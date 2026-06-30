Scumpirile masive le taie românilor pofta de cumpărături. Prețurile locuințelor, de exemplu, au explodat în ultimii zece ani. Au crescut de aproape trei ori mai mult față de media europeană. Din cauza crizei politice și a războaielor din vecinătate, oamenii se feresc să mai facă un credit ori să își cheltuiască economiile pe o casă. Cei deciși să cumpere, totuși, se reorientează, spun reprezentanții agențiilor de turism.

În ultimii 10 ani, prețurile de construcție pentru locuințe au crescut în România cu 130,7%, potrivit Eurostat. Este, de altfel, una dintre cele mai mari creșteri din UE și aproape de 3 ori peste media europeană.

„Prețul pe construcții, dacă în perioada 2015 era undeva la 400 - 600 de euro pe metru pătrat, la momentul de față a ajuns undeva la 1.000 - 1.200 euro mp”, spune Dragoș Rus, constructor din Cluj.

„Costul materialelor de construcție merge în sus, există o presiune pe achiziționarea oțelului, betonului, cimentului și a altor materiale. Singura metodă prin care putem contracara acest lucru este mărirea ofertei de locuințe”, e de părere Radu Nechita, economist.

Prețurile în creștere au afectat și deciziile cumpărătorilor.

„Cumpărătorii își permit în continuare o locuință, însă se reorientează. Aleg o suprafață mai mică, mai puțini metri pătrați, trec de la 3 la 2 camere, iar uneori se reorientează către zonele periurbane”, constată Sorin Sucala, expert imobiliar.

„În Cluj-Napoca, de exemplu, prețul mediu de vânzare al unei locuințe a depășit în luna mai a acestui an 3.300 de euro pe metru pătrat. În București, media este de 2.288 de euro pe metru pătrat, cu aproape 1.000 de euro mai mică”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Timșa.

„Am 250 de mii de euro, nu găsesc să cumpăr ce vreau. Deci la 200 de mii de euro, dacă iau nou, plătesc la Guvern cam 50-60 de mii de euro, ceea ce mi se pare o hoție pe față”, spune cineva.

„Sunt cam piperate, în ultima vreme”, e de părere o tânără.

„Sunt foarte scumpe, mai ales în Cluj e scump rău!”, concluzionează altcineva.

Potrivit specialiștilor, costurile de construcție vor urma trend-ul de creștere și în acest an.

reporter: Bianca Timșa

operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia