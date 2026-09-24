Războiul din Ucraina schimbă planurile lui Marine Le Pen pentru rolul Franței în NATO: „Nu este momentul”

Marine Le Pen intenționează în continuare să retragă Franța din structura de comandă militară integrată a NATO, însă spune că nu va face acest pas atât timp cât războiul Rusiei în Ucraina continuă. Lidera Rassemblement National, favorită în sondajele pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, a declarat pentru POLITICO că, „atât timp cât există un război la porțile Europei”, nu este momentul pentru o astfel de decizie.

„Atât timp cât avem un război la porțile Europei, nu este momentul să acționăm în această direcție, dar, bineînțeles, intenția mea rămâne aceeași”, a declarat joi lidera Rassemblement National.

Potrivit sondajelor, Le Pen este favorita alegerilor prezidențiale cu miză majoră din primăvara anului viitor, în urma cărora va fi desemnat succesorul lui Emmanuel Macron.

Atât ea, cât și candidatul extremei stângi Jean-Luc Mélenchon doresc ca Parisul să se retragă din structura militară a Alianței, perspectivă care provoacă îngrijorare la sediul NATO cu privire la viitoarea politică de apărare a Franței.

Rassemblement National susține de mult timp retragerea Franței din structura de comandă integrată a NATO, însă declarațiile lui Le Pen indică o ușoară schimbare de poziție.

În luna mai, ea afirma că Franța se va retrage în timpul primului său mandat, fără să condiționeze această decizie de războiul din Ucraina, în timp ce președintele partidului, Jordan Bardella, susținea că o astfel de măsură ar trebui amânată până la încheierea unui acord de pace între Kiev și Moscova. Le Pen și Bardella fac campanie în tandem, într-o formulă în care politicianul în vârstă de 31 de ani ar urma să devină prim-ministru.

Le Pen a mai declarat că Franța nu ar trebui să intre în război cu Rusia, o putere nucleară, și a respins ideea că Parisul s-ar afla în prezent într-un conflict cu Moscova, în pofida atacurilor hibride atribuite Kremlinului împotriva unor state europene.

Prin publicarea, săptămâna trecută, a unei declarații de condamnare a Rusiei, Le Pen și Bardella au încercat să contracareze criticile adversarilor de centru-dreapta și centru-stânga, care au prezentat în repetate rânduri partidul drept un aliat al președintelui rus Vladimir Putin.

Le Pen și-a reiterat însă joi promisiunea de a opri ajutorul financiar acordat Ucrainei dacă va câștiga alegerile prezidențiale de anul viitor. „Putem să le instruim soldații și conducerea militară și să le oferim ajutor militar. Nu mai putem acorda Ucrainei asistență financiară și regretăm acest lucru”, a declarat ea.

Le Pen nu s-a opus însă Coaliției de Voință, grup condus de Franța și Regatul Unit care urmărește asigurarea unei prezențe militare în Ucraina după încheierea războiului.

„O eventuală forță de menținere a păcii, în esență destul de asemănătoare cu Căștile Albastre ale ONU, mi se pare pe deplin fezabilă. Iar dacă această Coaliție de Voință reprezintă una dintre condițiile pentru negocierea unei încetări a focului, atunci, evident, aș fi în favoarea continuării acestei inițiative”, a declarat Le Pen.

Editor : M.I.