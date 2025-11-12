Live TV

Ucraina și alte opt țări s-au alăturat sancțiunilor UE împotriva Transnistriei

Data publicării:
Tiraspol
Orașul Tiraspol, Transnistria. Foto: Profimedia

Nouă țări europene, printre care și Ucraina, s-au alăturat deciziei de a prelungi sancțiunile UE împotriva liderilor Transnistriei, o regiune separatistă susținută de Rusia și recunoscută internațional ca parte a Moldovei.

La 27 octombrie 2025, Consiliul UE a decis să prelungească măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Moldova până la 31 octombrie 2026.

Țările care s-au aliniat deciziei Consiliului UE sunt Albania, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Ucraina.

„Acestea se vor asigura că politicile lor naționale sunt conforme cu decizia Consiliului. Uniunea Europeană ia act de acest angajament și îl salută”, se arată în declarația Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate.

Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să ajute Moldova în soluționarea conflictului transnistrean, pentru a se asigura că acesta nu împiedică integrarea europeană a țării.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
Pașaport rusesc
4
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
Când se șterg punctele de penalizare. Foto Getty Images
5
După ce perioadă se șterg punctele de penalizare primite pentru abateri în trafic. Cum...
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicusor dan prezinta strategoa nationala de aparara a tarii
Document. Președinția a publicat Strategia Naţională de Apărare a...
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât...
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Nicuşor Dan: România poartă negocieri cu alte state pentru a suplini...
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Rețeaua de influență a lui Hanț, afaceristul care se lăuda că l-a...
Ultimele știri
Papa Leon a dezvăluit care sunt patru dintre filmele sale preferate. „Față de Francisc, selecția actualului papă este mai puțin cool”
Moscova își pregătește o „armată a dronelor”. Rusia a lansat „Forțele Sistemelor Fără Pilot”, o nouă ramură militară aprobată de Putin
O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită în Ucraina din cauza minelor și a explozibililor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Rusia anunță că e pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina, la Istanbul: „Mingea este în terenul lor”
gif bun
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
zele herson
Rusia a bombardat furibund orașul de pe linia frontului pe care l-a vizitat Zelenski cu doar câteva ore înainte
steag danemarca
Danemarca oferă un nou pachet de ajutor Ucrainei. La ce vor fi folosiți banii transferați de către Copenhaga
Ukraine: Meeting of Congress of Local and Regional Authorities under the President of Ukraine Was Held
Guvernul ucrainean l-a demis pe ministrul justiţiei. Nou scandal de corupţie în domeniul energiei
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Ce pensie avea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă: ”La recalculare mi-au tăiat 300 de lei”. Adevărul...
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Presemnalizarea unei amenajări rutiere. Ce trebuie să facă şoferii când întâlnesc indicatorul?
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
S-a aflat: Siyabonga Ngezana s-a săturat de Gigi Becali și ”a plecat”!
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Cum îi tratează Dakota Fanning pe tinerii actori pe platourile de filmare: „Asta apreciam când eram mai...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Cum arată azi fata Bond din "Die Another Day". A jucat cu Tom Cruise și Ben Affleck, are 46 de ani și doi...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...