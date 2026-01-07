Live TV

Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România mare. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”

Data publicării:
România UE
Foto: Profimedia

În ultimele șase luni, fluxul de fonduri din Uniunea Europeană către economia românească s-a accelerat dramatic, remarcă publicația maghiară cu profil economic Világgazdaság care titrează: „ Ceva s-a schimbat: Ursula von der Leyen face România măreață, miliarde de euro au fost transferate către ea - ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”

Dragos Pislaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a scris pe Facebook că fondurile ajung în economia română de cinci ori mai repede decât înainte și că, în doar câteva luni, au reușit să recupereze întârzierea de câțiva ani, scrie publicația. În ultimele șase luni, absorbția fondurilor de coeziune s-a accelerat într-un ritm fără precedent: pe baza cererilor de plată depuse la Comisia Europeană, rata de absorbție a crescut de la 9,9% la 20,4%, ceea ce înseamnă, în fapt, că utilizarea s-a dublat, scriu jurnaliștii.

Potrivit lui Pislaru, sumele efectiv rambursate au crescut, de asemenea, în mod semnificativ: după cele 2,9 miliarde de euro care au intrat în anii precedenți, alte 2,3 miliarde de euro au intrat în vistieria statului în șase luni.

În timp ce între 2021 și jumătatea anului 2025, România a primit în medie 86 de milioane de euro pe lună, în ultimele șase luni această sumă a depășit 450 de milioane de euro, iar rata lunară a rambursărilor a crescut de aproape șapte ori, a scris ministrul în postarea sa.

În 2026, scrie publicația maghiară, ministerul dorește să retragă zece miliarde de euro din fondurile de redresare ale UE și dorește să cheltuiască un total de cel puțin 15 miliarde de euro din fondurile UE pentru investiții în sănătate, educație, infrastructura de transport și competitivitatea economică, a scris Pislaru.

Publicația de limbă maghiară vede și partea goală a paharului amintind de majorările de taxe de la acest început de an, de cozile la benzinării înainte de modificara accizelor și amintește că măsurile fac parte dintr-un pachet de austeritate, primul pas fiind făcut la 1 august de guvernul Bolojan, când a a avut loc prima majorare a taxelor pe combustibili.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
1
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
2
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
Berlin pană de curent
3
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
donald trump
4
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea...
reprezentare grafica creier afectat de parkinson
5
O substanţă naturală care restabileşte funcţiile memoriei afectate de boala Alzheimer...
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
Digi Sport
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
H225M Caracal
România confirmă intenția de a achiziționa elicoptere H225M Caracal. Ce model american ar putea, totuși, da peste cap acest plan
Peter Szijjarto
Ungaria critică propunerile postbelice ale Coaliției Voinței: „Europa de Vest creează riscul unui război direct cu Rusia”
Peter Magyar
Rivalul lui Viktor Orban, Peter Magyar, se dovedește și mai radical cu muncitorii străini din Ungaria. Care sunt planurile sale
donald trump
Un fost înalt oficial european, acuze grave la adresa lui Trump. „Spre ce fel de lume ne îndreptăm?”
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
Garanţii de securitate pentru Ucraina: SUA promit sprijin în cazul unui atac al Rusiei, potrivit unui document aflat în discuţii
Recomandările redacţiei
610907541_18167683741385573_8048350567913062512_n
Aeronava Spartan, care l-a adus pe Nicușor Dan la București...
profimedia-1063936290
„Întâi tragem, apoi punem întrebări”. Vechea regulă a Armatei daneze...
intarzieri gara de nord
Gara de Nord: Întârzieri cu orele ale trenurilor, după o defecțiune...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Garanțiile diluate ale SUA și războiul lui Vladimir Putin în Ucraina...
Ultimele știri
Peste 200 de gospodării din patru localități din județul Alba sunt în continuare fără curent electric
Risc mare de avalanșe în masivele Făgăraș, Bucegi, Țarcu și Godeanu
Șefa Colegiului Medicilor: La Spitalul din Buzău au fost consultați în 6 zile 1.562 de pacienţi de 3 medici, o presiune foarte mare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: 'Avea...
Fanatik.ro
El este, de fapt, omul care l-a trădat pe Gigi Becali: „Am avut cea mai mare încredere! Îl iubeam ca pe un...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Dinamo face al doilea transfer al iernii! Semnează în Antalya. Exclusiv
Adevărul
De ce asistă tăcut Kremlinul la capturarea lui Maduro
Playtech
Ce înseamnă dacă timpul de pe Google Maps este cu negru: explicaţia şi pentru galben, roşu şi verde
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Ultimele momente ale tânărului mort la spitalul din Buzău. Iubita dezvăluie ce i-au spus medicii
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...