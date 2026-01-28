Live TV

UE caută noi furnizori de gaz natural lichefiat ca să nu devină dependentă de cel importat din SUA

Data actualizării: Data publicării:
nava care transporta gnl
Navă care transportă GNL. Foto: Profimedia

Uniunea Europeană, care a înlocuit în mare măsură achiziţiile de gaze ruseşti cu gaze naturale lichefiate (GNL) americane, începe să-şi facă griji cu privire la această nouă dependenţă de SUA şi trebuie să ia în considerare diversificarea aprovizionării sale, a declarat miercuri un oficial european, citat de AFP.

„Există o îngrijorare în creştere, pe care o împărtăşesc, legată de riscul înlocuirii unei dependenţe cu alta”, a declarat comisarul pentru energie, Dan Jorgensen.

„Bulversările geopolitice consecutive crizei legate de Groenlanda au servit drept un semnal de alarmă”, a adăugat el.

Repercusiunile acestei crize împing UE să găsească alte ţări din lume capabile să-i furnizeze GNL, astfel încât să-şi poată diversifica aprovizionarea. În acest sens, Bruxellesul poartă discuţii cu Canada, Qatar şi Africa de Nord, a explicat el, notează AFP, citată de Agerpres.

Aceste declaraţii ar putea provoca furia Washingtonului, întrucât Uniunea Europeană s-a angajat în mod explicit să-şi crească achiziţiile de gaze şi petrol americane în cadrul acordului privind taxele vamale încheiat anul trecut cu Donald Trump. Acest acord include un angajament din partea UE de a importa gaze, petrol şi combustibil nuclear în valoare de 750 de miliarde de dolari până în 2028.

În al treilea trimestru, SUA au reprezentat 60% din importurile europene de GNL, comparativ cu 24% la începutul anului 2021.

În ultimii ani, UE s-a orientat puternic către furnizorii americani pentru a-şi satisface nevoile de gaze naturale, în timp ce a decis să renunţe treptat la gazele ruseşti pentru a nu contribui la finanţarea războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Natalia Morari. Foto Facebook
3
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
4
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Avertismentul ANM: nou episod de vreme rece, de vineri până în primele zile ale...
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Digi Sport
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Oil tanker seized by US forces remains in Scottish waters
Ce s-a întâmplat cu cei doi ruși de pe petrolierul „Marinera”, capturat de SUA în Atlantic
London Rally Held In Solidarity With Protesters In Iran
Iranul neagă negocierile cu SUA invocate de Donald Trump. „Nu pot avea loc în condiţii de ameninţare”
Premierul slovac Robert Fico
Fico dezminte că le-a spus liderilor europeni că a rămas șocat de „starea psihologică” a lui Trump. Mesajul premierului Slovaciei
Robert Fico, la întâlnirea cu Donald Trump
Premierul slovac le-a spus liderilor UE că a fost șocat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea cu liderul SUA (Politico)
trupe NATO în exercițiile militare Nordic Response
Cele două zone cruciale din Arctica pentru care NATO și Rusia se vor lupta în orice viitor război. „O problemă pentru întreaga alianță”
Recomandările redacţiei
Ministerpräsidenten von Rumänien, Ilie Bolojan bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), im Bund
De ce a reușit Bulgaria și nu România. Explicațiile premierului...
accident lugojel E70
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din...
bancnote de 100 de lei
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a...
Alunecare de teren in Italia
Acuzațiile unui român din Sicilia, după surpările catastrofale din...
Ultimele știri
CNSC a respins, pe fond, contestaţia la contractul pentru tronsonul 4 al Autostrăzii Unirii. Investiția este finanţată prin SAFE
Nica: ANAF nu te controlează dacă ai rude. Sunt oameni cu venituri zero care îşi cumpără maşini de 150.000 de euro pe numele bunicii
Ministerul Educației a publicat calendarele competițiilor și olimpiadelor școlare pentru anul 2025-2026
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
Cauza morții Sarei, fetița de 2 ani care s-a stins la o clinică stomatologică din București. Afecțiunea gravă...
Fanatik.ro
Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Anunț șocant despre accidentul din Timiș în care au murit 7 suporteri ai lui PAOK. Șoferul dubei ar fi fost...
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Răsturnare de situație! Ce a făcut șoferul microbuzului cu secunde înainte de impactul cu TIR-ul, un...
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
Jurgen Klopp a semnat și pregătește prima schimbare majoră
Pro FM
Bianca Censori, sprijinul lui Kanye West în cea mai grea perioadă. Cum l-a ajutat să depășească un episod...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Ce pensie iei dacă ai muncit pe salariul minim între 25 și 40 de ani? Banii nu ajung nici pentru medicamente
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN