UE a finalizat ultima rundă de evaluare în cadrul negocierilor de aderare a Ucrainei. Care a fost verdictul Comisiei Europene

Uniunea Europeană și Ucraina au finalizat întâlnirile finale de evaluare pentru capitolul 11 al negocierilor de aderare, axate pe „Agricultură și dezvoltare rurală”, a anunțat luni Ministerul Economiei din Ucraina. Pe parcursul a trei zile de discuții, delegația ucraineană a prezentat 28 de blocuri tematice, care descriu starea reformelor agricole, progresele în domeniul digitalizării, mecanismele de sprijin de stat, reglementarea pieței și dezvoltarea generală a sectorului, anunță Kyiv Independent.

Delegația a raportat, de asemenea, alinierea legislației ucrainene la legislația UE în cinci domenii cheie: structuri financiare și administrative, piețe agricole, politica de calitate, producția ecologică și promovarea produselor agricole. Potrivit ministerului, Comisia Europeană a evaluat pozitiv materialele prezentate.

Procesul de aderare la UE împarte legislația UE în șase „grupuri tematice de negociere”, fiecare grupând capitolele conexe cu care țările candidate trebuie să se alinieze.

Ucraina a lansat oficial negocierile de aderare cu UE în iunie 2024, dar niciunul dintre cele șase grupuri nu a fost încă deschis.

În mai, Kievul a anunțat că a finalizat toate procedurile interne pentru lansarea primului grup, iar președintele Volodimir Zelenski a declarat, în ianuarie, că „obiectivul ambițios” al Ucrainei era să deschidă aproape toate grupurile de negociere până la sfârșitul anului 2025.

Mass-media a raportat în iulie că Bruxelles-ul a luat în considerare deschiderea primului grup cu Ucraina la mijlocul lunii iulie, dar planul nu a fost pus în aplicare din motive interne ale UE.

