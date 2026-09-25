Orașul din Germania care a interzis instalarea de noi plăci comemorative dedicate victimelor Holocaustului

Consiliul local al oraşului Heidenau, estul Germaniei, a aprobat o moţiune iniţiată de partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) şi de Uniunea Creştin-Democrată (CDU), la guvernare, prin care se interzice instalarea pe viitor a unor plăci comemorative în memoria victimelor Holocaustului, relatează vineri Reuters.

„Stolpersteine” (în traducere aproximativă „Pietre de poticnire”) este un proiect european dedicat victimelor nazismului, a căror amintire este evocată prin intermediul unor plăci de alamă montate în pavaj.

Decizia luată joi de autorităţile din Heidenau, un oraş din landul Saxonia, situat în apropiere de Dresda, are loc în contextul în care AfD ocupă primul loc în sondajele naţionale, devansând CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz.

AfD a contestat frecvent modul în care Germania comemorează Holocaustul, cofondatorul partidului, Alexander Gauland, descriind la un moment dat perioada nazistă drept un simplu „găinaţ” în istoria 1.000 de ani a Germaniei plină de succese.

Consiliul local din Heidenau a votat împotriva amplasării de noi plăci comemorative şi a decis ca viitoarele comemorări să fie concentrate la un sit memorial aflat în cimitirul din partea de nord a oraşului.

Această decizie a alimentat dezbaterile privind respectarea de către CDU a aşa-numitului „Brandmauer” - o barieră informală prin care partidele consacrate din Germania exclud orice cooperare oficială cu AfD.

Filialele locale ale AfD şi CDU nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta situaţia.

„Sunt consternată că un partid democratic a ales să susţină o manevră atât de evidentă a partidului extremist AfD”, a declarat Charlotte Knobloch, preşedinta unei asociaţii regionale evreieşti din Bavaria, pentru grupul de presă Funke.

Susţinătorii moţiunii au argumentat că mulţi locuitori ai oraşului consideră nepotrivite plăcile comemorative „Stolpersteine” - care au forma unor pavele - deoarece sunt încastrate în sol şi se poate călca pe ele.

Editor : Sebastian Eduard