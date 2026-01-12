Reacție fermă de la Bruxelles, în contextul protestelor de la Teheran. Kaja Kallas: „Sunt gata să propun noi sancțiuni contra Iranului”

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, s-a declarat pregătită să propună noi sancţiuni împotriva Iranului ca răspuns la ceea ce ea a descris ca fiind reprimarea brutală a protestatarilor, transmite luni Politico.



„Uniunea Europeană are în vigoare sancţiuni ample privind Iranul - asupra celor vinovaţi pentru abuzuri la adresa drepturilor omului, pentru activităţi de proliferare nucleară şi pentru sprijinul Teheranului pentru războiul Rusiei în Ucraina”, a declarat duminică Kallas pentru publicaţia germană Die Welt.



„Sunt gata să propun sancţiuni suplimentare ca răspuns la reprimarea brutală a protestatarilor de către regim”, a adăugat ea.



Potrivit informaţiilor DPA, măsurile iniţiale ar urma să vizeze măsuri punitive faţă de cei responsabili pentru violenţele contra manifestanţilor, care îi pot viza pe miniştrii din guvernul iranian şi pot include interdicţii de călătorie în UE şi îngheţarea activelor din Uniunea Europeană.



Kaja Kallas a spus că iranienii riscă totul pentru a-şi face vocile auzite şi că regimul are o lungă istorie de înăbuşire a protestelor, adăugând că încă o dată forţele de securitate iraniene răspund cu brutalitate.



În Iran au loc manifestaţii de amploare, izbucnite iniţial din cauza situaţiei economice precare a ţării şi transformate în nemulţumiri împotriva guvernului Republicii Islamice şi ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.



Revoltele au început la Teheran pe 28 decembrie, când comercianţii au ieşit în stradă din cauza creşterii preţurilor şi a deprecierii monedei naţionale, şi s-a extins rapid în numeroase oraşe din ţară în ultimele zile.

Editor : C.A.