Live TV

Preşedintele Bulgariei cere demisia guvernului: „Țara are nevoie de o schimbare reală. Alegerile anticipate, singura cale de urmat”

Data publicării:
Rumen Radev
Președintele bulgar Rumen Radev. Foto: Profimedia
Din articol
Cel mai sărac membru UE

Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut guvernului minoritar condus de premierul Rosen Jeliazkov să demisioneze în urma protestelor masive din această săptămână în privinţa bugetului pentru 2026, informează miercuri Reuters.

Guvernul a retras marţi bugetul, în urma demonstraţiilor la nivel naţional împotriva creşterilor de taxe planificate pentru finanţarea unor cheltuieli mai mari. Este primul buget elaborat în euro înainte ca statul membru al Uniunii Europene să adopte moneda la 1 ianuarie, scrie Agerpres.

Criza bugetară este cel mai recent semn de instabilitate politică din această ţară, care a organizat şapte alegeri în patru ani, pe măsură ce o serie de coaliţii slabe s-au destrămat. Ultimele alegeri au avut loc în octombrie 2024, dar parlamentul a aprobat cabinetul abia în ianuarie, după luni de negocieri.

„Bulgaria are nevoie de o schimbare reală care să conducă la un stat de drept şi la restabilirea statalităţii, iar acesta este un lucru pe care actuala coaliţie de guvernare nu îl poate realiza”, a declarat Radev într-un discurs adresat naţiunii, la postul public de radio BNT, marţi seară.

El a apreciat că protestele de luni au arătat că guvernul nu a reuşit să îndeplinească aşteptările oamenilor şi ar trebui să demisioneze imediat.

„Alegerile anticipate sunt singura cale de urmat”, a insistat Radev.

Cel mai sărac membru UE

Bulgaria, cel mai sărac membru al Uniunii Europene şi unul dintre cele mai corupte state din blocul comunitar - potrivit Reuters, are nevoie de stabilitate politică pentru a accelera absorbţia fondurilor UE în infrastructura sa precară.

Independentul Radev, aflat la al doilea mandat de preşedinte, un rol în mare parte ceremonial, a criticat guvernul dominat de partidul GERB timp de ani de zile, acuzându-l de corupţie.

Opoziţia Continuă Schimbarea-Bulgaria Democrată (CC-DB) a declarat pentru Reuters că va depune vineri o moţiune de cenzură împotriva guvernului şi va organiza un nou protest săptămâna viitoare, când se aşteaptă ca parlamentul să dezbată măsura.

Aceasta ar fi a şasea moţiune de cenzură cu care se confruntă guvernul de la preluarea mandatului, în ianuarie.

Coaliţia de guvernare a respins apelurile ca guvernul să demisioneze, Boiko Borisov, preşedintele partidului de guvernare GERB, avertizând asupra unui posibil „haos” care va urma, cu preţuri exorbitante după ce Bulgaria va adopta moneda euro.

Guvernul nu a răspuns apelurilor Reuters pentru comentarii.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
băzăvan
3
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
4
Ordine schimbată între primii trei clasați în ultimul sondaj pentru alegerile de la...
Carrefour Italia
5
Țara din care Carrefour și-a anunțat plecarea. Comisia Europeană tocmai și-a dat acordul...
Englezii s-au convins, după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin din nou pe teren
Digi Sport
Englezii s-au convins, după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin din nou pe teren
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pupitru psd
PSD: „USR să-și asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu, după secarea barajului de la Paltinu”
Premierul Ilie Bolojan.
Guvernul și-a asumat răspunderea pe legea care taie pensiile magistraților. Bolojan: „Nicăieri nu există o pensie cât ultimul salariu”
IMG_0809
Angajații Parlamentului au protestat din nou, nemulțumiți de salarii. Țipete și huiduieli la sosirea premierului Ilie Bolojan
Ilie Bolojan și Kelemen Hunor
Kelemen, despre reforma administrativă: De trei luni nu suntem în stare să luăm o decizie. În decembrie trebuie să terminăm discuțiile
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, despre reforma pensiilor magistraților: Șansa ca ei să meargă la Curtea Constituțională este mare
Recomandările redacţiei
nicușor dan
Nicușor Dan, despre criza apei potabile din Prahova: „Vinovăţia este...
vladimir putin si donald trump
Kremlinul spune că Vladimir Putin nu respinge planul de pace al SUA...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Grindeanu îl critică pe Bolojan pentru că nu le-a cerut miniștrilor...
Nicușor Dan, despre demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de...
Ultimele știri
Scumpirile din energie împing România pe locul 2 în UE la creșterea prețurilor industriale. Ce arată datele Eurostat
Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din activele Rusiei: „Ar însemna falimentul”
Val uriaș de tineri ucraineni care cer protecție în Polonia după ce Zelenski a relaxat restricțiile de călătorie în străinătate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Diagnosticată cu cancer cerebral terminal la doar 27 de ani. Tumora era cât o minge de golf, dar după un an...
Cancan
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Fanatik.ro
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Ujpest, anunț oficial! Ultimele detalii despre Andre Duarte, transferat la FCSB
Adevărul
Concerte în aer liber. Dansuri provocatoare în public. Tinerii din Iran conduc o schimbare socială dramatică...
Playtech
Cât va fi pensia minimă garantată dacă salariul minim crește în 2026. Simulări de calcule
Digi FM
Drama cumplită trăită de Artanu, fostul solist de la Partizan și Timpuri Noi. Și-a pierdut ambii părinți în...
Digi Sport
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Pro FM
Veronica Berti, soția lui Andrea Bocelli, lecție neașteptată despre modestie, în prag de Crăciun. Ce i-a...
Film Now
Top 10 filme ale secolului XXI, potrivit lui Tarantino. Regizorul a criticat dur: „Nu înțeleg cum autorul nu...
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a...
Newsweek
Vești rele la pensie. Ce se întâmplă cu ajutorul la înmormântare în 2026? E pentru prima oară în ultimii 5 ani
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
5 moduri prin care poți preveni arsurile stomacale cauzate de mesele îmbelșugate de sărbători
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Julianne Moore, la 65 de ani. Peste 100 de roluri, cinci nominalizări la Oscar, o căsnicie de succes și doi...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...