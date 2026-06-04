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Germania, unul dintre cei mai mari contribuitori financiari ai ONU, a eșuat în obținerea unui loc în Consiliul de Securitate

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Election to the UN Security Council
Alegeri în Consiliul de Securitate al ONU. Foto: Profimedia
Din articol
Locuri pentru Europa Fără contracandidați Înfrângere la New York după o campanie dificilă

Germania a eșuat miercuri pentru prima dată în a-și asigura un loc în Consiliul de Securitate al ONU, Portugalia și Austria primind mai multe voturi pentru cele două locuri din Europa de Vest începând cu 2027. Candidatura germană s-a confruntat cu circumstanțe dificile încă de la început: Berlinul a intrat în campania electorală abia în 2020, mai târziu decât Lisabona și Viena. Pentru cancelarul Friedrich Merz și ministrul său de Externe, Johann Wadephul, eșecul reprezintă și un regres sever în eforturile de a poziționa Germania mai puternic decât în ​​ultimii ani ca jucător important pe scena internațională, scrie focus.de

Consiliul de Securitate al ONU are 15 membri: cinci permanenți – Statele Unite, Rusia, China, Franța și Regatul Unit – și 10 aleși pentru mandate eșalonate de doi ani, cu locuri alocate diferitelor regiuni ale lumii, relatează Euronews.

Locuri pentru Europa

În voturile secrete exprimate de Adunarea Generală pentru locurile europene, Portugalia și Austria au primit 134, respectiv 131 de voturi.

Germania, care a avut deja șase mandate, a primit 104.

Membră a G7, Germania este cea mai mare economie a Europei și este considerată ancora politică și de securitate a continentului.

Fără contracandidați

Zimbabwe, singurul candidat pentru un loc în Africa, a fost ales cu 182 de voturi, în timp ce Trinidad și Tobago, de asemenea fără concurență, a asigurat locul din grupul Americii Latine și Caraibe cu 181 de voturi.

O a doua rundă a avut loc miercuri pentru a se decide între Filipine și Kîrgîzstan pentru locul alocat Asiei.

Cele cinci țări alese vor înlocui Pakistanul, Somalia, Grecia, Danemarca și Panama începând cu 1 ianuarie 2027.

Aceștia se vor alătura celorlalți cinci membri aleși pentru mandatul 2026–2027: Republica Democrată Congo (RDC), Liberia, Letonia, Columbia și Bahrain.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a purtat discuții intense cu diplomați și reprezentanți ai guvernelor la New York pentru a promova candidatura germană și, până cu câteva ore înainte de vot, își exprima încă încrederea.

Wadephul, anticipând un final teribil la New York, încercase să evite o înfrângere umilitoare. Nu a reușit.

Înfrângere la New York după o campanie dificilă

Candidatura germană s-a confruntat cu circumstanțe dificile încă de la început: Berlinul a intrat în campania electorală abia în 2020, mai târziu decât Lisabona și Viena. 

În plus, poziția Germaniei față de războiul din Gaza a atras critici, la fel ca și reacția sa reținută la atacul israelian asupra Iranului și acțiunile SUA în Venezuela.

Doar Consiliul de Securitate poate lua decizii cu efect obligatoriu din punct de vedere juridic pentru statele membre ale ONU. Acesta poate impune sancțiuni, embargouri asupra armelor, desfășura trupe de menținere a păcii (așa-numitele Căști Albastre) sau autoriza operațiuni militare.

Cu toate acestea, Consiliul de Securitate a fost paralizat de interesele conflictuale ale membrilor săi permanenți, în special în timpul războiului din Ucraina și, pentru o lungă perioadă de timp, și în legătură cu războiul Israelului în Fâșia Gaza. Organismul joacă, de asemenea, un rol neglijabil în conflictul actual privind Strâmtoarea Ormuz din cauza acestor conflicte de interese, scrie focus.de.

Eșecul Germaniei de a-și asigura un loc în Consiliul de Securitate nu ar trebui să însemne că guvernul german își va reduce angajamentul față de organizația mondială.

Guvernul german a declarat că un rol mai puternic al Germaniei corespundea ponderii sale internaționale și contribuțiilor financiare la ONU. După SUA, China și Japonia, Germania este cel mai mare donator în ceea ce privește cotizațiile de membru. Dacă se include bugetul pentru misiunile de menținere a păcii și contribuțiile voluntare, aceasta se clasează pe locul doi.

Germania a aplicat pentru unul dintre cele două locuri vacante în grupul regional „Europa de Vest și altele” pentru anii 2027/2028. Wadephul a călătorit joi la New York special pentru a face campanie pentru candidatură la diverse întâlniri cu reprezentanți ai candidaților marginali, începând de vineri. În cele din urmă, însă, acest efort a fost nereușit.

Editor : M.C

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