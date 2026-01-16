Directorul Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a mers joi la Kiev pentru discuții la nivel înalt, au declarat două surse familiarizate cu subiectul, în contextul în care Ucraina se pregătește să marcheze a patra aniversare a invaziei rusești din 24 februarie. Directorul general al FMI s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prim-ministrul Iuliia Svîrîdenko și cu șeful băncii centrale Andrii Pyshnyi, anunță Reuters.

Detaliile vizitei Georgievei în Ucraina au fost păstrate secrete din motive de securitate. Șefa FMI, care are legături familiale strânse cu Ucraina, a vizitat ultima dată țara în februarie 2023. Fratele Georgievei este căsătorit cu o femeie din Ucraina și se afla în Harkov, al doilea oraș ca mărime, când Rusia a invadat țara.

Ucraina și FMI au ajuns la un acord preliminar privind un program de împrumuturi de 8,2 miliarde de dolari pe o perioadă de patru ani în noiembrie, condiționat de mai multe acțiuni, inclusiv adoptarea unui buget și consolidarea garanțiilor de finanțare din partea donatorilor. Oficialii FMI spun că Ucraina a înregistrat progrese și se așteaptă ca consiliul de administrație să ia o decizie în câteva săptămâni.

Aprobarea finanțării este esențială, deoarece va debloca investiții externe suplimentare necesare pentru a acoperi deficitul de finanțare al Ucrainei, pe care FMI l-a calculat la aproximativ 136,5 miliarde de dolari pentru perioada până în 2029, având în vedere războiul în curs.

Acesta a afectat grav economia ucraineană, țara urmând să cheltuiască cea mai mare parte a veniturilor statului – 2,8 trilioane de grivne sau aproximativ 27,2% din PIB – pentru a-și finanța eforturile de apărare în 2026.

Georgieva va analiza progresele înregistrate de Ucraina în ceea ce privește mai multe acțiuni, printre care adoptarea bugetului pentru 2026, luarea de măsuri pentru stimularea veniturilor interne prin lărgirea bazei de impozitare și asigurarea unei finanțări externe pe scară largă din partea donatorilor, în condiții similare celor ale granturilor.

Ținta: eliminarea evaziunii fiscale

Când a anunțat acordul preliminar, FMI a declarat că autoritățile ucrainene au convenit, de asemenea, să accelereze eforturile de prevenire a evaziunii și evitării fiscale, inclusiv prin impozitarea veniturilor obținute prin intermediul platformelor digitale, eliminarea lacunelor vamale pentru anumite importuri și eliminarea scutirilor de la taxa pe valoarea adăugată.

FMI se așteaptă ca Ucraina să introducă unele dintre aceste măsuri în parlament, dar nu se bazează pe creșterea veniturilor până în 2027.

Pe lângă eforturile de „ieșire din umbră” a economiei, care are un nivel ridicat de întreprinderi informale fără bilanțuri contabile, Ucraina s-a angajat, de asemenea, să mențină independența instituțiilor anticorupție și să remedieze lacunele din actualul cod al muncii.

Ucraina a înregistrat o etapă importantă în direcția eliminării deficitului de finanțare luna trecută, când liderii Uniunii Europene au convenit să îi acorde un împrumut de 90 de miliarde de euro (n.r. 105 miliarde de dolari) pe o perioadă de doi ani. Ucraina trebuie să ramburseze împrumutul numai dacă Rusia plătește despăgubiri după încheierea războiului, ceea ce înseamnă că acesta nu va reprezenta o povară pentru buget.

De asemenea, a finalizat restructurarea unei datorii de 2,6 miliarde de dolari legate de creșterea economică, reducând presiunea asupra Kievului, care avertizase că instrumentele ar fi putut costa până la 20 de miliarde de dolari până în 2041.

Noul program al FMI va înlocui actualul program de 15,5 miliarde de dolari pe patru ani, din care aproximativ 10,6 miliarde de dolari au fost deja plătiți, care presupunea că războiul se va încheia în 2025.

