Live TV

Polonia a reţinut în doi ani tot atât de mulţi spioni în favoarea Rusiei ca în ultimele trei decenii

Data publicării:
Silhouette of a man wearing headphones, eavesdropping secret agent, spy and scout, Russian flag, backlight.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Autorităţile poloneze au iniţiat în ultimii doi ani 69 de anchete pentru acte de spionaj legate de Rusia şi Belarus şi au arestat 91 de persoane suspectate că ar lucra pentru „servicii secrete inamice”, un număr care egalează totalul arestărilor acumulate în ultimii 32 de ani (1991-2023), transmite miercuri EFE.

Raportul Agenţiei de Securitate Internă (ABW) din Polonia privind activităţile de contraspionaj în perioada 2024 - 2025, publicat miercuri, primul de acest fel din ultimul deceniu, specifică faptul că între 2016 şi 2023 s-au efectuat 46 de arestări, între 2008 şi 2015 un total de 11, iar între 1991 şi 2008, numărul maxim de cazuri într-un an a fost de cinci.

Documentul menţionează, de asemenea, că doar în 2024 şi 2025 s-a reuşit „eliminarea a 61 de agenţi din sfera publică”, referindu-se la diplomaţi ruşi expulzaţi din Polonia.

Printre cele mai remarcabile cazuri, ABW detaliază urmărirea lui Janusz N., aflat în arest provizoriu din mai 2021 pentru o presupusă acţiune în favoarea Rusiei în cercuri parlamentare, prin încercări de mituire şi recrutare de deputaţi şi eurodeputaţi polonezi.

Un alt tip de ameninţări despre care se menţionează în raport sunt celulele dedicate sabotajului, care sunt formate în mare parte din cetăţeni ruşi, belaruşi şi ucraineni şi care au fost destructurate atunci când plănuiau incendii în oraşe precum Gdansk şi atacuri cu explozivi împotriva infrastructurilor critice şi militare.

Şeful ABW, colonelul Rafal Syrysko, concluzionează în raport că Polonia se confruntă cu o provocare existenţială deoarece „Rusia se află într-o stare de război nedeclarat cu lumea occidentală”.

Colonelul plasează Polonia ca principalul „câmp de luptă” al acestor operaţiuni hibride, coordonate de serviciile de informaţii ruseşti FSB şi GRU.

Raportul avertizează, de asemenea, asupra unei tendinţe până acum neobişnuită în Polonia. Este vorba de prezenţa „radicalismului islamic”, cu cazuri precum deportarea unui membru ISIS originar din Tadjikistan.

În plus, în noiembrie anul trecut, a fost arestat un polonez de 19 ani care pregătea un atac terorist "inspirat de gruparea Stat Islamic într-o piaţă de Crăciun".

ABW avertizează în raportul său despre „radicalizarea foarte periculoasă a tinerilor şi entuziasmul lor pentru terorism” şi menţionează că „fascinaţia lor pentru violenţă apare adesea din dezinformarea de pe reţelele sociale şi forumurile de pe internet”.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
2
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
3
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
ilie bolojan parlament
4
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
Nicușor Dan.
5
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin
„Ostaticul propriei sale dictaturi”: Cum se va sfârși domnia lui Putin și de ce tot mai mulți foști aliați prezic un „colaps iminent”
Karol Nawrocki / Donald Tusk
Cum au declanșat „banii din Rusia” și scandalul Zondacrypto o bătălie politică de amploare între președinte și premier în Polonia
Kaliningrad Marks 81 Years Since Victory In Battle Of Konigsberg
Cum a ascuns Rusia moartea unui protestatar anti-război care şi-a dat foc în Kaliningrad: Investigaţie internaţională
putin la kremlin
„Putin a ipotecat în mare măsură viitorul Rusiei”. Cum a transformat frica elitele de la Kremlin în „lachei”
PTYxMWU5MTg4ZmQxYzBiNzkxZDc3OTdiNGJhM2Y4OGY1.thumb
„Rămân în pat și-mi spun «Ce-o fi, o fi»”. New York Times a vorbit cu românii din Tulcea despre atacurile cu drone rusești (reportaj)
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Bolojan: Liderii PSD, inclusiv Grindeanu, să propună soluția. Dacă...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_14_INQUAM_Photos_George_Calin
Grindeanu spune că partidul ar putea intra într-o coaliţie de...
Donald Trump Friedrich Merz
De ce Donald Trump reduce efectivele militare americane din Europa și...
Gheorghiu Grindeanu
Oana Gheorghiu: Sorin Grindeanu a avizat listarea la bursă a unor...
Ultimele știri
Noaptea Muzeelor 2026: Ce evenimente și expoziții pot fi vizitate gratuit în București și în alte orașe din țară
Ce elevi se pot înscrie la sesiunea specială de Bacalaureat 2026. Examenele încep din 18 mai
„Fantomele” Ucrainei lovesc trenurile militare rusești din Crimeea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un mesaj important de la Univers pe 6 mai 2026. Momentul în care spun “nu” și își schimbă...
Cancan
Gemenele de la Indiggo, încătușate după ce au provocat panică la Miami Beach, Au RĂNIT inclusiv polițiștii...
Fanatik.ro
Steaua – Barcelona 1986. Cum s-a câștigat, de fapt, finala pas cu pas
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
„Fără număr” pentru viitorul premier. Hidroelectrica scoate ”din joben” un miliard de lei și îl face cadou...
Adevărul
Ipoteză șocantă în cazul evadatului care nu s-a supus somației și a fost împușcat de polițiști. „Nu este...
Playtech
Ce face Roberta Anastase după ce a plecat din politică. A ajuns într-o poziție cheie în domeniul financiar
Digi FM
Dan Negru, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Relax! La ce bună panica? Am prins multe șanse din astea”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără milă: DOUĂ milioane de oameni l-au înjurat, imediat după discursul neașteptat ținut de Shakira
Pro FM
Cleopatra Stratan, mai senzuală ca niciodată în vacanța din Spania. Fetița care cânta "Ghiță" s-a transformat...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
Fostul preot Cristian Pomohaci, acuzat că oficiază slujbe ilegale într-un fost local, după prescrierea...
Newsweek
Pensie umilitoare pentru sute de mii de pensionari: după 30 de ani, abia depășesc pragul minim. Cum e posibil?
Digi FM
Mereu șic și în formă! Joan Collins din "Dinastia", fabuloasă și fără operații la 92 de ani, la brațul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Femeie atacată de un lup într-un mall din Germania. Animalul sălbatic a dat buzna în centrul comercial în...
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur pentru apariția la Met Gala alături de noua parteneră, Sutton Foster: „Mi-am...
UTV
Jessica Alba a atras toate privirile în costum de baie la 45 de ani. Actrița a petrecut pe iaht alături de...