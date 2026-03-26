NATO constată, în raportul anual, o creştere cu 20% a cheltuielilor pentru apărare în Europa şi Canada. Ce au făcut SUA

5% din PIB

Aliaţii europeni ai NATO şi Canada şi-au crescut cheltuielile pentru apărare cu 20% în 2025 faţă de anul precedent, în termeni reali, a declarat şeful Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, în raportul său anual publicat joi, îndemnând membrii NATO să menţină acest ritm, relatează Reuters.

„Mă aştept ca aliaţii să demonstreze, la următorul summit NATO de la Ankara, că se află pe o traiectorie clară şi credibilă către obiectivul de 5%”, a scris el, adăugând că „o legătură transatlantică puternică rămâne esenţială într-o epocă de incertitudine globală”, scrie Politico.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut în repetate rânduri ca partenerii NATO să-şi mărească semnificativ cheltuielile de apărare, întrucât administraţia americană susţine că aliaţii europeni ar trebui să-şi asume în cele din urmă responsabilitatea principală pentru apărarea convenţională a continentului lor.

Trump i-a criticat din nou, joi, pe aliaţii din NATO, scriind într-o postare pe Truth Social că ţările NATO nu au făcut „absolut nimic” pentru a ajuta în problema Iranului. „SUA NU AU NEVOIE DE NIMIC DE LA NATO, DAR „NU UITĂ NICIODATĂ” ACEST MOMENT FOARTE IMPORTANT!”, a scris el.

5% din PIB

În raportul său anual, Mark Rutte a afirmat că anul trecut „toţi aliaţii au raportat cifre privind cheltuielile de apărare care au atins sau au depăşit ţinta de 2% stabilită iniţial în 2014, mulţi dintre ei înregistrând creşteri semnificative ale cheltuielilor”.

În 2025, Spania, Portugalia, Albania, Belgia și Canada au alocat cel mai mic procent din PIB pentru apărare — toate la 2%.

Polonia a înregistrat cele mai mari cheltuieli ca procent din PIB în cadrul alianței, cu 4,3%, în timp ce Lituania, Letonia, Estonia și Danemarca s-au situat cu mult peste 3%.
Luxemburg, Belgia și Slovenia și-au majorat cel mai mult cheltuielile de la an la an în termeni absoluți, în timp ce cheltuielile au scăzut în Ungaria, Republica Cehă și SUA.

Între 2024 și 2025, Europa și Canada și-au majorat cheltuielile pentru apărare cu 19%, ajungând la 574 de miliarde de dolari, se arată în raport, în timp ce cheltuielile SUA s-au redus marginal, la 838 de miliarde de dolari. Ponderea SUA în cheltuielile totale de apărare ale NATO a scăzut de la 64% la 59% anul trecut.

Între timp, cheltuielile Europei și Canadei pentru echipamente majore au crescut cu 34% anul trecut, se arată în raport. Ca pondere din cheltuielile totale de apărare, Grecia a cheltuit cel mai mult pe personal, Albania a cheltuit cel mai mult pe infrastructură, Belgia a cheltuit cel mai mult pe operațiuni și întreținere, iar Luxemburgul a cheltuit cel mai mult pe echipamente și cercetare.

 

