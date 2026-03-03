Live TV

Războiul din Orientul Mijlociu poate avea consecințe dezastruoase pentru Ucraina, avertizează Zelenski

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Reuters

Președintele  ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu ar putea afecta capacitatea Ucrainei de a obține sisteme de apărare aeriană, inclusiv rachete Patriot, într-un interviu publicat marți, 3 martie.

În cadrul unui interviu acordat cotidianului italian Corriere della Sera, Zelenski a declarat că nevoile militare ale SUA și ale aliaților săi din Orientul Mijlociu ar putea reduce stocurile disponibile pentru Kiev.

„S-ar putea să întâmpinăm dificultăți în obținerea rachetelor și armelor necesare pentru apărarea spațiului nostru aerian. Americanii și aliații lor din Orientul Mijlociu ar putea avea nevoie de ele pentru autoapărare, de exemplu de sistemele de rachete Patriot”, a declarat Zelenski.

Declarațiile sale vin după ce atacurile SUA și Israelului asupra Iranului din 28 februarie au declanșat o escaladare regională, ridicând îngrijorări că Washingtonul ar putea acorda prioritate desfășurării de sisteme de apărare aeriană în Orientul Mijlociu. 

Zelenski a declarat că Ucraina utilizează programul PURL pentru a achiziționa arme americane cu finanțare europeană, dar a recunoscut că întârzieri similare au avut loc și în trecut, în perioade de tensiuni accentuate.

„Poate că americanii vor avea nevoie de ele, așa cum s-a întâmplat anul trecut”, a spus el.

În același timp, Zelenski a reiterat că Ucraina joacă un rol cheie în securitatea Europei.

„Noi suntem protecția voastră, iar europenii înțeleg bine acest lucru; ne-au ajutat încă de la începutul invaziei rusești pe scară largă”, a spus el.

El a adăugat că investițiile în industria dronelor din Ucraina ar permite partenerilor europeni să câștige experiență pe câmpul de luptă, menționând că „avioanele și rachetele nu sunt suficiente pentru a contracara dronele iraniene”.

