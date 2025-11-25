Live TV

Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE pentru încălcarea „statului de drept”

Data publicării:
drapele la intrarea in parlamentul european
Foto: Shutterstock

Parlamentul European (PE) le-a cerut marţi statelor membre ale UE să continue procedura de retragere a dreptului de vot al Ungariei în Consiliul Uniunii Europene, invocând "colapsul democraţiei, al statului de drept şi al drepturilor fundamentale" din această ţară condusă de premierul conservator Viktor Orban, pe care-l acuză că se află în fruntea "unui regim hibrid de autocraţie electorală", relatează agenţia EFE.

În rezoluţia votată de eurodeputaţi, cu 415 voturi pentru, 193 împotrivă şi 28 de abţineri, aceştia condamnă ceea ce numesc "eforturile deliberate şi sistematice ale guvernului ungar de a submina valorile fundamentale ale UE", despre care afirmă că "nu sunt o alegere opţională, ci un angajament fundamental asumat în mod liber" de fiecare stat membru al UE.

"Prea mult timp guvernele europene au stat cu mâinile încrucişate în timp ce un guvern tot mai autocratic a distrus drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor", acuză eurodeputata Tineke Strik, membră a grupului Verzilor şi iniţiatoare a rezoluţiei.

Textul acesteia insistă că, deşi retragerea dreptului de vot al unui stat membru în UE necesită un vot în unanimitate al celorlalte, declararea faptului că Ungaria "prezintă un risc clar de încălcare gravă a principiilor fundamentale ale UE" are nevoie doar de o majoritate de patru cincimi şi ar permite procesului să avanseze, notează EFE, citată de Agerpres.

Printre cei aproape 200 de eurodeputaţi care au votat împotriva acestei rezoluţii s-au numărat şi cei din grupul Patrioţi pentru Europa, grupul impulsionat chiar de Viktor Orban şi care a semnalat că "Ungaria este atacată din cauza refuzului său de a oferi arme Ucrainei, de a permite intrarea migranţilor ilegali şi de a introduce ideologia de gen în şcoli." "Politica externă, educaţia, politica socială şi familială, protecţia copilului şi sistemul judiciar sunt prerogative ale statelor membre", a amintit acest grup.

Premierul ungar se află în conflict permanent cu Comisia Europeană, care contestă politica suveranistă a acestuia şi îl acuză de încălcarea statului de drept prin acţiuni precum respingerea migranţilor ilegali, limitarea drepturilor comunităţii LGBT sau contestarea întâietăţii deciziilor instanţelor europene în faţa celor emise de instanţele ungare. Refuzul lui Orban de a susţine Ucraina în războiul cu Rusia şi, mai recent, adoptarea unei legislaţii ce restrânge finanţările din străinătate pentru ONG-uri şi presă în Ungaria au amplificat acest conflict.

Ca represalii, Comisia Europeană a blocat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) al Ungariei, prin care această ţară are dreptul la granturi în valoare de 5,8 miliarde de euro din planul european de redresare post-pandemie. Mai mult, Bruxelles-ul a activat împotriva Budapestei în decembrie 2022 noul mecanism de condiţionalitate ce permite Comisiei Europene să le suspende fondurile europene acelor ţări membre despre care consideră că încalcă statul de drept, suspendând astfel circa 23 de miliarde de euro din fondurile de coeziune ce revin Ungariei. Din aceste fonduri de coeziune au fost deblocate de Comisia Europeană numai aproximativ o treime la sfârşitul anului 2023, când Ungaria ameninţa la acel moment să blocheze ajutorul UE pentru Ucraina în războiul cu Rusia.

Ungaria va avea alegeri legislative în primăvara anului viitor şi partidul conservator Fidesz al lui Orban este ameninţat de partidul pro-european Tisza, creat de Peter Magyar, un fost aliat al său devenit opozant.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
harta moldova romania ucraina marea neagra
2
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
4
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
salvamont
5
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări...
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Digi Sport
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
viktor orban-vladimir putin
Viktor Orban ar intenționa să se întâlnească cu Vladimir Putin la Moscova. Când ar urma să aibă loc întrevederea
Nathan Gill Sentencing At The Old Bailey
„O gravă trădare”. Un fost europarlamentar britanic, condamnat pentru luare de mită de la un politician pro-rus
radio podcast microfon
SUA ordonă închiderea postului Radio Europa Liberă în Ungaria. Acuzații de „tentative de destabilizare”
paste carbonara
Roma, iritată de sosurile „italienești” vândute în supermarketul din Parlamentul European. Se cere o anchetă: „Este inacceptabil”
Ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto.
Peter Szijjarto acuză un „mainstream liberal extremist” în politica europeană și cere sprijin pentru creștinii persecutați
Recomandările redacţiei
harta drona
Ce tip de dronă s-a prăbușit în Vaslui și ce traseu a urmat aparatul...
explozie buftea
Explozie puternică într-un apartament din Buftea: mai multe persoane...
Peter Szijjarto
Ungaria, interesată să importe gaze din zăcământul Neptun Deep. Ce a...
florin manole face declaratii
Cumulul pensie-salariu mai așteaptă. Ministerul Muncii, inițiatorul...
Ultimele știri
Momentul în care s-a prăbușit plafonul dintre parter și etajul 1 al blocului afectat de explozie din Buftea
CM 2026. FIFA a anunţat procedura tragerii la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale 2026 din 5 decembrie
Mesajul lui Ilie Bolojan, după anunțul CE că nu va suspenda fondurile UE: Măsurile luate de Guvern au fost corecte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de...
Fanatik.ro
Cât costă alegerile locale din 7 decembrie 2025. Suma pe care o va primi un președinte de secție, un polițist...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Unde a fost surprinsă Simona Halep. Fostul numărul 1 mondial din tenis nu s-a uitat la bani pentru noua...
Adevărul
Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea...
Playtech
Cum îţi dai seama că bijuteriile sunt din argint: metoda care nu dă greş niciodată
Digi FM
A ajuns la urgențe după ce s-a tăiat într-o hârtie. Reacția corpului a surprins-o și pe ea: "A fost o...
Digi Sport
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
Pro FM
Cauza morții lui Freddie Mercury. O boală a vremii, negată mult timp public, i-a curmat viața la numai 45 de...
Film Now
Ar putea o femeie să fie James Bond în următorul film din serie? Ce spune Daniel Craig
Adevarul
Când campaniile electorale ard sute de mii de euro, iar oamenii simpli țin oameni cu nevoi în viață
Newsweek
Modificare de impact la legea pensiilor. Ce categorii de pensionari pierd mii de lei? Ministrul Muncii anunță
Digi FM
Cei doi băieți ai lui Macaulay Culkin încă nu și-au dat seama că el este Kevin din Singur Acasă: "Nu au nicio...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mereu fermecat de ea. Richard Gere și soția sa, gesturi dulci pe covorul roșu la Madrid. „Suntem suflete...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu