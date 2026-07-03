Live TV

Preţurile locuinţelor au crescut cu peste 5% în UE, în primul trimestru din 2026. În România s-au scumpit chiar mai mult

Data publicării:
locuinta noua
Foto: Guliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preţurile locuinţelor au crescut cu 4,7% în zona euro şi cu 5,1% în UE, în primul trimestru din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, după ce în trimestrul patru din 2025 preţurile la locuinţe au urcat cu 5,1% în zona euro şi cu 5,4% în UE, arată datele colectate prin Indicele preţurilor locuinţelor, publicat joi de Oficiul European de Statistică. În România, creșterea a fost mai mare decât media UE.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, doar Finlanda a raportat o scădere anuală de 2% a preţurilor locuinţelor în primul trimestru din 2026, iar 25 creşteri anuale. Cel mai mare avans a fost consemnat în Portugalia (17,8%), Bulgaria (14,8%) şi Slovacia (14,4%). Nu sunt disponibile datele pentru Grecia.

România a raportat o creştere anuală de 7,8% în primul trimestru din 2026, după un avans de 6,7% în trimestrul patru din 2025.

Comparativ cu trimestrul patru din 2025, preţurile locuinţelor au crescut cu 1% în zona euro şi cu 1,2% şi în UE, în primele trei luni din 2026.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, patru au raportat scăderi trimestriale ale preţurilor locuinţelor: Finlanda şi Belgia (ambele cu minus 0,8%), Franţa (minus 0,6%) şi Ungaria (minus 0,5%), iar 22 creşteri, cea mai mare expansiune fiind în Bulgaria (6,2%), Portugalia (3,8%) şi Slovacia (3,6%).

România a raportat un avans de 3,2% în primul trimestrul din 2026, după o creştere de 1,7% în trimestrul patru din 2025.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
drona geran cazuta
2
Kievul trage alarma: Dronele și rachetele cu care Rusia a atacat Ucraina într-o singură...
marcel ciolacu la o sedinta
3
Marcel Ciolacu a fost ales la conducerea organismului care coordonează investiţiile în...
Volodimir Zelenski îl îmbrățișează pe Valeri Zalujnîi care ține în brațe un pistol în cutie, făcut cadou
4
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi...
maia sandu sustine un discurs
5
Maia Sandu și Igor Grosu nu au participat la recepția organizată de Ambasada SUA la...
"Hoție pe față!". Kasparov nu s-a mai putut abține, după scandalul de proporții de la Cupa Mondială
Digi Sport
"Hoție pe față!". Kasparov nu s-a mai putut abține, după scandalul de proporții de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
o femeie cu bancnote in mana
România, pe locul doi în UE la deficitul de cont curent în primul trimestru din 2026. Doar Grecia a raportat un nivel mai ridicat
locuinta noua
Locuințe mai scumpe cu 130% față de acum 10 ani. Decizia luată de mulți dintre românii hotărâți să-și cumpere o casă
Supermarket Aisle Stroll
România a fost cea mai ieftină țară din UE la alimente în 2025. Cum se compară prețurile cu cele din restul Europei
femeie cu bani putini in portofel
Prețurile de consum în Europa: Care sunt țările cele mai scumpe și cele mai ieftine
Rata creșterii prețurilor în România a fost de 4,8 % în septembrie. Deși în scădere, rămâne cea mai mare din Uniunea Europeană, conform Eurostat.
România rămâne campioana scumpirilor în UE. Inflația se apropie de 10%, arată Eurostat
Recomandările redacţiei
adrian caciu sustine o conferinta de presa
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un...
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
Siegfried Mureșan îi răspunde lui Adrian Câciu: „PNL nu va face o...
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu neagă că AUR ar fi provocat criza politică. Ce spune...
radu miruta face declaratii
Radu Miruță spune în ce condiții USR ar vota un guvern monocolor PSD
Ultimele știri
Trump respinge acuzațiile de conflict de interese privind averea familiei sale: „Nu este nimic ilegal sau greșit”
Portugalia a activat mecanismul european de protecţie civilă: „Teritoriul nostru este expus unui risc foarte ridicat”
Bulgaria dă asigurări că SUA au acoperit toate costurile cu combustibilul pentru aeronavele americane staționate la Sofia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A știut că a găsit-o pe femeia vieții lui, dar a uitat să-i ceară numărul de telefon. Ce a făcut a doua zi a...
Cancan
Cât a plătit o turistă, la „împinge tava” din Mamaia, pentru o ciorbă de văcuță și o pulpă de pui cu cartofi...
Fanatik.ro
O nouă tragedie în fotbalul românesc. Un fost jucător din SuperLiga a murit la 45 de ani
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Ce reacție a avut iubita lui Lamine Yamal după ce Spania s-a calificat în optimile Cupei Mondiale. Ines...
Adevărul
Siegfried Mureșan, la Interviurile Adevărul: „Exclud o coaliție cu PSD”. Cele 3 scenarii prin care România...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Cum acționa rețeaua care frauda examenul de Bacalaureat încă din 2023. Subiectele erau pozate în sălile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata: Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Poate ajunge la 12.000.000 de euro
Pro FM
CRBL și-a pozat iubita model în costum de baie, în Grecia. Olga l-a sărbătorit cu tort și șampanie în ziua în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Lorenzo Lamas face pasul decisiv și încheie oficial mariajul de a șasea soție. Relația cu Heather Locklear...
Adevarul
Criza din Strâmtoarea Ormuz redesenează harta hidrogenului verde. Cine sunt noii câștigători ai tranziției...
Newsweek
Avocat: Creșterea vârstei de pensionare reprezintă un furt din pensie. Eliminarea pensiei anticipate, la fel
Digi FM
Spike, primele declarații despre relația cu Livia Eftimie și divorțul ei de Cătălin Bordea: „Nu am luat nicio...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământul ar putea supravieţui morţii arzătoare a Soarelui. Mercur și Venus vor fi distruse de flăcările...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
O actriță celebră desființează „F1”, blockbusterul cu Brad Pitt: „Pare realizat cu inteligența artificială.”
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...