Premieră pentru Ucraina: Kievul va produce drone în Germania. Bundeswehr va fi principalul cumpărător

O companie ucraineană din domeniul apărării a încheiat un acord în valoare de 100 de milioane de euro pentru producția de drone în Germania. În anul următor, Kievul intenționează să încheie încă zece acorduri similare pentru a crește semnificativ producția, a începe vânzarea produselor sale către aliații occidentali și a reduce dependența de China.

Fondată în 2022, compania Frontline va deschide o fabrică în sudul Germaniei, în parteneriat cu producătorul bavarez de drone de recunoaștere Quantum Systems, relatează Financial Times. Din partea ucraineană, joint venture-ul va primi proprietatea intelectuală și experiența de luptă, iar din partea germană – posibilități de producție automatizată, lanț de aprovizionare european, legături cu Bundeswehr și forțele armate ale altor țări europene. În 2026, fabrica în valoare de 40 de milioane de euro va produce 10.000 de drone, care vor fi trimise în Ucraina. După aceea, companiile vor primi dreptul de a exporta aparate în alte țări.

Potrivit lui Matias Lena de la Quantum, care va conduce joint venture-ul, compania poartă deja negocieri cu Bundeswehr pentru a-i furniza noi drone. Alexander Kamyshin, consilier extern al președintelui Ucrainei pe probleme strategice, a declarat pentru FT că joint venture-ul ar trebui să fie primul dintre cele 10 proiecte similare care urmează să fie implementate în Europa în cursul anului viitor.

Ucraina dorește să organizeze producția de armament în Europa pentru a proteja întreprinderile de atacurile rusești și pentru a atrage fonduri occidentale pentru dezvoltarea industriei sale militare. Producătorul de drone și rachete Fire Point a convenit deja asupra deschiderii unei fabrici în Danemarca.

Fondul de investiții MITS Capital, care atrage fonduri occidentale în tehnologiile militare ucrainene, poartă negocieri pentru crearea unui joint venture în același loc, cu participarea a încă trei companii ucrainene: producătorul de drone terestre Tencore, compania de radiorecunoaștere „Infozashchita” și producătorul de echipamente pentru luptă radioelectronică Unwave.

Proiectul Frontline și Quantum Systems va fi finanțat de guvernul german în cadrul programului de sprijinire a industriei de apărare a Ucrainei, cu fonduri provenite de la aliații săi occidentali. Fabrica germană va produce „Lensa” – un mic dron multifuncțional, pe care trupele ucrainene îl utilizează atât pentru livrarea de mărfuri pe front, cât și pentru lansarea de bombe asupra țintelor rusești. În Ucraina, Frontline produce câteva sute de drone pe lună, dar intenționează să organizeze producția în serie pentru a înlocui dronele și componentele chinezești, care constituie în prezent baza forțelor aeriene fără pilot ale Armatei Ucraineene.

