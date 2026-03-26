„Țările europene și Canada s-au bazat prea mult timp în mod excesiv pe puterea militară a Statelor Unite. Dar mentalitățile s-au schimbat în mod semnificativ”, a declarat joi jurnaliștilor secretarul general al NATO, Mark Rutte. Cuvintele sale au fost confirmate de datele privind cheltuielile de apărare, publicate în raportul pentru anul 2025. În cazul membrilor europeni ai Alianței și al Canadei, acestea au depășit pentru prima dată jumătate de trilion de dolari, ajungând la 574 de miliarde de dolari.

Creșterea față de 2024 a fost de aproape 20% în termeni reali (ținând cont de inflație), înregistrând o astfel de creștere pentru al doilea an consecutiv. Acum, șase țări ale alianței depășesc SUA (3,19% din PIB) în ceea ce privește ponderea cheltuielilor pentru apărare: acestea sunt Polonia (4,3%), toate țările baltice (Lituania – 4%, Letonia – 3,74%, Estonia – 3,42%), precum și Danemarca (3,34%) și Norvegia (3,2%).

Trei țări au cheltuit deja peste 3,5% din PIB. Țările NATO și-au stabilit acest obiectiv anul trecut pentru anul 2035; încă 1,5% trebuie investiți în domenii conexe de asigurare a securității, inclusiv securitatea cibernetică și infrastructura. Statele Unite ale Americii nu au atins încă pragul de 3,5%, deși, în termeni absoluți, au cheltuit mai mult (838 miliarde de dolari) decât toate celelalte țări ale alianței la un loc.

Bugetul militar al SUA pentru acest an se ridică la 892,6 miliarde de dolari. Președintele Donald Trump a declarat că dorește să-l majoreze la 1,5 trilioane de dolari.

Cheltuielile totale ale țărilor europene și ale Canadei au reprezentat 2,33% din PIB.

Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și amenințarea unui conflict armat cu aceasta, pentru care, potrivit estimărilor serviciilor de informații occidentale, Moscova va fi pregătită în doar câțiva ani, au obligat țările europene să crească semnificativ finanțarea forțelor armate și a industriei de apărare. Un stimulent suplimentar a fost politica lui Trump, care cerea de mult timp Europei să-și mărească cheltuielile, iar după revenirea sa la Casa Albă a început să amenințe că o va priva de sprijinul militar al SUA.

În același timp, autoritățile ruse nu numai că duc un război hibrid în Europa, dar se pregătesc și pentru confruntări armate, modernizând și construind baze militare și căi ferate lângă granițele țărilor de pe flancul estic al NATO.

Recent, guvernul a înaintat Dumei de Stat un proiect de lege care îi va permite lui Vladimir Putin să introducă trupe în alte țări pentru a apăra cetățenii ruși arestați sau urmăriți penal în aceste țări în urma unei hotărâri judecătorești. Legiuitorii au adoptat decizii similare și în cazurile anterioare de introducere a trupelor ruse pe teritoriul altor țări – înainte de invazia din Georgia în 2008, din Crimeea în 2014 și înainte de începerea războiului pe scară largă cu Ucraina în 2022.

