Analiză Șocul petrolier din Iran: UE are foarte puține opțiuni pentru a limita impactul economic al războiului și pentru a preveni o recesiune

Cum afectează șocurile petroliere Europa Ce poate face Europa? Dincolo de politica monetară

După ce SUA și Israelul au început atacurile militare asupra Iranului pe 28 februarie, piețele petrolului și gazelor naturale au fost cuprinse de haos, iar prețurile energiei au crescut vertiginos. În prezent, prețurile petrolului Brent sunt cu 20% mai mari decât la sfârșitul lunii februarie. Acestea au trecut de la aproximativ 70 de dolari pe baril la sfârșitul lunii februarie la peste 100 de dolari, înainte de a scădea la aproximativ 90 de dolari pe 10 martie. Principalul motiv al scăderii a fost anunțul lui Donald Trump, menit să calmeze piața, că războiul se va termina „foarte curând”, scrie The Conversation într-o analiză privind modul în care Europa poate limita impactul negativ al conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieței energiei în general și a petrolului în particular.

Scăderea prețurilor petrolului amintește de evenimentele care au urmat tarifelor din aprilie 2025, „Ziua Eliberării” din SUA. După anunț, piețele bursiere au scăzut brusc, dar când Trump a suspendat tarifele doar câteva zile mai târziu, piața bursieră a răspuns cu o nouă creștere – la fel cum prețurile petrolului au scăzut ca răspuns la asigurările sale că războiul se va termina.

Dacă războiul se apropie într-adevăr de sfârșit, piețele ar putea avea dreptate să înceapă să scadă prețurile, dar există o rezervă în ceea ce privește acest optimism. Războiul nu este la fel ca tarifele – administrația SUA poate impune și suspenda tarifele, dar dacă Iranul respinge potențialele condiții pentru încheierea conflictului, acesta va continua.

În ciuda anunțului lui Trump, rămâne foarte neclar când producția din Orientul Mijlociu – și ruta vitală de transport maritim din Strâmtoarea Hormuz, prin care trece 20% din petrolul mondial – vor reveni la normal. Prin urmare, este extrem de dificil să se prevadă când prețurile vor scădea la nivelurile din februarie. Acest lucru reprezintă un motiv major de îngrijorare în Europa, care depinde în mare măsură de sursele de energie importate.

Cum afectează șocurile petroliere Europa

Creșterea prețurilor petrolului este diferită de alte șocuri economice, deoarece are un efect direct și imediat. Pentru consumatori, aceasta înseamnă o creștere instantanee a prețurilor la benzină și energie. Pentru producători, aceasta înseamnă o creștere imediată a costurilor de producție și livrare a mărfurilor.

Pentru a înțelege potențialele daune aduse economiei UE, putem analiza consumul de petrol și modelele de producție ale blocului.

UE importă cea mai mare parte a petrolului și gazelor sale, ceea ce înseamnă că, pe lângă creșterea prețurilor, accesul și aprovizionarea pot fi, de asemenea, limitate de războiul din Orientul Mijlociu. Totuși, partea pozitivă este că Europa a înregistrat o scădere constantă a consumului total de energie și o creștere a producției de energie din surse regenerabile. Odată cu răspândirea mașinilor electrice și hibride, mulți consumatori vor fi protejați de impactul imediat al creșterii prețurilor la pompă.

Diversitatea surselor de energie și tehnologiile mai eficiente înseamnă că europenii sunt mai bine protejați decât erau, de exemplu, în timpul crizei petrolului din anii 1970. Cu toate acestea, unele țări și industrii vor fi mai afectate decât altele.

Principalii consumatori de energie ai UE sunt cele mai mari economii ale sale: Germania, Franța, Italia și Spania. Aceste țări vor fi cele mai interesate de controlul creșterii prețurilor de vânzare cu amănuntul ale petrolului. Transportul rutier reprezintă cea mai mare parte a consumului de petrol (aproximativ jumătate), în timp ce alte industrii cu consum ridicat de energie de pe continent includ industria chimică, cea a hârtiei și cea a oțelului.

Ce poate face Europa?

În februarie 2022, invazia Rusiei în Ucraina a perturbat aprovizionarea cu gaze a continentului, determinând ulterior creșterea prețurilor la energie electrică. Pentru a înțelege ce se află astăzi pe masa discuțiilor, merită analizat ce au făcut Banca Centrală Europeană (BCE) și Comisia Europeană pentru a ajuta cetățenii UE în timpul ultimei crize energetice a continentului.

După un șoc petrolier, atât inflația, cât și șomajul tind să crească, ceea ce reprezintă o dilemă pentru orice bancă centrală. Aceasta poate reduce inflația prin creșterea ratelor dobânzilor, dar acest lucru duce la creșterea șomajului – costurile mai mari ale împrumuturilor încetinesc creșterea economică și activitatea comercială, ceea ce duce la concedieri.

Prin urmare, banca centrală trebuie să aleagă care obiectiv este mai important: obiectivul său principal de a menține inflația sub control (aproximativ 2 % în Europa) sau protejarea locurilor de muncă.

În iulie 2022, BCE a optat pentru creșterea ratelor dobânzilor (care erau atunci la -0,5%) și a continuat să le crească până când au ajuns la 4% în septembrie 2023. Dar situația era atunci foarte diferită, deoarece economia se afla încă în proces de redresare după creșterea puternică a inflației (9% în iunie 2022) cauzată de pandemia de Covid.

