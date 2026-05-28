Armata rusă a pierdut, doar în ceea ce privește soldații căzuți la datorie, aproape 500 000 de oameni pe parcursul întregului război din Ucraina, a declarat Ann Kist-Butler, directoarea Centrului de Comunicații Guvernamentale al Regatului Unit.

„Președintele Vladimir Putin se retrage de pe câmpul de luptă, iar noile date de informații arată că, de la începutul conflictului, au fost uciși deja aproape jumătate de milion de soldați ruși”, a declarat ea (citat de Sky News).

După cum notează The Guardian, acesta este primul caz în care un înalt oficial britanic a confirmat estimarea pierderilor Rusiei în Ucraina, realizată de Marea Britanie în al cincilea an al agresiunii. Anterior, analiștii occidentali estimau numărul soldaților și ofițerilor ruși căzuți în război la 325.000 de persoane. În special, astfel de estimări, valabile la ianuarie 2026, au fost prezentate de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington. Pierderile totale ale Forțelor Armate ale Federației Ruse în Ucraina, conform datelor sale, au ajuns la 1,198 milioane de persoane.

Analiștii CSIS au calificat aceste cifre drept „fără precedent”, subliniind că niciuna dintre țările puternice nu a suferit astfel de pierderi după cel de-al Doilea Război Mondial. Lista nominală a celor căzuți în război, întocmită de „Mediazona” și „BBC”, numără deja cel puțin 221 206 de ruși.

Cu o zi înainte, generalul de brigadă Andrei Biletsky, comandantul celui de-al treilea corp de armată al Ucrainei, a declarat pentru Reuters că armata rusă este epuizată din cauza pierderilor grele și nu este în măsură să realizeze avansuri semnificative.

Potrivit acestuia, dacă Forțele Armate ale Ucrainei vor reuși să-și intensifice și să mențină ritmul ofensivei pe parcursul a câteva luni, vor putea prelua inițiativa pe linia frontului și vor putea forța Rusia să renunțe la planurile sale de a ocupa partea din regiunea Donetsk care se află încă sub controlul Ucrainei. „Consider că următoarele șase-nouă luni vor constitui un moment de cotitură [în cursul războiului]. Mai precis, consider că următoarele șase luni sunt cele mai importante”, a spus Biletsky.

