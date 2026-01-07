Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România mare. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”

În ultimele șase luni, fluxul de fonduri din Uniunea Europeană către economia românească s-a accelerat dramatic, remarcă publicația maghiară cu profil economic Világgazdaság care titrează: „ Ceva s-a schimbat: Ursula von der Leyen face România măreață, miliarde de euro au fost transferate către ea - ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”

Dragos Pislaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a scris pe Facebook că fondurile ajung în economia română de cinci ori mai repede decât înainte și că, în doar câteva luni, au reușit să recupereze întârzierea de câțiva ani, scrie publicația. În ultimele șase luni, absorbția fondurilor de coeziune s-a accelerat într-un ritm fără precedent: pe baza cererilor de plată depuse la Comisia Europeană, rata de absorbție a crescut de la 9,9% la 20,4%, ceea ce înseamnă, în fapt, că utilizarea s-a dublat, scriu jurnaliștii.

Potrivit lui Pislaru, sumele efectiv rambursate au crescut, de asemenea, în mod semnificativ: după cele 2,9 miliarde de euro care au intrat în anii precedenți, alte 2,3 miliarde de euro au intrat în vistieria statului în șase luni.

În timp ce între 2021 și jumătatea anului 2025, România a primit în medie 86 de milioane de euro pe lună, în ultimele șase luni această sumă a depășit 450 de milioane de euro, iar rata lunară a rambursărilor a crescut de aproape șapte ori, a scris ministrul în postarea sa.

În 2026, scrie publicația maghiară, ministerul dorește să retragă zece miliarde de euro din fondurile de redresare ale UE și dorește să cheltuiască un total de cel puțin 15 miliarde de euro din fondurile UE pentru investiții în sănătate, educație, infrastructura de transport și competitivitatea economică, a scris Pislaru.

Publicația de limbă maghiară vede și partea goală a paharului amintind de majorările de taxe de la acest început de an, de cozile la benzinării înainte de modificara accizelor și amintește că măsurile fac parte dintr-un pachet de austeritate, primul pas fiind făcut la 1 august de guvernul Bolojan, când a a avut loc prima majorare a taxelor pe combustibili.

