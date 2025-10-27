Szijjarto, despre aderarea Ucrainei la UE: „Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este premier, nu se va întâmpla”

Șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto, a susținut luni că Ungaria va împiedica începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană câtă vreme actualul „guvern național” rămâne la putere, relatează MTI, conform Agerpres.

Szijarto a mai precizat că Ungaria este singurul stat membru al UE care este împotriva lansării discuțiilor privind aderarea Ucrainei.

„Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este prim-ministru, deschiderea capitolelor de aderare cu Ucraina nu se va întâmpla”, a spus ministrul ungar de Externe.

Peter Szijjarto a mai declarat că aderarea Ucrainei la blocul comunitar ar atrage UE în război și ar deturna banii contribuabililor europeni. El a menționat date de la o întrevedere recentă a Consiliului Afaceri Externe al UE potrivit cărora Kievul va cere 60 de miliarde de euro pentru a-și susține armata și 135 de miliarde de euro în următorii doi ani pentru a finanța operațiuni de stat, costuri care ar fi suportate de contribuabilii europeni, inclusiv de cei maghiari.

Conform ministrului ungar de Externe, „strategia pro-război” a Bruxellesului pune pe primul loc finanțarea Ucrainei, ignorând greutățile financiare cu care se confruntă cetățenii UE.

Amintim că, în iunie, premierul Viktor Orbán a declarat de la Bruxelles înaintea summitului UE că Ungaria nu sprijină aderarea Ucrainei la UE, deoarece aproximativ 95 % dintre respondenții maghiari au respins aderarea în cadrul unui referendum național.

