noul serviciu va prelua unele dintre atribuțiile MUST și va coopera strâns cu Forțele Armate ale Suediei, SAPO și Institutul Național de Radio al Apărării (FRA), responsabil de informațiile din semnale.

În 2022, Suedia a renunțat la două secole de nealiniere militară și a cerut aderarea la NATO în urma invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, iar Stenergard a subliniat că, în calitate de aliat, Suedia se confruntă cu „noi așteptări”. Țara a aderat la Alianță în 2024.

„Pe măsură ce ne dezvoltăm structura de informații, vom fi mai bine aliniați la structurile existente în cadrul NATO și între aliații noștri”, a spus ea.

Noua agenție va avea sarcina de a identifica „amenințările externe la adresa Suediei”. „Activitățile sale vor fi desfășurate prin colectarea, prelucrarea și analiza informațiilor”, a declarat Stenergard.

Un proiect de lege este trimis Consiliului Legislativ, care examinează proiectele de acte normative, iar guvernul a anunțat într-un comunicat că intenționează să îl transmită Parlamentului în luna iunie.

