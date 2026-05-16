Proteste la Viena înaintea marii finale Eurovision: „Fără scenă pentru genocid”

Ediția din acest an a concursului Eurovision este marcată de tensiuni geopolitice, după ce cinci țări au anunțat boicotarea competiției din cauza participării Israelului. Mii de persoane au protestat sâmbătă seară pe străzile din Viena înainte de marea finală a concursului. Manifestanții au cerut excluderea reprezentantului israelian din competiție și au acuzat organizatorii că ignoră criza umanitară din Gaza.

Evenimentul din acest an este prins într-o furtună geopolitică, după ce cinci țări au anunțat că boicotează concursul din cauza participării Israelului. Aceste state susțin că decizia este legată de războiul Israelului din Gaza și de criza umanitară provocată de conflict.

Mai multe manifestații și evenimente de protest au fost organizate la Viena în această săptămână împotriva participării Israelului la concurs, culminând cu marșul de amploare desfășurat sâmbătă. Organizatorii protestului estimează că la manifestație au participat peste 5.000 de persoane. Alte estimări au plasat numărul participanților între câteva sute și câteva mii.

Protestatarii au mărșăluit prin Viena scandând „boicotați Israelul, boicotați ESC [Eurovision Song Contest]” și „fără scenă pentru genocid”, oprindu-se în apropierea arenei Wiener Stadthalle, unde va avea loc finala din această seară.

Doi protestatari s-au urcat pe schela unei clădiri din apropiere pentru a arboră un steag palestinian, gest întâmpinat cu aplauze și urale de mulțime.

Wilhelm Langthaler, membru al organizației Palestine Solidarity Austria, care a contribuit la organizarea protestelor anti-Eurovision din această săptămână, a declarat pentru POLITICO că principalul mesaj al manifestației este excluderea Israelului din concurs.

„Ideea este că nu ar trebui să existe o scenă pentru genocid”, a spus acesta. El a afirmat că, deși Eurovision este „un eveniment mic” la scară globală, dacă Israelului i se permite să participe, acest lucru „simbolizează” sprijinul altor țări pentru „dezastrul și catastrofa” din Gaza.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Organizatorul Eurovision, Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), a subliniat în repetate rânduri că Eurovision este un concurs apolitic și că orice televiziune poate participa atât timp cât respectă regulile EBU.

Vorbind la o conferință de presă organizată sâmbătă seară, directoarea generală a televiziunii publice austriece ORF, Ingrid Thurnher, a comentat protestele. Ea a spus că fiecare are dreptul la propria opinie și că „aceasta este natura democrației”, însă atenția ar trebui să rămână asupra scenei.

„Ne-am dori foarte mult ca, măcar pentru câteva ore, să existe doar muzică și toată atenția să fie concentrată asupra acestui Eurovision Song Contest. Toată lumea a fost auzită, fiecare are dreptul să își spună opinia în această seară, dar muzicienii sunt cei care au voce pe această scenă”, a declarat ea.

Editor : M.I.