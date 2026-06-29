Unul dintre iahturile de lux ale lui Putin a trecut pe lângă Danemarca. Destinația actuală este necunoscută

Unul dintre iahturile de lux ale președintelui rus Vladimir Putin a trecut pe lângă coasta de est a Danemarcei pe 29 iunie, sub escorta a două nave ale marinei ruse, relatează DR, un post de televiziune public danez, pe baza datelor de urmărire a navelor, scrie focus.de.

Luni, iahtul de lux Graceful – despre care se spune că face parte din flota personală de iahturi a lui Putin și este supus sancțiunilor internaționale – se îndrepta spre nord de-a lungul coastei de est a Danemarcei. Acesta era escortat de un distrugător rus și de o altă navă de patrulare rusă. Iahtul a intrat în apele teritoriale daneze în timpul nopții și, pe baza vitezei și a cursului său, se preconiza că va trece pe lângă Grenen, punctul cel mai nordic al peninsulei Iutlanda, în jurul orei 14:00, ora locală.

Călătoria este considerată neobișnuită deoarece transponderul AIS al iahtului „Graceful” a fost oprit pentru o mare parte a perioadei începând din 2022, deși au existat rapoarte ocazionale privind mișcările sale. Destinația sa actuală este necunoscută.

Convoiul a fost monitorizat de paza de coastă germană și de Marina Regală Daneză începând de duminică, de la ora 09:00, ora locală. În prezent, este urmărit de nava de patrulare daneză P521 „Freja”.

Armata daneză a declarat pentru DR că Forțele Armate daneze monitorizează în mod obișnuit navele, inclusiv cele ale statelor străine, care tranzitează strâmtorile și apele daneze.

Înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, nava „Graceful” se afla în lucrări de întreținere în Hamburg, Germania. A părăsit șantierul naval pe 7 februarie 2022, cu doar 17 zile înainte de începerea invaziei. Sistemul său de urmărire fusese oprit din august 2022 și, ulterior, a fost observată doar sporadic în apele rusești. Timp de mai bine de trei ani, nu a existat nicio înregistrare a locului în care se afla megaiahtul – până acum.

Se știe că iahtul are aproximativ 80 de metri lungime. Proprietarul său nu este înregistrat oficial, dar observatorii internaționali îl consideră, în general, pe liderul Kremlinului proprietar. Are cinci punți, a fost lansat la apă în 2014 și este estimat la o valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari.

Potrivit DR, garda de coastă germană a fost implicată și ea în operațiune. Comandamentul Apărării Daneze a refuzat să comenteze în detaliu, declarând pentru DR doar: „Forțele armate daneze urmăresc în mod curent navele, inclusiv cele ale unor state străine, care traversează strâmtorile și apele daneze cu capacitățile corespunzătoare”.

Editor : M.C