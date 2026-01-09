Live TV

Iran: Kaja Kallas critică „un regim ce se teme de propriul popor”. ONU cere o anchetă independentă

Data publicării:
Vice-President of the European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Kaja KALLAS during the meeting
Kaja Kallas Foto: Profimedia

Şefa diplomaţiei UE Kaja Kallas a declarat vineri că reprimarea dură de către conducerea iraniană a protestarilor „arată un regim căruia îi este frică de propriul popor”, în timp ce Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a cerut o anchetă „rapidă” şi „independentă” asupra morţilor în manifestaţiile care zguduie Iranul de mai multe zile, relatează dpa şi AFP.

„Poporul iranian luptă pentru viitorul său. Ignorând revendicările lor legitime, regimul îşi arată adevăratul chip”, a postat Kaja Kallas vineri pe platforma X, scrie Agerpres.

„Orice violenţă împotriva demonstranţilor paşnici este inacceptabilă. Închiderea internetului în timp ce protestele sunt suprimate violent arată un regim care se teme de propriul popor”, a adăugat ea.

Ea a acuzat forţele de securitate că folosesc tactici "disproporţionate şi brutale" împotriva demonstranţilor.

Protestele împotriva înrăutăţirii condiţiilor economice au erupt pe 28 decembrie la Teheran şi s-au răspândit rapid în alte părţi ale ţării, notează dpa.

„Sunt profund tulburat de informaţiile privind violenţe în timpul manifestaţiilor naţionale în Iran în aceste ultime 13 zile, inclusiv privind morţi şi distrugeri de bunuri”, a declarat la rândul său Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului într-un comunicat, cerând respectarea dreptului de a manifesta paşnic „înscris în dreptul internaţional”.

„Trebuie să fie efectuată o anchetă rapidă, independentă şi transparentă. Persoanele responsabile de violenţe trebuie să dea socoteală în acord cu regulile şi normele internaţionale”, a adăugat el.

El este pe de altă parte îngrijorat de închiderea internetului în ţară. „Astfel de acţiuni subminează libertatea de expresie şi accesul la informaţie şi afectează munca celor care documentează încălcările drepturile omului, precum şi accesul la servicii esenţiale şi de urgenţă”, a insistat el.

Ghidul suprem iranian, ayatollahul Khamenei, a avertizat vineri că ţara sa „nu va da înapoi” în faţa valului de contestare care ia amploare şi reprezintă o provocare serioasă pentru Republica Islamică instituită în 1979.

ONG-uri au acuzat autorităţile că au deschis focul asupra manifestanţilor, înregistrându-se zeci de morţi de la începutul protestelor, pe 28 decembrie.

 

