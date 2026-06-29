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Flota fantomă rusă: ancheta continuă în cazul petrolierului interceptat de Franța și imobilizat la Marsilia

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Fos Sur Mer, France. 27th June, 2026. The oil tanker Deliver, sailing from Primorsk, Russia, and suspected of belonging to the Russian “ghost fleet,” is anchored in the Gulf of Fos, opposite the oil terminal, after being boarded on June 23, 2026, by the F
Petrolierul Deliver, suspectat că face parte din „flota fantomă” a Rusiei, este ancorat în Golful Fos, după ce a fost interceptat de autoritățile franceze. Foto: Profimedia Images
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Petrolierul Deliver, interceptat în Marea Mediterană şi suspectat că ar face parte din „flota fantomă” a Rusiei, rămâne imobilizat în largul portului Fos-sur-Mer (sud-estul Franţei), în timp ce investigaţiile continuă cu privire la neclarităţi legate de pavilionul său, a indicat luni parchetul din Marsilia.

Marina franceză interceptase Deliver, petrolier cu lungimea de 275 de metri şi care arbora un pavilion camerunez, în 23 iunie în largul coastelor Siciliei, în cadrul unei operaţiuni de „control al pavilionului”, prevăzută în convenţiile internaţionale, potrivit AFP preluată de Agerpres.

Nava, provenită din portul petrolier rusesc Primorsk, în apropierea frontierei finlandeze, naviga în direcţia Singapore, via Canalul Suez.

Citește și: Franța a interceptat încă un petrolier din flota-fantomă rusă

Verificările au întărit suspiciunile, parchetul din Marsilia - cu atribuţii de tribunal maritim - a deschis o anchetă pentru neclarităţi legate de pavilion, iar petrolierul a fost întors din drum şi escortat spre portul Fos-sur-Mer, în apropiere de Marsilia.

După sosirea petrolierului, căpitanul navei a fost plasat în arest, măsură ridicată duminică. El a putut să revină la bord, dar nava face obiectul unei proceduri de imobilizare administrativă, în timp ce investigaţiile continuă.

Deliver este al cincilea petrolier sechestrat de Franţa, presupus a face parte din aşa-numita „flotă fantomă” rusă care permite Moscovei să ocolească sancţiunile legate de invazia în Ucraina, Parisul fiind implicat puternic în acest dosar.

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„Nu vom lăsa flota fantomă să ocolească sancţiunile şi să finanţeze efortul de război rusesc”, scrisese joi preşedintele francez Emmanuel Macron, anunţând interceptarea petrolierului.

„Europa este hotărâtă să continue toate eforturile necesare pentru a creşte costul războiului pentru Rusia şi a permite venirea unei păci robuste şi durabile în Ucraina”, a insistat el.

Editor : Ana Petrescu

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