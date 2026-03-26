Țările europene din NATO au cheltuit un buget istoric pentru apărare. La cât se ridică suma uriașă

„Țările europene și Canada s-au bazat prea mult timp în mod excesiv pe puterea militară a Statelor Unite. Dar mentalitățile s-au schimbat în mod semnificativ”, a declarat joi jurnaliștilor secretarul general al NATO, Mark Rutte. Cuvintele sale au fost confirmate de datele privind cheltuielile de apărare, publicate în raportul pentru anul 2025. În cazul membrilor europeni ai Alianței și al Canadei, acestea au depășit pentru prima dată jumătate de trilion de dolari, ajungând la 574 de miliarde de dolari.

Creșterea față de 2024 a fost de aproape 20% în termeni reali (ținând cont de inflație), înregistrând o astfel de creștere pentru al doilea an consecutiv. Acum, șase țări ale alianței depășesc SUA (3,19% din PIB) în ceea ce privește ponderea cheltuielilor pentru apărare: acestea sunt Polonia (4,3%), toate țările baltice (Lituania – 4%, Letonia – 3,74%, Estonia – 3,42%), precum și Danemarca (3,34%) și Norvegia (3,2%).

Trei țări au cheltuit deja peste 3,5% din PIB. Țările NATO și-au stabilit acest obiectiv anul trecut pentru anul 2035; încă 1,5% trebuie investiți în domenii conexe de asigurare a securității, inclusiv securitatea cibernetică și infrastructura. Statele Unite ale Americii nu au atins încă pragul de 3,5%, deși, în termeni absoluți, au cheltuit mai mult (838 miliarde de dolari) decât toate celelalte țări ale alianței la un loc.

Bugetul militar al SUA pentru acest an se ridică la 892,6 miliarde de dolari. Președintele Donald Trump a declarat că dorește să-l majoreze la 1,5 trilioane de dolari.

Cheltuielile totale ale țărilor europene și ale Canadei au reprezentat 2,33% din PIB.

Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și amenințarea unui conflict armat cu aceasta, pentru care, potrivit estimărilor serviciilor de informații occidentale, Moscova va fi pregătită în doar câțiva ani, au obligat țările europene să crească semnificativ finanțarea forțelor armate și a industriei de apărare. Un stimulent suplimentar a fost politica lui Trump, care cerea de mult timp Europei să-și mărească cheltuielile, iar după revenirea sa la Casa Albă a început să amenințe că o va priva de sprijinul militar al SUA.

În același timp, autoritățile ruse nu numai că duc un război hibrid în Europa, dar se pregătesc și pentru confruntări armate, modernizând și construind baze militare și căi ferate lângă granițele țărilor de pe flancul estic al NATO.

Recent, guvernul a înaintat Dumei de Stat un proiect de lege care îi va permite lui Vladimir Putin să introducă trupe în alte țări pentru a apăra cetățenii ruși arestați sau urmăriți penal în aceste țări în urma unei hotărâri judecătorești. Legiuitorii au adoptat decizii similare și în cazurile anterioare de introducere a trupelor ruse pe teritoriul altor țări – înainte de invazia din Georgia în 2008, din Crimeea în 2014 și înainte de începerea războiului pe scară largă cu Ucraina în 2022.

Top Citite
oameni in ploaie mergând pe strada
1
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Petrolier
2
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
3
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
original_fostering_the_future_together_ii_(1)
4
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, întâlnire la Washington cu conducerea...
robinet de apa
5
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
Te-ar putea interesa și:
Mark Rutte
Șeful NATO afirmă că Alianța este mai solidă ca niciodată, ca răspuns la criticile lui Trump
vladimir putin
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19: „Trebuie să rămânem prudenţi”
Conceptual image of war between NATO and it's enemies, using flag and silhouette
NATO constată, în raportul anual, o creştere cu 20% a cheltuielilor pentru apărare în Europa şi Canada. Ce au făcut SUA
d trump face grimasa
Donald Trump acuză din nou statele NATO că „nu au făcut absolut nimic” pentru a ajuta în cazul Iranului. „SUA nu uită”
photo-collage.png (99)
Scenariu de război în Marea Neagră: NATO simulează un atac naval la 40 km de litoralul României
Recomandările redacţiei
657518371_1673324427482188_5487187820092360336_n
Roberta Metsola face apel la „stabilitate și unitate”, după ce Sorin...
Distrugeri după un atac israelian.
Război în Orientul Mijlociu, ziua 27. Trump spune că SUA câștigă...
siegfried muresan sustine un discurs
Eurodeputat PNL, după ce Grindeanu s-a plâns la Bruxelles de...
benzinarie motorina pompa carburanti
Ce conține ordonanța carburanților. Guvernul plafonează adaosul...
