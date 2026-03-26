Guvernul a actualizat regulile pentru depozitarea și distribuția de alcool, tutun și combustibili

Guvernul a actualizat, în ședința de joi, regulile pentru antrepozitele fiscale și distribuția produselor accizabile, precum alcool, tutun și combustibili, pentru a simplifica procedurile și a asigura siguranța operațiunilor.

Potrivit comunicatului de presă al Executivului, modificările au fost aprobate printr-o hotărâre pentru completarea titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016. Actul normativ corelează normele de aplicare cu legislația primară și simplifică implementarea lor.

O modificare importantă vizează condițiile pentru obținerea calității de exportator înregistrat pentru operatorii care exportă produse energetice prevăzute la articolul 435 alin. (3) din Codul fiscal.

De asemenea, au fost introduse clarificări similare celor pentru energia electrică, astfel încât consumul de gaz natural folosit pentru menținerea capacității de producție, transport și distribuție să fie considerat consum propriu, dacă depășește limitele aprobate de ANRE sau normele proprii ale operatorului.

Având în vedere riscul operațiunilor cu produse accizabile inflamabile în antrepozite, antrepozitarul autorizat trebuie să dețină dovada autorizării privind securitatea la incendiu pentru fiecare locație. Totodată, pentru destinatarul înregistrat, locul de recepție a produselor accizabile în regim suspensiv trebuie să fie strict delimitat și dotat cu sistem de supraveghere video, autorizație de mediu și dovada autorizării privind securitatea la incendiu.

Guvernul a clarificat și faptul că anumite operațiuni energetice nu sunt considerate comercializare angro, precum revânzarea combustibililor pe bază de carduri, furnizarea de combustibili de aviație prin intermediari sau livrările către forțele armate conform articolului 395 alin. (1) lit. c) și c^1) din Codul fiscal. Operatorii care desfășoară astfel de activități au obligația să notifice Comisia prevăzută la articolul 359 alin. (1) din Codul fiscal, nerespectarea acesteia constituind contravenție.

„Măsura are în vedere faptul că este necesar a se asigura desfășurarea fără impedimente a activităților legate de misiunile de apărare, în contextul livrărilor de produse energetice destinate nevoilor NATO/Armata SUA dislocate pe teritoriul României, în baza acordurilor bilaterale, precum și ale forțelor armate ale oricărui alt stat membru care participă la acțiuni de apărare în cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune. Scopul acestui cadru juridic este simplificarea procedurilor administrative, în vederea îndeplinirii misiunilor de apărare”, a adăugat sursa citată.

Editor : Ana Petrescu

