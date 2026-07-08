Premierul bulgar: „Nu mai avem arme pentru Ucraina, am epuizat capacitățile”. Ce propunere face în schimb Rumen Radev Kievului

Prim-ministrul bulgar Rumen Radev a declarat la sosirea sa la summitul NATO de la Ankara că Sofia nu mai are capacitatea de a transfera arme și muniție din stocurile sale către Ucraina.

„Ne-am epuizat capacitățile de sprijin militar, adică armele și muniția din stocurile militare bulgare. Am furnizat deja 13 pachete de ajutor și nu mai avem nimic de trimis Ucrainei”, a spus Rumen Radev, scrie European Pravda.

Cu toate acestea el a adăugat că țara sa este dispusă să ofere asistență în repararea echipamentelor militare. „Ceea ce mai putem oferi este sprijinul tehnic militar. Putem asigura repararea echipamentului militar în Bulgaria. Acesta este sprijinul nostru”, a spus Radev.



Ministrul bulgar al apărării a declarat recent că țara nu va mai furniza ajutor militar Ucrainei.



Ministerul de Externe al Ucrainei a precizat ulterior că Ucraina nu primește ajutor militar gratuit din partea Bulgariei și că această cooperare în domeniul apărării dintre cele două state se desfășoară pe baze comerciale.







Editor : Sebastian Eduard