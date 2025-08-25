Live TV

Parisul l-a convocat pe ambasadorul SUA în Franţa, Charles Kushner, după acuzaţii „inacceptabile” la adresa lui Emmanuel Macron

Data publicării:
profimedia-1031064989
Charles Kushner. Foto: Profimedia

Ministerul francez de Externe a respins, duminică seara, acuzaţiile pe care ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, i le-a adus într-o scrisoare preşedintelui Emmanuel Macron pe tema antisemitismului şi a anunțat l-a convocat luni pe diplomatul american, nimeni altul decât cuscrul lui Donald Trump.

Într-un comunicat, Quai d'Orsay a reacţionat duminică seara, afirmând că „respinge ferm” aceste „acuzaţii inacceptabile”.

„Creşterea actelor antisemite în Franţa de la 7 octombrie 2023 este o realitate pe care o deplângem şi împotriva căreia autorităţile franceze se mobilizează total”, asigură Ministerul Afacerilor Externe, potrivit AFP, citată de News.ro.

Pentru guvernul francez, aceste declaraţii ale unui diplomat american în funcţie în Franţa încalcă Convenţia de la Viena din 1961, care reglementează relaţiile diplomatice, şi consacră „datoria de a nu se amesteca în afacerile interne ale statelor”.

Astfel de declaraţii „nu sunt, de altfel, la înălţimea calităţii relaţiilor transatlantice dintre Franţa şi Statele Unite şi a încrederii care trebuie să rezulte dintre aliaţi”, insistă Parisul, care anunţă convocarea ambasadorului luni, 25 august, la sediul MAE francez.

Ambasadorul american în Franţa, Charles Kushner, nimeni altul decât cuscrul preşedintelui Donald Trump, a denunţat într-o scrisoare adresată preşedintelui Emmanuel Macron „lipsa de acţiune suficientă” împotriva antisemitismului, alăturându-se criticilor prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu. Între altele, ambasadorul american îşi exprimă „profunda îngrijorare faţă de valul de antisemitism din Franţa şi faţă de lipsa de acţiune suficientă din partea guvernului pentru a-l combate”.

