Preţurile locuinţelor au crescut cu peste 5% în UE, în primul trimestru din 2026. În România s-au scumpit chiar mai mult

Preţurile locuinţelor au crescut cu 4,7% în zona euro şi cu 5,1% în UE, în primul trimestru din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, după ce în trimestrul patru din 2025 preţurile la locuinţe au urcat cu 5,1% în zona euro şi cu 5,4% în UE, arată datele colectate prin Indicele preţurilor locuinţelor, publicat joi de Oficiul European de Statistică. În România, creșterea a fost mai mare decât media UE.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, doar Finlanda a raportat o scădere anuală de 2% a preţurilor locuinţelor în primul trimestru din 2026, iar 25 creşteri anuale. Cel mai mare avans a fost consemnat în Portugalia (17,8%), Bulgaria (14,8%) şi Slovacia (14,4%). Nu sunt disponibile datele pentru Grecia.

România a raportat o creştere anuală de 7,8% în primul trimestru din 2026, după un avans de 6,7% în trimestrul patru din 2025.

Comparativ cu trimestrul patru din 2025, preţurile locuinţelor au crescut cu 1% în zona euro şi cu 1,2% şi în UE, în primele trei luni din 2026.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, patru au raportat scăderi trimestriale ale preţurilor locuinţelor: Finlanda şi Belgia (ambele cu minus 0,8%), Franţa (minus 0,6%) şi Ungaria (minus 0,5%), iar 22 creşteri, cea mai mare expansiune fiind în Bulgaria (6,2%), Portugalia (3,8%) şi Slovacia (3,6%).

România a raportat un avans de 3,2% în primul trimestrul din 2026, după o creştere de 1,7% în trimestrul patru din 2025.

Editor : M.B.