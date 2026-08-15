Şeful Statului Major al Forţelor Navale, viceamiralul Mihai Panait, a declarat sâmbătă, de Ziua Marinei Române, că militarii au neutralizat, de la începutul războiului din Ucraina, nouă mine marine şi au distrus opt drone maritime sau aeriene identificate pe mare. El a precizat că Forţele Navale au intensificat misiunile de patrulare şi supraveghere în Marea Neagră pentru protejarea navigaţiei şi a infrastructurii critice.

„De la începutul războiului din proximitate, am neutralizat nouă mine marine derivante sau descoperite pe litoralul ţării noastre. Am distrus opt drone maritime şi aeriene identificate pe mare şi am recuperat un număr impresionant de fragmente de sisteme fără pilot descoperite în zona costieră sau în zona Deltei Dunării”, a declarat viceamiralul Mihai Panait, în discursul susţinut de Ziua Marinei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a adăugat că Forţele Navale au intensificat misiunile de patrulare şi supraveghere în zona economică exclusivă a României.

„Am contribuit astfel la asigurarea libertăţii de navigaţie şi la protecţia infrastructurii critice din Marea Neagră. Astăzi, peste 16.000 de nave comerciale au executat tranzit în zona de responsabilitate a României”, a mai spus şeful Statului Major al Forţelor Navale.

Forţele Navale, implicate în misiuni NATO şi UE

Viceamiralul Mihai Panait a subliniat că militarii români contribuie la securitatea şi stabilitatea flancului de sud-est al NATO.

„Suntem un partener activ şi credibil, care furnizează securitate şi stabilitate pe flancul de sud-est al Alianţei Nord-Atlantice, iar în acest sens participăm cu nave în cadrul Grupului Operativ pentru Combaterea Minelor din Marea Neagră”, a afirmat el.

Forţele Navale Române participă, de asemenea, la operaţii NATO şi ale Uniunii Europene în Marea Mediterană şi în Bosnia şi Herţegovina.

„De asemenea, reprezentăm ţara şi cu nava-şcoală Mircea, care timp de cinci luni execută cel de-al patrulea marş transatlantic din istoria sa şi pe care o aşteptăm să revină în Portul Militar Constanţa la jumătatea lunii septembrie”, a mai transmis Mihai Panait.

Citește și: Ziua Marinei. Exerciții militare în fața a mii de spectatori la Constanţa. Ilie Bolojan a fost huiduit în timpul discursului

Două nave noi au intrat în serviciul Forţelor Navale

Şeful Statului Major al Forţelor Navale a vorbit şi despre modernizarea flotei militare româneşti, amintind cele două nave intrate recent în serviciu.

„Am reuşit să creştem capacitatea operaţională a categoriei noastre de forţe, iar cele mai bune exemple se află chiar în faţa dumneavoastră. «Contramiral August Roman» - corveta 261, Vânătorul de mine 271 «Căpitan Constantin Dumitrescu», două nave nou intrate în serviciul Forţelor Navale Române şi care astăzi participă pentru prima dată la exerciţiul dedicat Zilei Marinei Române”, a declarat viceamiralul.

El a precizat că noile nave fac parte din procesul de modernizare a Forţelor Navale.

„Aceste capabilităţi reprezintă doar o parte din începutul revitalizării şi modernizării Forţelor Navale Române. Derulăm permanent programe de înzestrare pentru ca toate structurile noastre să îşi poată îndeplini misiunile în siguranţă şi la cele mai înalte standarde”, a mai spus Mihai Panait.

În perioada următoare, Forţele Navale Române urmează să primească noi nave, vehicule amfibii de asalt, elicoptere cu capabilităţi de luptă la suprafaţă, rachete antinavă cu rază lungă de acţiune, precum şi drone maritime şi aeriene.

Editor : Ana Petrescu