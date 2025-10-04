Live TV

Ucraina a repatriat 22 de copii din teritoriile ocupate de Putin. Cei mici s-au plâns că erau umiliți și amenințați în școlile rusești

Ucraina a repatriat, vineri, 22 de copii din teritoriile ocupate de Rusia, a anunțat Andrii Iermak, șeful Oficiului Prezidențial ucrainean. Din februarie 2022, aproape 20.000 de copii ucraineni au fost răpiți din teritoriile ocupate de Rusia și trimiși în alte zone controlate de Kremlin din Ucraina sau chiar pe teritoriul rus, potrivit unei baze de date naționale ucrainene, „Children of War”, citată de Kyiv Independent.

Printre copiii aduși înapoi în Ucraina se afla și Damir, în vârstă de 10 ani, care a fost obligat să studieze în cadrul programului școlar rus și amenințat că va fi trimis în Crimeea pe baza unui diagnostic psihiatric fals. Mama băiatului a fost rănită după ce casa lor a fost bombardată, potrivit Bring Kids Back UA.

O altă copilă, Olivia, în vârstă de 14 ani, era umilită constant într-o școală rusă din cauza originii sale ucrainene. Mama fetei a fost obligată să obțină documente rusești când s-a născut fratele mai mic al Oliviei, Matvii. Dar, de îndată ce Matvii a crescut, familia a decis să fugă.

Nazar, în vârstă de 16 ani, și fratele său mai mic, Zahar, au fost și ei repatriați. Familia lor a fost persecutată deoarece părinții lor au refuzat să obțină pașapoarte rusești și să lucreze într-o școală sub ocupație rusă.

„Astăzi, toți copiii salvați sunt în siguranță pe teritoriul controlat de Ucraina. Ei primesc sprijin psihologic și asistență pentru documentele lor”, a spus Iermak.

Autoritățile ucrainene, inclusiv Ombudsmanul pentru copii, Daria Herasimciuc, au estimat că până la 300.000 de copii au fost deportați ilegal, în timp ce cifra prezentată de Dmytro Lubinets, comisarul ucrainean pentru drepturile omului, este de 150.000.

În martie 2023, Curtea Penală Internațională (CPI) a emis mandate de arestare pentru președintele rus Vladimir Putin și comisarul pentru copii Maria Lvova-Belova, invocând implicarea lor în transferul ilegal de copii ucraineni. Rusia a respins decizia CPI drept „scandaloasă și inacceptabilă”.

