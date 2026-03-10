Comisia guvernamentală pentru activitatea legislativă a aprobat proiectul de amendamente care vor extinde competențele președintelui Vladimir Putin în ceea ce privește trimiterea armatei pentru operațiuni în state străine.

Conform proiectului de lege, citat de sursa Interfax, de acum înainte Putin va putea utiliza „extrateritorial” forțele armate pentru „apărarea cetățenilor Federației Ruse” în cazul „arestării, reținerii, urmăririi penale și a altor forme de persecuție” a acestora în străinătate.

Este vorba despre cazurile în care rușii sunt arestați în străinătate de instanțe „împuternicite fără participarea Federației Ruse”, precum și de organe judiciare internaționale pe care Rusia nu le recunoaște, a precizat interlocutorul Interfax. Proiectul de lege aduce modificări legilor „Despre cetățenie” și „Despre apărare”, iar elaborarea sa a fost realizată de Ministerul Apărării, a spus interlocutorul agenției.





Conform versiunii actuale a legii federale „Despre securitate”, președintele are dreptul să trimită trupe în străinătate în cazul în care țările sau organismele internaționale iau decizii „contrare intereselor Federației Ruse” sau „fundamentului ordinii publice” din Rusia.

Apariția unui astfel de proiect de lege „este evident legată de inițiativele țărilor Uniunii Europene de a crea un tribunal special împotriva Rusiei”, a declarat pentru RBC Dmitri Malbin, avocat și partener al Verba Legal. În vara anului trecut, Consiliul Europei a anunțat crearea unui astfel de tribunal care, conform intenției autorilor, va judeca conducerea Federației Ruse pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei.

Până în toamna anului trecut, 26 de țări din UE și-au confirmat participarea la tribunal, care se bazează pe modelul Tribunalului de la Nürnberg, care a judecat conducerea Germaniei naziste după al Doilea Război Mondial. În ianuarie 2026, UE a alocat primele 10 milioane de euro pentru funcționarea tribunalului, care, potrivit surselor Deutsche Welle, intenționează să tragă la răspundere cel puțin 20 de persoane.

Autoritățile ruse au decis să extindă competențele lui Putin în ceea ce privește utilizarea armatei în străinătate, după o serie de avertismente din partea principalelor state NATO cu privire la faptul că Kremlinul se pregătește pentru război cu una sau mai multe țări europene.

În vară, șeful serviciului de informații german BND a avertizat asupra riscului unei provocări rusești în țările baltice, după modelul anexării Crimeei, iar în februarie, serviciul de informații danez a declarat că Rusia este capabilă să înceapă un război de amploare în Europa în decurs de cinci ani. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut aceste concluzii în iunie, menționând probabilitatea unui atac în același termen. Șeful Statului Major General al Franței, generalul Fabien Mandon, a vorbit în octombrie despre necesitatea de a se pregăti pentru un conflict cu Rusia în următorii 3-4 ani.

„Faza zero” a pregătirii pentru un astfel de război în Rusia a început deja, au scris în octombrie experții Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit ISW, acest lucru este demonstrat de reorganizarea districtelor militare la frontiera de vest a țării, crearea de baze militare la frontiera cu Finlanda, precum și de sabotaje, interferențe în funcționarea mijloacelor de luptă electronică, bruierea GPS-ului, incendii și provocări în aer.

