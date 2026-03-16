După ce SUA și Israelul au început atacurile militare asupra Iranului pe 28 februarie, piețele petrolului și gazelor naturale au fost cuprinse de haos, iar prețurile energiei au crescut vertiginos. În prezent, prețurile petrolului Brent sunt cu 20% mai mari decât la sfârșitul lunii februarie. Acestea au trecut de la aproximativ 70 de dolari pe baril la sfârșitul lunii februarie la peste 100 de dolari, înainte de a scădea la aproximativ 90 de dolari pe 10 martie. Principalul motiv al scăderii a fost anunțul lui Donald Trump, menit să calmeze piața, că războiul se va termina „foarte curând”, scrie The Conversation într-o analiză privind modul în care Europa poate limita impactul negativ al conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieței energiei în general și a petrolului în particular.

Scăderea prețurilor petrolului amintește de evenimentele care au urmat tarifelor din aprilie 2025, „Ziua Eliberării” din SUA. După anunț, piețele bursiere au scăzut brusc, dar când Trump a suspendat tarifele doar câteva zile mai târziu, piața bursieră a răspuns cu o nouă creștere – la fel cum prețurile petrolului au scăzut ca răspuns la asigurările sale că războiul se va termina.

Dacă războiul se apropie într-adevăr de sfârșit, piețele ar putea avea dreptate să înceapă să scadă prețurile, dar există o rezervă în ceea ce privește acest optimism. Războiul nu este la fel ca tarifele – administrația SUA poate impune și suspenda tarifele, dar dacă Iranul respinge potențialele condiții pentru încheierea conflictului, acesta va continua.

În ciuda anunțului lui Trump, rămâne foarte neclar când producția din Orientul Mijlociu – și ruta vitală de transport maritim din Strâmtoarea Hormuz, prin care trece 20% din petrolul mondial – vor reveni la normal. Prin urmare, este extrem de dificil să se prevadă când prețurile vor scădea la nivelurile din februarie. Acest lucru reprezintă un motiv major de îngrijorare în Europa, care depinde în mare măsură de sursele de energie importate.

Cum afectează șocurile petroliere Europa

Creșterea prețurilor petrolului este diferită de alte șocuri economice, deoarece are un efect direct și imediat. Pentru consumatori, aceasta înseamnă o creștere instantanee a prețurilor la benzină și energie. Pentru producători, aceasta înseamnă o creștere imediată a costurilor de producție și livrare a mărfurilor.

Pentru a înțelege potențialele daune aduse economiei UE, putem analiza consumul de petrol și modelele de producție ale blocului.

UE importă cea mai mare parte a petrolului și gazelor sale, ceea ce înseamnă că, pe lângă creșterea prețurilor, accesul și aprovizionarea pot fi, de asemenea, limitate de războiul din Orientul Mijlociu. Totuși, partea pozitivă este că Europa a înregistrat o scădere constantă a consumului total de energie și o creștere a producției de energie din surse regenerabile. Odată cu răspândirea mașinilor electrice și hibride, mulți consumatori vor fi protejați de impactul imediat al creșterii prețurilor la pompă.

Diversitatea surselor de energie și tehnologiile mai eficiente înseamnă că europenii sunt mai bine protejați decât erau, de exemplu, în timpul crizei petrolului din anii 1970. Cu toate acestea, unele țări și industrii vor fi mai afectate decât altele.

Principalii consumatori de energie ai UE sunt cele mai mari economii ale sale: Germania, Franța, Italia și Spania. Aceste țări vor fi cele mai interesate de controlul creșterii prețurilor de vânzare cu amănuntul ale petrolului. Transportul rutier reprezintă cea mai mare parte a consumului de petrol (aproximativ jumătate), în timp ce alte industrii cu consum ridicat de energie de pe continent includ industria chimică, cea a hârtiei și cea a oțelului.

Ce poate face Europa?

În februarie 2022, invazia Rusiei în Ucraina a perturbat aprovizionarea cu gaze a continentului, determinând ulterior creșterea prețurilor la energie electrică. Pentru a înțelege ce se află astăzi pe masa discuțiilor, merită analizat ce au făcut Banca Centrală Europeană (BCE) și Comisia Europeană pentru a ajuta cetățenii UE în timpul ultimei crize energetice a continentului.

După un șoc petrolier, atât inflația, cât și șomajul tind să crească, ceea ce reprezintă o dilemă pentru orice bancă centrală. Aceasta poate reduce inflația prin creșterea ratelor dobânzilor, dar acest lucru duce la creșterea șomajului – costurile mai mari ale împrumuturilor încetinesc creșterea economică și activitatea comercială, ceea ce duce la concedieri.

Prin urmare, banca centrală trebuie să aleagă care obiectiv este mai important: obiectivul său principal de a menține inflația sub control (aproximativ 2 % în Europa) sau protejarea locurilor de muncă.

În iulie 2022, BCE a optat pentru creșterea ratelor dobânzilor (care erau atunci la -0,5%) și a continuat să le crească până când au ajuns la 4% în septembrie 2023. Dar situația era atunci foarte diferită, deoarece economia se afla încă în proces de redresare după creșterea puternică a inflației (9% în iunie 2022) cauzată de pandemia de Covid.

Astăzi, ratele dobânzilor se situează la 2%, iar BCE va trebui să decidă care risc este mai mare: o creștere a inflației (care era de 1,9% în februarie, sub obiectivul BCE de 2%) sau o creștere a șomajului.

Dincolo de politica monetară

Comisia Europeană și guvernele naționale dispun de mijloace mai directe și mai eficiente pentru a face față șocului petrolier. În timpul crizei energetice din 2022-2023, Comisia a lansat mai multe inițiative pentru stabilizarea prețurilor la energie, inclusiv recomandări pentru reducerea la minimum a consumului de energie al consumatorilor.

Poate cel mai important aspect a fost introducerea unor plafoane de preț și a unor măsuri care au permis guvernelor naționale să-și ajute direct cetățenii, cum ar fi achizițiile comune de gaze la nivel continental.

La nivel național, guvernele au opțiunea de a contracta împrumuturi pentru a finanța subvenții, așa cum au făcut multe dintre ele în 2022. Cu toate acestea, aceasta este o opțiune mai puțin viabilă decât în 2022, deoarece ratele dobânzilor globale sunt acum mai mari. Investitorii vor fi precauți, având în vedere că multe țări din UE – inclusiv Franța, Italia și Spania – au o datorie publică care depășește 100% din PIB-ul lor. Aceste guverne au fost printre cele mai active în timpul ultimei crize energetice și, de asemenea, cele mai expuse la șocul petrolier de astăzi.

UE se confruntă acum cu un risc real de recesiune. Dacă există vreun aspect pozitiv, acesta ar putea fi faptul că ar putea da continentului un impuls mult necesar către dezvoltarea energiei regenerabile, dar chiar și acest lucru va depinde de modul în care guvernele naționale vor aborda criza în lunile următoare.

