Live TV

Video Şeful Forţelor Navale: Nouă mine marine neutralizate şi opt drone distruse de la începutul războiului din Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
Şeful Statului Major al Forţelor Navale, Mihai Panait.
Şeful Statului Major al Forţelor Navale, Mihai Panait. Foto: Inquam Photos/ Costin Dincă
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Forţele Navale, implicate în misiuni NATO şi UE Două nave noi au intrat în serviciul Forţelor Navale

Şeful Statului Major al Forţelor Navale, viceamiralul Mihai Panait, a declarat sâmbătă, de Ziua Marinei Române, că militarii au neutralizat, de la începutul războiului din Ucraina, nouă mine marine şi au distrus opt drone maritime sau aeriene identificate pe mare. El a precizat că Forţele Navale au intensificat misiunile de patrulare şi supraveghere în Marea Neagră pentru protejarea navigaţiei şi a infrastructurii critice.

„De la începutul războiului din proximitate, am neutralizat nouă mine marine derivante sau descoperite pe litoralul ţării noastre. Am distrus opt drone maritime şi aeriene identificate pe mare şi am recuperat un număr impresionant de fragmente de sisteme fără pilot descoperite în zona costieră sau în zona Deltei Dunării”, a declarat viceamiralul Mihai Panait, în discursul susţinut de Ziua Marinei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a adăugat că Forţele Navale au intensificat misiunile de patrulare şi supraveghere în zona economică exclusivă a României.

„Am contribuit astfel la asigurarea libertăţii de navigaţie şi la protecţia infrastructurii critice din Marea Neagră. Astăzi, peste 16.000 de nave comerciale au executat tranzit în zona de responsabilitate a României”, a mai spus şeful Statului Major al Forţelor Navale.

Forţele Navale, implicate în misiuni NATO şi UE

Viceamiralul Mihai Panait a subliniat că militarii români contribuie la securitatea şi stabilitatea flancului de sud-est al NATO.

„Suntem un partener activ şi credibil, care furnizează securitate şi stabilitate pe flancul de sud-est al Alianţei Nord-Atlantice, iar în acest sens participăm cu nave în cadrul Grupului Operativ pentru Combaterea Minelor din Marea Neagră”, a afirmat el.

Forţele Navale Române participă, de asemenea, la operaţii NATO şi ale Uniunii Europene în Marea Mediterană şi în Bosnia şi Herţegovina.

„De asemenea, reprezentăm ţara şi cu nava-şcoală Mircea, care timp de cinci luni execută cel de-al patrulea marş transatlantic din istoria sa şi pe care o aşteptăm să revină în Portul Militar Constanţa la jumătatea lunii septembrie”, a mai transmis Mihai Panait.

Citește și: Ziua Marinei. Exerciții militare în fața a mii de spectatori la Constanţa. Ilie Bolojan a fost huiduit în timpul discursului

Două nave noi au intrat în serviciul Forţelor Navale

Şeful Statului Major al Forţelor Navale a vorbit şi despre modernizarea flotei militare româneşti, amintind cele două nave intrate recent în serviciu.

„Am reuşit să creştem capacitatea operaţională a categoriei noastre de forţe, iar cele mai bune exemple se află chiar în faţa dumneavoastră. «Contramiral August Roman» - corveta 261, Vânătorul de mine 271 «Căpitan Constantin Dumitrescu», două nave nou intrate în serviciul Forţelor Navale Române şi care astăzi participă pentru prima dată la exerciţiul dedicat Zilei Marinei Române”, a declarat viceamiralul.

El a precizat că noile nave fac parte din procesul de modernizare a Forţelor Navale.

„Aceste capabilităţi reprezintă doar o parte din începutul revitalizării şi modernizării Forţelor Navale Române. Derulăm permanent programe de înzestrare pentru ca toate structurile noastre să îşi poată îndeplini misiunile în siguranţă şi la cele mai înalte standarde”, a mai spus Mihai Panait.

