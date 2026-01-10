Live TV

Video Reacția economiștilor după ce presa ungară a acuzat Bruxelles-ul că ar favoriza România. „Nici noi nu suntem perfecți”

Data publicării:
comisia europeana
Comisia Europeană Foto: Shutterstock

Comisia Europeană a aprobat recent alocarea unor sume importante de fonduri europene pentru România, decizie care a generat reacții puternice în presa din Ungaria. Mai multe publicații maghiare susțin că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și echipa sa ar favoriza România. Vorbesc despre o schimbare de abordare la Bruxelles, considerată fără precedent. Întrebat despre aceste reacții, profesorul de economia Christian Năsulea a explicat la Digi24 că România mai are multe reforme de îndeplinit însă nu s-a abătut de la direcția pro-europeană, spre deosebire de guvernul condus de Viktor Orban.

Comisia Europeană a aprobat recent alocarea unor sume importante de fonduri europene pentru România, decizie care a generat reacții puternice în presa din Ungaria. Mai multe publicații maghiare susțin că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și echipa sa ar favoriza România. Vorbesc despre o schimbare de abordare la Bruxelles, considerată fără precedent.

Reacția jurnaliștilor ungari vine după ce UE a stopat de doi ani fondurile europene pentru Ungaria din cauza încălcării de către guvernul Viktor Orban a principiilor statului de drept. Profesorul de economie Christian Năsulea a explicat la Digi24 că, spre deosebire de guvernul de la Budapesta, România a ales să meargă pe o direcție pro-europeană

„În Ungaria, unde sub Viktor Orban sunt luate măsuri foarte des care contravin politicii UE, accesul la fondurile europene a fost restricționat. România, care a decis să meargă pe o cale pro-europeană, care are un guvern care cooperează cu instituțiile de la Bruxelles în orice fel se poate, în ciuda faptului că nu am avut în ultimii ani o guvernare extraordinar de performantă, pentru că a existat deschidere din partea autorităților române, cel puțin în ultimele șase luni de când avem un președinte și un nou guvern, și Comisia Europeană și autoritățile de la Bruxelles au încercat să ajute țara noastră cum s-a putut.

Prin reeșalonări, regândiri a planurilor de asistență de sub PNRR, printr-o regândire a anumitor programe pe fonduri europene. Corelat cu faptul că din datele care au fost publicate de ministerul de Finanțe și ministerul Fondurilor Europene lucrurile par să meargă ceva mai bine de șase luni încoace, era și normal ca țara noastră să reușească să primească niște sume importante până la finalul anului, lucru care s-a și întâmplat”, a notat economistul. 

Năsulea a subliniat că nici România nu este perfectă și că încă mai are multe reforme de îndeplinit.

„Este pur și simplu consecința unor decizii politice de la Budapesta pe care presa din Ungaria poate să le deplângă. Însă e consecința faptului că la Budapesta se încalcă niște norme de bază privind funcționarea statului de drept. Nici noi nu suntem perfecți, nici în România lucrurile nu merg atât de bine pe cât ar trebui. Sunt reforme în justiție, diverse reforme care trebuie implementate în continuare. Însă din punctul meu de vedere, această informație, publicate și de propriul nostru guvern dar confirmate acum dintr-un stat care de obicei nu vine cu știri foarte pozitive despre țara noastră, arată că ușor-ușor lucrurile au mers într-o direcție mai bună în ultimele șase luni.

Era clar de la început că reformele care vizează niște sisteme în care există foarte multe privilegii vor fi foarte dificile. Eu nu sunt deloc surprins că lucrurile merg atât de greu în justiție, că nu am văzut mari pași înainte când vine vorba de companiile de stat. Însă pare să existe dorința să fie făcută reformă, iar asta înseamnă că ușor-ușor vom ajunge să vedem niște rezultate care ar trebui, cel puțin pe relația noastră cu UE să dea roade”, a adăugat specialistul. 

Întrebat dacă reacțiile din presa bulgară ar putea afecta relațiile dintre Budapesta și București, economistul a arătat că subiectul este unul intern.

„Nu cred că aceste declarații vizează chestiuni care țin de relațiile dintre state. Cred că ele sunt o manifestare a unor nemulțumiri care în Ungaria pare să fie la un nivel din ce în ce mai înalt cu privire la modul în care politicienii din Ungaria au ales să conducă țara, să relaționeze cu celelalte state membre ale UE și cu instituțiile de la Bruxelles. E o chestiune internă, care vine dintr-o profundă nemulțumire”, a conchis Christian Năsulea.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
1
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
2
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
U.S. Coast Guard capturare petrolier marinera
3
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după...
trump groenlanda
4
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
Viktor Orban cu figura dezamagita
5
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în...
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Digi Sport
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Investiții publice în România de 137,5 miliarde de lei în 2025, spune Ilie Bolojan. „Cel mai ridicat nivel din istoria postdecembristă”
Comisia Europeană. Foto Profimedia
În ciuda opoziției Franței, ambasadorii UE au luat decizia preliminară de a aproba acordul cu Mercosur. Poziția României
Comisia Europeană. FOTO: Profmedia Images
UE încearcă să deblocheze acordul de liber schimb cu Mercosur. Italia este în centrul negocierilor de ultim moment
Hartaansilta, bicycle and pedestrian bridge in Oulu, Finland
CE a anunțat Capitalele Europene ale Culturii în 2026: Premii de 1,5 milioane de euro pentru organizatori
fregatele evertsen si regina maria una langa alt
Comisia Europeană susţine crearea unui hub de securitate la Marea Neagră. Negrescu: România poate „găzdui acest centru strategic”
Recomandările redacţiei
Marco Rubio, US secretary of state, from left, US President Donald Trump, and Pete Hegseth, US secretary of defense, during a news conference at the Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida, US, on Saturday, Jan. 3, 2026. President Nicolas Maduro has been c
Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar...
ger frig termometru gettyimages
Alertă de ger în peste jumătate de țară. Meteorologii avertizează că...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară...
radu marinescu justitie
Marinescu, despre conducerile DNA şi DIICOT: Nu se poate vorbi despre...
Ultimele știri
Franța se pregătește să desfășoare 6.000 de militari în Ucraina
Două românce care veneau din Dubai au fost prinse pe aeroportul Otopeni cu bijuterii, ceasuri și bani, în valoare de 3 milioane de euro
Două momente bizare din timpul întâlnirii lui Trump cu giganții petrolieri ai Americii. „Uau, trebuie să văd asta cu ochii mei!”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, declarații rare despre tratamentul ei pentru cancer. Prințesa de Wales a vizitat recent un...
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist român, care a jucat în Liga Campionilor, a ajuns șofer de Bolt. Fanii deja s-au obișnuit să...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Cum arată iubitele piloților de Formula 1. Frumusețile care stau alături de campionul Lando Norris...
Adevărul
Povestea cumplită a celui mai mare dezastru feroviar din istoria României. Aproape o mie de oameni au murit...
Playtech
Pe ce dată pică Paștele în 2026. Ce zile libere au elevii și angajații
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a dat lovitura în România
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Jennifer Lawrence preferă să filmeze scenele intime cu actori pe care nu îi cunoaște: „E mult mai simplu să...
Adevarul
Categoria profesională rămasă fără jumătate din venituri. „I-am spus tehnicianului că nu-i mai pot da 7.000...
Newsweek
Casa de Pensii refuză creșterea punctajelor cu 50% pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte: E obligatorie
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...