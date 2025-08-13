Live TV

Video S-au aprins din nou pădurile Greciei: aproape 8.000 de oameni evacuați din calea flăcărilor. Zeci de pompieri români trimiși să ajute

Data publicării:
Gennadi, Greece. 24th July, 2023. Romanian firefighters try to extinguish a fire that broke out in a house near the village of Gennadi. Forest fires rage in Rhodes and other parts of Greece. Credit: Socrates Baltagiannis/dpa/Alamy Live News
Pompierii români, care au fost trimiși să-i ajute pe cei greci în lupta cu incendiile devastatoare, au fost lăudați de localnicii din Grecia, dar și de autorități. FOTO: Profimedia Images
Situație critică în mai multe zone din Grecia Mână de ajutor din România

Grecia se confruntă cu noi incendii puternice, în plin sezon de vacanță. Autorităţile elene au dispus evacuarea localităţii Kato Achaia din peninsula Peloponez, marţi seara, după izbucnirea unui incendiu forestier şi de vegetaţie, care a distrus deja numeroase case, transmite miercuri Reuters. Ajutoare vin și de peste hotare. Peste 20 de militari români cu şapte mijloace tehnice de intervenţie intervin, miercuri, pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie în zona Megara, informează IGSU.

Kato Achaia se află la aproximativ 15 kilometri sud-vest de oraşul portuar Patras. Aproximativ 7.500 de persoane urmau să fie transportate de aici, cu autobuzele, spre sud, a relatat marţi cotidianul Kathimerini.

Au fost înfiinţate adăposturi de urgenţă în şcoli şi săli din oraş, potrivit relatărilor din media elenă.

Între timp, persoanele afectate au postat pe reţelele sociale înregistrări video în care se poate observa amploarea incendiului.

Situație critică în mai multe zone din Grecia

Incendii au izbucnit şi pe insula Zakynthos, unde flăcările ardeau pe un front de 20 de kilometri lungime, conform postului ERTNews.

Potrivit pompierilor, în ultimele 48 de ore au izbucnit în total 152 de incendii la nivel naţional. Aproximativ 4.900 de pompieri intervin pentru stingerea flăcărilor, conform Kathimerini.

Până la lăsarea întunericului, au fost mobilizate de asemenea 62 de elicoptere şi avioane de stingere a incendiilor.

Din cauza numeroaselor incendii, Grecia a solicitat deja patru avioane prin intermediul Mecanismului de protecţie civilă al UE.

Situaţia de pe insula Chios este, de asemenea, dramatică, locuitorii din satul Limnia, în vestul insulei, solicitând ajutor pe platforma X. "Suntem blocaţi în Limnia, trebuie să vină repede o ambarcaţiune; sunt aici copii şi bătrâni", a scris un utilizator.

Paza de Coastă a preluat aproximativ 60 de persoane din micul port al satului, în contextul în care fumul era deosebit de dens, a raportat ulterior postul de televiziune ERTnews.

Mână de ajutor din România

Peste 20 de militari români cu şapte mijloace tehnice de intervenţie intervin în zona Megara, Grecia, informează IGSU. Misiunea se desfăşoară în sistem integrat, alături de pompierii eleni şi de modulul din Cehia, cu scopul de a limita extinderea flăcărilor şi de a lichida focarele. Forţele acţionează în localitatea Koumintri pentru localizarea incendiului, precizează sursa citată. 

Ministerul Protecţiei Civile din Grecia a îndemnat populaţia să dea dovadă de prudenţă şi a recomandat să nu se aprindă focuri. Pentru aproximativ o treime din ţară, ministerul a ridicat nivelul de alertă la gradul doi pentru ziua de miercuri, din cauza riscului ridicat de incendii.

Zonele afectate includ aproape întreaga peninsulă Peloponez, coasta de nord-vest a ţării, insulele Lesbos şi Samos, precum şi peninsula Halkidiki şi nord-estul Greciei.

Se preconizează că vânturile puternice vor persista la nivel local în zilele următoare, ceea ce îngreunează semnificativ munca pompierilor şi alimentează şi mai mult flăcările. 

