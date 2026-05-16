Live TV

Proteste la Viena înaintea marii finale Eurovision: „Fără scenă pentru genocid”

Data actualizării: Data publicării:
Wien, Austria. 15th May, 2026. VIENNA, AUSTRIA 20260515Song protest in support of Palestine "Song Protest - No Stage for Genocide!" against Israel's participation in the 70th Eurovision Song Contest (ESC), at Maria-Thersien-Platz Vienna, Austria, Friday,
Protestatarii au mărșăluit prin Viena scandând „boicotați Israelul”. Foto: Profimedia Images

Ediția din acest an a concursului Eurovision este marcată de tensiuni geopolitice, după ce cinci țări au anunțat boicotarea competiției din cauza participării Israelului. Mii de persoane au protestat sâmbătă seară pe străzile din Viena înainte de marea finală a concursului. Manifestanții au cerut excluderea reprezentantului israelian din competiție și au acuzat organizatorii că ignoră criza umanitară din Gaza.

Evenimentul din acest an este prins într-o furtună geopolitică, după ce cinci țări au anunțat că boicotează concursul din cauza participării Israelului. Aceste state susțin că decizia este legată de războiul Israelului din Gaza și de criza umanitară provocată de conflict.

Mai multe manifestații și evenimente de protest au fost organizate la Viena în această săptămână împotriva participării Israelului la concurs, culminând cu marșul de amploare desfășurat sâmbătă. Organizatorii protestului estimează că la manifestație au participat peste 5.000 de persoane. Alte estimări au plasat numărul participanților între câteva sute și câteva mii.

Protestatarii au mărșăluit prin Viena scandând „boicotați Israelul, boicotați ESC [Eurovision Song Contest]” și „fără scenă pentru genocid”, oprindu-se în apropierea arenei Wiener Stadthalle, unde va avea loc finala din această seară.

Doi protestatari s-au urcat pe schela unei clădiri din apropiere pentru a arboră un steag palestinian, gest întâmpinat cu aplauze și urale de mulțime.

Wilhelm Langthaler, membru al organizației Palestine Solidarity Austria, care a contribuit la organizarea protestelor anti-Eurovision din această săptămână, a declarat pentru POLITICO că principalul mesaj al manifestației este excluderea Israelului din concurs.

„Ideea este că nu ar trebui să existe o scenă pentru genocid”, a spus acesta. El a afirmat că, deși Eurovision este „un eveniment mic” la scară globală, dacă Israelului i se permite să participe, acest lucru „simbolizează” sprijinul altor țări pentru „dezastrul și catastrofa” din Gaza.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Organizatorul Eurovision, Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), a subliniat în repetate rânduri că Eurovision este un concurs apolitic și că orice televiziune poate participa atât timp cât respectă regulile EBU.

Vorbind la o conferință de presă organizată sâmbătă seară, directoarea generală a televiziunii publice austriece ORF, Ingrid Thurnher, a comentat protestele. Ea a spus că fiecare are dreptul la propria opinie și că „aceasta este natura democrației”, însă atenția ar trebui să rămână asupra scenei.

„Ne-am dori foarte mult ca, măcar pentru câteva ore, să existe doar muzică și toată atenția să fie concentrată asupra acestui Eurovision Song Contest. Toată lumea a fost auzită, fiecare are dreptul să își spună opinia în această seară, dar muzicienii sunt cei care au voce pe această scenă”, a declarat ea.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
Sanchez si yamal
2
Pedro Sanchez sare în apărarea lui Lamine Yamal după reacția furioasă a Israelului la...
nicusor dan ilie bolojan
3
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de...
prizonieri de razboi ucraineni eliberati
4
Rusia și Ucraina au făcut un schimb de câte 205 prizonieri de război. Zelenski...
Kirilo Budanov
5
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a...
Se însoară la 71 de ani și are dress code "curcubeu" la nuntă! Gigi Becali a râs când a primit invitația
Digi Sport
Se însoară la 71 de ani și are dress code "curcubeu" la nuntă! Gigi Becali a râs când a primit invitația
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1077954332
Ursula von der Leyen și Antonio Costa și-au ales piesele favorite de la Eurovision. Ce melodii preferă liderii UE
profimedia-1088783056
Israelul atacă din nou sudul Libanului, în ciuda prelungirii armistițiului dintre cele două țări
alexandra capitanescu eurovision
Eurovision 2026: A început marea finală. Alexandra Căpitănescu intră în concurs pe poziția 24: „Să ducem România cât mai sus”
profimedia-1098362312
Eurovision 2026. Cele cinci favorite în finala concursului, alături de Alexandra Căpitănescu
profimedia-1088783058
Israelul şi Libanul prelungesc armistiţiul cu 45 de zile, după negocierile de la Washington
Recomandările redacţiei
profimedia-1095008916
Imagini de la cel mai mare exercițiu al forțelor speciale NATO. Cum...
oana gheorghiu in sedinta de guvern
Oana Gheorghiu, reacție fermă la acuzații: De ce atâta efort...
oameni cu umbrela
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii...
vietnamenz
Mărturia unui vietnamez recrutat de ruși și ajuns prizonier de război...
Ultimele știri
MApN anunță că proiectilul cu 2 kilograme de explozibil din curtea unei case nelocuite din Tulcea a fost explodat controlat
Accident pe DN 67, în Gorj: o femeie a murit și alte trei persoane au fost rănite după ce o mașină a lovit un copac
Radu Miruță, despre problemele din Armata Română: „Nu este perfectă”. Mesaj pentru militari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se schimbă radical pentru patru zodii în a doua jumătate a lunii mai. Începe o perioadă de abundență...
Cancan
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
Fanatik.ro
S-au despărțit în urmă cu un an, iar acum mama sportivului face o afirmație șocantă. Rolul jucat de Paula...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Universitatea Craiova – U Cluj, cu al 3-lea trofeu pe masă! Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva în fotbalul...
Adevărul
Istoria participării României la Eurovision. Ce locuri am obținut de-a lungul anilor
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
K.O. în patru secunde! "Monstrul" de 2,04 metri și-a băgat în spital adversarul cu un singur pumn
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
John Travolta, cu beretă pe cap, lacrimi în ochi și fiica la braț, la Cannes. A primit Palme d’Or onorific...
Adevarul
O unitate rusă și-a documentat propria crimă de război publicând imagini cu atacul asupra unui vehicul al ONU
Newsweek
Vestea așteptată de 2.000.000 pensionari. CCR a anunțat că va analiza dacă CASS la pensie încalcă legea
Digi FM
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de mariaj: "Nu există trădări spectaculoase, violență...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sunt căsătoriți de 33 de ani. Michelle Pfeiffer și soțul ei, doi îndrăgostiți pe covorul roșu la un eveniment...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...