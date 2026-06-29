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SUA și Iranul au convenit să înceteze atacurile și să revină la masa negocierilor. Când și unde va avea loc întâlnirea (Axios)

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Steagurile SUA și Iranului.
Steagurile SUA și Iranului. Foto: GettyImages
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Statele Unite și Iranul au convenit să înceteze atacurile reciproce, potrivit unui înalt oficial american, în contextul în care cele două părți intenționează să se întâlnească marți în capitala Qatarului pentru a soluționa disputa privind Strâmtoarea Ormuz, relatează Axios.

Armistițiul a împlinit abia 11 zile și se află deja pe un teren instabil, în contextul reluării atacurilor de ambele părți și în urma amenințării președintelui american Donald Trump de a relua războiul și de a „duce treaba la bun sfârșit”.

Reluarea atacurilor a fost declanșată de interpretările divergente ale memorandumului de înțelegere (MOU) privind încetarea războiului — în special de prevederile acestuia referitoare la Strâmtoarea Ormuz.

„Am decis să încetăm toate acțiunile cinetice”, a declarat pentru Axios un înalt oficial american, folosind termenul militar pentru lovituri și alte atacuri.

În temeiul memorandumului de înțelegere, Iranul s-a angajat să depună toate eforturile necesare pentru a asigura trecerea în condiții de siguranță a navelor comerciale prin strâmtoare. În schimb, Statele Unite au ridicat blocada impusă asupra porturilor iraniene.

În cadrul negocierilor desfășurate săptămâna trecută în Elveția, delegația americană — condusă de vicepreședintele JD Vance — a convenit cu Iranul să înființeze o „linie directă” între armata americană și IRGC (Corpul Gărzii Revoluționare Islamice), comandamentul militar al Iranului, pentru a coordona traficul în strâmtoare.

Până sâmbătă, „linia directă” încă nu era operațională, chiar dacă Iranul a început să susțină, din nou, că navele trebuie să-și coordoneze trecerea.

Discuțiile de marți erau inițial programate să aibă loc în Elveția pentru a aborda problema programului nuclear al Iranului, a declarat o sursă la curent cu negocierile. Escaladarea situației a determinat mutarea acestora într-un alt loc și concentrarea asupra Strâmtorii Ormuz.

Nick Stewart, care conduce echipa tehnică a Statelor Unite, este așteptat să participe la discuții, potrivit unui oficial american și unei surse bine informate.

Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii, precizează sursa citată.

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Editor : A.M.G.

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