Astăzi, ratele dobânzilor se situează la 2%, iar BCE va trebui să decidă care risc este mai mare: o creștere a inflației (care era de 1,9% în februarie, sub obiectivul BCE de 2%) sau o creștere a șomajului.

Dincolo de politica monetară

Comisia Europeană și guvernele naționale dispun de mijloace mai directe și mai eficiente pentru a face față șocului petrolier. În timpul crizei energetice din 2022-2023, Comisia a lansat mai multe inițiative pentru stabilizarea prețurilor la energie, inclusiv recomandări pentru reducerea la minimum a consumului de energie al consumatorilor.

Poate cel mai important aspect a fost introducerea unor plafoane de preț și a unor măsuri care au permis guvernelor naționale să-și ajute direct cetățenii, cum ar fi achizițiile comune de gaze la nivel continental.

La nivel național, guvernele au opțiunea de a contracta împrumuturi pentru a finanța subvenții, așa cum au făcut multe dintre ele în 2022. Cu toate acestea, aceasta este o opțiune mai puțin viabilă decât în 2022, deoarece ratele dobânzilor globale sunt acum mai mari. Investitorii vor fi precauți, având în vedere că multe țări din UE – inclusiv Franța, Italia și Spania – au o datorie publică care depășește 100% din PIB-ul lor. Aceste guverne au fost printre cele mai active în timpul ultimei crize energetice și, de asemenea, cele mai expuse la șocul petrolier de astăzi.

UE se confruntă acum cu un risc real de recesiune. Dacă există vreun aspect pozitiv, acesta ar putea fi faptul că ar putea da continentului un impuls mult necesar către dezvoltarea energiei regenerabile, dar chiar și acest lucru va depinde de modul în care guvernele naționale vor aborda criza în lunile următoare.

Editor : B.E.

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Donald Trump
4
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
Bogdan Ivan
5
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
Te-ar putea interesa și:
Iran US Israel
Război în Orientul Mijlociu, ziua 17. Trump spune că Washingtonul poartă discuții cu Iranul și cere ajutorul aliaților NATO
Terrorist Graffiti al qaeda
„O piesă de șah” în jocul regional. Cum poate folosi Iranul relația complicată cu al-Qaeda împotriva SUA
pompe de benzina
Sute de milioane de barili de petrol din rezervele strategice ale AIE intră pe piaţă pentru a calma şocul provocat de războiul din Iran
Mojtaba Khamenei
CIA i-a spus lui Trump că fostul lider suprem al Iranului era reticent ca fiul său să preia puterea: „Nu era perceput ca inteligent”
Ruine Iran
Israel anunță alte trei-șase săptămâni de lovituri aeriene asupra Iranului. „Avem mii de ţinte în faţă”
Recomandările redacţiei
castigatori oscar pe scena
Oscar 2026. One Battle After Another, marele câștigător al galei și...
poarta fabricii dacia de la mioveni
Bolojan, despre concedierile de la Dacia: Niciun politician n-ar avea...
GUVERN MINISTRI BOLOJAN PARLAMENT MOTIUNE
USR nu va depune şi nu va vota amendamente la Legea bugetului de stat...
ilie bolojan
Reacția lui Ilie Bolojan la interviul dat de mama sa: „Nu mă pot...
Ultimele știri
Când roboții gestionează hrana: automatizarea lanțului de aprovizionare crește risipa alimentară, arată un studiu
Românii au prins gustul fructelor exotice. Cum s-au transformat aprozarele clasice în afaceri cu rambutan, jackfruit sau mangustan
„Kill line” vs. „Chinamaxxing”: bătălia trendurilor online. Cum au ajuns chinezii să creadă că viața în SUA este la un pas de dezastru
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care vor simți din nou fericirea, începând cu 15 martie 2026. Dispar energiile negative și apare o...
Cancan
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără...
Fanatik.ro
A răbufnit în direct după 19 ani când a fost întrebat dacă Dinamo a vândut calificarea cu Lazio: „Nu o să zic...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Taxe locale mai mari, venituri mai mici. Deși au dublat impozitele românilor, primăriile marilor orașe din...
Adevărul
Mișcarea strategică a Italiei: guvernul Meloni explorează revenirea la energia nucleară după 40 de ani
Playtech
Parbrize sau parbrizuri, care este varianta de plural corectă? Greșeala pe care mulți români o fac fără să...
Digi FM
Maioneză de post. Rețeta simplă, rapidă și cremoasă, numai bună de adăugat în salate în Postul Paștelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu a păstrat tradiția, după Inter - Atalanta: "Și-a luat la revedere de la jucători"
Pro FM
Adevărul din spatele scandalului Pussycat Dolls. Motivul pentru care trupa s-a destrămat înainte de marele...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Rusia a deschis un dosar penal împotriva Olandei, pe care o acuză furtul „aurului scitic” din Crimeea. Unde...
Newsweek
Pensiile, virate cu 2 zile mai devreme în aprilie. Paștele dă peste cap cale programul Casei de Pensii
Digi FM
Ținute care au rămas în istoria premiilor Oscar. De la rochia lebădă a lui Bjork și costumul purtat cu fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Corbii sunt mai inteligenţi decât se credea. „Ei stăpânesc cunoştinţe mult mai vaste decât știam noi că este...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică