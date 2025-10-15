Țara din UE care răsplătește munca după pensionare cu până la 2.000 de euro pe lună

Oamenii dintr-o țară europeană care continuă să lucreze după vârsta de pensionare vor putea câștiga până la 2.000 de euro pe lună, fără a fi nevoiți să plătească impozite, pe lângă pensia lor, în cadrul unui program menit să stimuleze creșterea economică, relatează The Guardian.

„Aktivrente”, sau planul de pensii active, care urmează să intre în vigoare în ianuarie, în Germania, a fost promis în campania electorală de către cancelarul Friedrich Merz, înainte de a prelua funcția în urmă cu cinci luni.

Guvernul, o coaliție formată din Partidul Creștin-Democrat (CDU) și Partidul Social-Democrat (SPD), speră că acest plan va încuraja continuarea activității profesionale și după pensionare. Un proiect de lege urmează să fie aprobat miercuri de cabinet și apoi dezbătut în Bundestag.

Cancelarul german Friedrich Merz a descris măsura ca o încercare de a lua taurul de coarne după trei ani de stagnare economică agravată de lipsa forței de muncă calificate, ea însăși o consecință a unei crize demografice cronice. Se nasc din ce în ce mai puțini copii, iar numărul celor care ies la pensie este în creștere. Aproximativ 9 % din forța de muncă – 4,8 milioane de persoane – urmează să se pensioneze în următorul deceniu.

Efectele se resimt zilnic în multiple sectoare ale economiei, inclusiv în construcții, educație și sănătate.

Potrivit textului proiectului de lege, se așteaptă ca acest stimulent fiscal să contribuie la „păstrarea mai îndelungată a experienței și cunoștințelor în cadrul companiilor” și să determine „o creștere generală a ratei de ocupare a forței de muncă”, precum și „să contribuie la creșterea economică și la creșterea veniturilor publice”.

Pensia activă se va aplica tuturor persoanelor care au atins vârsta legală de pensionare de 67 de ani și doresc să continue să activeze într-un loc de muncă care este supus contribuțiilor la asigurările sociale. Funcționarii publici, comercianții, persoanele care desfășoară activități independente și cei angajați în industria agricolă și forestieră sunt excluși din acest sistem, ceea ce a atras critici din partea Institutului Economic German (IW).

Ruth Maria Schüler, expert în pensii la IW, a declarat pentru postul de televiziune BR24: „Întrebarea este cum se poate justifica faptul că un tip de venit este scutit de impozit, iar altul nu?”. Schüler a adăugat că acest lucru pune unii lucrători într-o situație de avantaj nedrept.

Editor : A.M.G.