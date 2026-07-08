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ANCOM: Peste 90% dintre telefoanele mobile din România permit localizarea rapidă a apelanţilor la 112

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Bărbat vorbind telefon
Foto: Profimedia
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Peste 90% dintre telefoanele mobile active în România sunt echipate cu tehnologii care permit transmiterea rapidă şi mai precisă a localizării către serviciul de urgenţă 112, arată primul studiu realizat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) privind capabilităţile tehnice ale terminalelor utilizate în reţelele mobile din România.

Rezultatele cercetării publicate miercuri evidenţiază că,la sfârşitul anului 2025, nouă din zece telefoane active suportau tehnologiile 4G, VoLTE şi GNSS, iar aproape 50% erau compatibile cu 5G.

De asemenea, circa 90% dintre terminalele mobile dispuneau de funcţionalitatea AML.

GNSS şi AML permit determinarea mai precisă a poziţiei apelantului, în timp ce VoLTE accelerează transmiterea informaţiilor de localizare către serviciile de urgenţă.

La ora actuală, ANCOM stabileşte condiţiile tehnice şi economice pentru realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă (SNUAU) şi condiţiile tehnice privind transmiterea informaţiilor de identificare şi localizare a apelanţilor.

„Monitorizarea evoluţiei terminalelor mobile contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice optime de transmitere a informaţiilor de localizare a apelurilor de urgenţă. Începând cu anul 2024, furnizorii de reţele publice mobile de comunicaţii electronice transmit către ANCOM, de două ori pe an, date statistice privind terminalele conectate la reţea şi capabilităţile acestora, precum sistemul de operare şi capabilităţi de tip VoLTE, 4G, 5G şi GNSS”, se arată într-un comunicat de presă al arbitrului pieţei locale de telecomunicaţii.

Studiul ANCOM este bazat pe datele raportate de către furnizorii de reţele mobile, conform prevederilor legale impuse de Autoritate, şi urmăreşte evoluţia existenţei tehnologiilor 4G, 5G, VoLTE, GNSS şi AML la nivelul terminalelor, relevante pentru localizarea telefoanelor mobile de pe care se apelează numărul de urgenţă 112.

Editor : Sebastian Eduard

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