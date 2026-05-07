Polonia a reţinut în doi ani tot atât de mulţi spioni în favoarea Rusiei ca în ultimele trei decenii

Autorităţile poloneze au iniţiat în ultimii doi ani 69 de anchete pentru acte de spionaj legate de Rusia şi Belarus şi au arestat 91 de persoane suspectate că ar lucra pentru „servicii secrete inamice”, un număr care egalează totalul arestărilor acumulate în ultimii 32 de ani (1991-2023), transmite miercuri EFE.

Raportul Agenţiei de Securitate Internă (ABW) din Polonia privind activităţile de contraspionaj în perioada 2024 - 2025, publicat miercuri, primul de acest fel din ultimul deceniu, specifică faptul că între 2016 şi 2023 s-au efectuat 46 de arestări, între 2008 şi 2015 un total de 11, iar între 1991 şi 2008, numărul maxim de cazuri într-un an a fost de cinci.

Documentul menţionează, de asemenea, că doar în 2024 şi 2025 s-a reuşit „eliminarea a 61 de agenţi din sfera publică”, referindu-se la diplomaţi ruşi expulzaţi din Polonia.

Printre cele mai remarcabile cazuri, ABW detaliază urmărirea lui Janusz N., aflat în arest provizoriu din mai 2021 pentru o presupusă acţiune în favoarea Rusiei în cercuri parlamentare, prin încercări de mituire şi recrutare de deputaţi şi eurodeputaţi polonezi.

Un alt tip de ameninţări despre care se menţionează în raport sunt celulele dedicate sabotajului, care sunt formate în mare parte din cetăţeni ruşi, belaruşi şi ucraineni şi care au fost destructurate atunci când plănuiau incendii în oraşe precum Gdansk şi atacuri cu explozivi împotriva infrastructurilor critice şi militare.

Şeful ABW, colonelul Rafal Syrysko, concluzionează în raport că Polonia se confruntă cu o provocare existenţială deoarece „Rusia se află într-o stare de război nedeclarat cu lumea occidentală”.

Colonelul plasează Polonia ca principalul „câmp de luptă” al acestor operaţiuni hibride, coordonate de serviciile de informaţii ruseşti FSB şi GRU.

Raportul avertizează, de asemenea, asupra unei tendinţe până acum neobişnuită în Polonia. Este vorba de prezenţa „radicalismului islamic”, cu cazuri precum deportarea unui membru ISIS originar din Tadjikistan.

În plus, în noiembrie anul trecut, a fost arestat un polonez de 19 ani care pregătea un atac terorist "inspirat de gruparea Stat Islamic într-o piaţă de Crăciun".

ABW avertizează în raportul său despre „radicalizarea foarte periculoasă a tinerilor şi entuziasmul lor pentru terorism” şi menţionează că „fascinaţia lor pentru violenţă apare adesea din dezinformarea de pe reţelele sociale şi forumurile de pe internet”.

Editor : Sebastian Eduard