În perioada următoare, Forţele Navale Române urmează să primească noi nave, vehicule amfibii de asalt, elicoptere cu capabilităţi de luptă la suprafaţă, rachete antinavă cu rază lungă de acţiune, precum şi drone maritime şi aeriene.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Doi oameni montează panouri fotovoltaice pe un acoperiș.
1
Bolojan vrea să schimbe legislația pentru prosumatori: „Pe viitor, cine injectează...
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
2
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie...
george
3
Cadavrul tânărului dispărut anul trecut în Bucegi a fost găsit de doi ciobani. George...
dezertor
4
Comandantul singurului submarin ucrainean care a dezertat la ruși cu tot cu navă a fost...
bile loto
5
S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49. Unde s-a jucat biletul și...
Judecătorii au decis: Anamaria nu primește pensie alimentară. Următoarea mutare: vrea să-l "stoarcă" de bani
Digi Sport
Judecătorii au decis: Anamaria nu primește pensie alimentară. Următoarea mutare: vrea să-l "stoarcă" de bani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Evenimente de Ziua Marinei Române 2026. Foto Inquam/ Costin Dinca
Ziua Marinei. Exerciții militare în fața a mii de spectatori la Constanţa. Ilie Bolojan a fost huiduit în timpul discursului
Nicușor Dan
Nicușor Dan, de Ziua Marinei: Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei
Vladimir Putin
„Anul distrugerii NATO și UE din interior”. Ordinul lui Putin dat serviciilor secrete din Rusia. Și Moldova este vizată direct
militari din Forța de Reacție Rapidă a NATO
Polonia vrea să devină a treia putere militară din NATO: planul ambițios pentru 500.000 de soldați până în 2039
drapelul nato
Cum vrea NATO să-și consolideze apărarea pe flancul estic: „Valoarea unei drone nu este determinată exclusiv de performanțele sale”
Recomandările redacţiei
Simina Tănăsescu.
Șefa CCR face precizări după apariția informațiilor că s-ar fi...
dragos pislaru (1)
România a depus cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare de 2,84...
photo-collage.png - 2026-06-30T115909.215
VIDEO Armata a detonat drona găsită vineri la Plauru
Nuclear Power Plant In Paks, Hungary
Ungaria anunță că scufundă două barje în Dunăre pentru a menține în...
Ultimele știri
Roger Federer și-a pierdut statutul de miliardar într-o singură zi. Afacerea care l-a scos pe fostul campion din topul bogaților
Bărbat reţinut după ce ar fi agresat un cadru medical într-un spital din Braşov
Trump compară imigrația din SUA cu situația din Spania: „25 de milioane de oameni au intrat în patru ani”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă, în sfârșit, de doi ani de ghinion. Astrolog: "Testele karmice s-au încheiat"
Cancan
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din...
Fanatik.ro
CFR Cluj face primul transfer după ce a venit Marius Șumudică: 350.000 de euro! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
Detalii bombă despre salariile oferite de Neluțu Varga la CFR. „I-a dat lui Cordea 40.000 de euro. A băgat 70...
Adevărul
Glume pe internet după ce o casă self-checkout a cerut bacșiș. „Dacă eu fac toată munca, n-ar trebui să...
Playtech
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza
Digi FM
Nu a fost lăsată să urce în avion spre Bali din cauza unui detaliu aproape invizibil din pașaport. A costat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce simbolizează cele 3 cuvinte scrise de marele David Popovici în franceză, după de a stabilit un record...
Pro FM
Madonna, la 68 de ani. Cum arată fața artistei în 2026
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
Secretele tulburătoare ale insulei Ada Kaleh. „Gibraltarul” de la Porțile de Fier, ascuns sub Dunăre chiar și...
Newsweek
Suma uriașă reținută drept CASS pensionarilor cu pensia între 4.000 și 5.000 lei. Cum ar putea recupera banii?
Digi FM
Adelina Pestrițu, furioasă după experiența dintr-o farmacie: „Dacă ești așa supărată, ia-ți două zile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
Momentul impresionant când un bărbat salvează un câine de pe șinele de tren. Oamenilor nu le-a venit să...
Film Now
Linda Gray, de la Sue Ellen Ewing la rolul de menajeră. Motivul pentru care regizorii o refuzau după faima...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...