UE caută noi furnizori de gaz natural lichefiat ca să nu devină dependentă de cel importat din SUA

Uniunea Europeană, care a înlocuit în mare măsură achiziţiile de gaze ruseşti cu gaze naturale lichefiate (GNL) americane, începe să-şi facă griji cu privire la această nouă dependenţă de SUA şi trebuie să ia în considerare diversificarea aprovizionării sale, a declarat miercuri un oficial european, citat de AFP.

„Există o îngrijorare în creştere, pe care o împărtăşesc, legată de riscul înlocuirii unei dependenţe cu alta”, a declarat comisarul pentru energie, Dan Jorgensen.

„Bulversările geopolitice consecutive crizei legate de Groenlanda au servit drept un semnal de alarmă”, a adăugat el.

Repercusiunile acestei crize împing UE să găsească alte ţări din lume capabile să-i furnizeze GNL, astfel încât să-şi poată diversifica aprovizionarea. În acest sens, Bruxellesul poartă discuţii cu Canada, Qatar şi Africa de Nord, a explicat el, notează AFP, citată de Agerpres.

Aceste declaraţii ar putea provoca furia Washingtonului, întrucât Uniunea Europeană s-a angajat în mod explicit să-şi crească achiziţiile de gaze şi petrol americane în cadrul acordului privind taxele vamale încheiat anul trecut cu Donald Trump. Acest acord include un angajament din partea UE de a importa gaze, petrol şi combustibil nuclear în valoare de 750 de miliarde de dolari până în 2028.

În al treilea trimestru, SUA au reprezentat 60% din importurile europene de GNL, comparativ cu 24% la începutul anului 2021.

În ultimii ani, UE s-a orientat puternic către furnizorii americani pentru a-şi satisface nevoile de gaze naturale, în timp ce a decis să renunţe treptat la gazele ruseşti pentru a nu contribui la finanţarea războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

