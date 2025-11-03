Live TV

Retailerul Shein, amenințat cu interzicerea în Franța după ce a scos la vânzare „păpuși sexuale” cu înfățișare de copil

Data publicării:
papusa sexuala-shein-franta
Păpușa cu aspect de copil vândută pe site-ul Shein. Foto: Profimedia

Ministrul Economiei, Roland Lescure, a atras atenția luni că ar putea împiedica Shein să-și vândă produsele în Franța, după ce un raport al autorității de protecție a consumatorilor a acuzat platforma de fast-fashion fondată în China că vinde „păpuși sexuale cu înfățișare infantilă”, relatează Politico.

„În cazul actelor teroriste, traficului de droguri și pornografiei infantile, guvernul are dreptul să solicite interzicerea accesului pe piața franceză”, a afirmat Lescure. „Aceste produse oribile sunt ilegale.”

În weekend, Direcția Generală pentru Concurență, Consumatori și Controlul Fraudelor (DGCCRF) din Franța a emis o declarație în care afirma că „a descoperit că site-ul SHEIN vindea păpuși sexuale cu aspect infantil”.

„Descrierea și clasificarea acestora pe site nu lasă niciun dubiu cu privire la natura pornografică a conținutului”, a mai transmis DGCCRF.

Shein nu a răspuns imediat la solicitarea sursei citate de a comenta.

Lescure a anunțat că a depus o plângere în acest sens și a solicitat autorității franceze de reglementare în domeniul digital Arcom, responsabilă de reglementarea platformelor „foarte mari” precum Shein în conformitate cu Legea europeană privind serviciile digitale, să examineze această chestiune.

Înaltul comisar francez pentru tineret, Sarah El-Haïry, a spus duminică, 2 noiembrie, că va convoca „toate platformele importante” pentru a înțelege cum sunt introduse pe piață astfel de produse.

