Live TV

Șefa BCE, Christine Lagarde, avertisment despre moneda euro: „Un spectator nevinovat”, care este afectat de şocuri generate în SUA

Data publicării:
Euro notes
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a reluat marţi apelul pentru consolidarea rolului internaţional al monedei euro, argumentând că zona euro este adesea „un spectator nevinovat” afectat de şocuri generate în SUA şi pe alte pieţe majore, relatează Reuters.

Euro, a doua cea mai utilizată monedă din lume după dolar, s-a apreciat semnificativ în 2025, în condiţiile în care investitorii s-au retras din activele americane din cauza incertitudinii politicilor de la Washington, orientându-se către plasamente considerate sigure, precum aurul şi obligaţiunile suverane europene. Totuşi, piaţa europeană de titluri de stat şi acţiuni de top este mult mai mică decât cea americană, ceea ce o expune la volatilitate în perioade de intrări masive de capital.

„Suntem spectatori nevinovaţi ai deciziilor politice luate la Washington şi ai mişcărilor de capital realizate la nivel global, asupra cărora nu avem prea multă influenţă. Aceasta nu este o poziţie sustenabilă. Nu putem rămâne un refugiu pasiv, absorbind şocurile create în alte părţi. Trebuie să fim o monedă care îşi modelează propriul destin”, a declarat Lagarde la Paris.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Unii critici avertizează că extinderea rolului global al euro ar putea duce la o apreciere suplimentară a monedei, afectând competitivitatea exportatorilor europeni. Totuşi, Lagarde a respins această idee, explicând că nu există o relaţie directă între cererea pentru active de rezervă şi întărirea monedei, iar riscurile pot fi atenuate prin creşterea ponderii comerţului extern şi intern denominat în euro.

Şefa BCE a subliniat că multe dintre problemele economice ale Europei sunt „autoprovocate” şi pot fi soluţionate prin reforme structurale curajoase.

„Performanţa noastră mai slabă faţă de Statele Unite reflectă în mare parte bariere interne: reglementări fragmentate, regimuri fiscale diferite, reguli de insolvenţă neuniforme şi pieţe de capital incomplete”, a afirmat Lagarde.

Ea a adăugat că „provocările structurale, precum costurile ridicate ale energiei, productivitatea scăzută şi reticenţa de a finanţa proiecte comune, se află, într-o mare măsură, sub controlul nostru”.

Citește și Viktor Orban explică de ce Ungaria nu ar trebui să adopte moneda euro. Ce spune premierul ungar despre viitorul țării

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
Cabinet meeting of the Federal Government
2
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
3
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
4
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova
5
Reacția sfidătoare a Moscovei după ce Merz a dezvăluit că Rusia s-ar putea afla în...
Gică Hagi n-a stat deloc pe gânduri: prima decizie luată, imediat după ce a dat lovitura
Digi Sport
Gică Hagi n-a stat deloc pe gânduri: prima decizie luată, imediat după ce a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
inundatie strazi inundate trafic auto ploaie ploi torentiale
Ciclonul Barbara trece peste România. Mașini luate de ape în...
Vladimir Putin
Copiii din „palatul de lemn”. Noi dezvăluiri despre fiii „ascunși” ai...
trafic
PSD propune în București o taxă pentru șoferii care vin din afara...
locuri teatru sala de spectacole cinema
Blocaj major în instituțiile de cultură. Unele teatre și-au redus...
Ultimele știri
Vladimir Putin se laudă că armata sa a cucerit circa 5.000 de kilometri pătrați de teritoriu din Ucraina, în 2025
Români, moldoveni, ucraineni şi ruşi, organizați într-o bandă, furau maşini de lux din Europa şi le vindeau în Dubai
CCR dezbate reforma pensiilor magistraților, după amânare. Judecătorii vor analiza și alte măsuri adoptate de Guvern
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bancnote lei
Recomandările Băncii Centrale Europene: Păstrați în casă bani cash
profimedia-0700028954
Economia Europei nu poate crește fără migranți, avertizează șefa Băncii Centrale Europene. Lagarde: „Datorăm mult lucrătorilor străini”
tarife trump
Tarifele lui Trump ar putea reduce deficitul SUA cu 4 trilioane de dolari în următorul deceniu, estimează CBO
EZB-Präsidentin Christine Lagarde bei der Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank in der EZB in Frankfurt. Die EZB
Banca Centrală Europeană menține dobânda-cheie neschimbată, în aşteptarea unui acord comercial UE-SUA. Mesajul lui Christine Lagarde
profimedia-0988419914
Tarifele lui Donald Trump țin mii de vehicule cu mărfuri blocate în porturile UE. Imagini cu uriașul „parc auto” din Anvers-Bruges
Partenerii noștri
Pe Roz
Nicole Kidman, apariție spectaculoasă după despărțirea de Keith Urban. Cu fiicele de mână, un look nou și o...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
El este jucătorul care poate să schimbe naționala: „Acum îşi va da doctoratul!”
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Strigăt de disperare pentru ajutorarea lui Cornel Dinu. Situația grea pe care o traversează legenda lui...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Tabel actualizat cu vârsta de pensionare pentru femei și bărbați până în 2030
Digi FM
A murit inexplicabil la numai 24 de ani. Medicii au pus simptomele ei pe seama unei alergii și au trimis-o...
Digi Sport
Conor McGregor și-a primit sentința. În vara lui 2026 este așteptat la Casa Albă
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
Adevarul
Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula
Newsweek
Schimbări majore în acordarea biletelor de tratament la pensie. Când se dau în octombrie?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Denise Richards, în lacrimi în fața judecătorului, în procesul cu fostul soț: "Era să mă omoare de atâtea...
UTV
Carmen Grebenișan, primele imagini cu băiețelul ei. Vedeta i-a dezvăluit numele și semnificația