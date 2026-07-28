Live TV

UE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Bruxelles, după incursiunea dronelor în spaţiul aerian al României

Data publicării:
frgmente drona rusia doborata de romania
Sursă foto: Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Uniunea Europeană l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Moscovei la Bruxelles, ca răspuns la intrarea unor drone ruseşti în spaţiul aerian al României săptămâna trecută.

„Am transmis condamnarea fermă a încălcării intenţionate a spaţiului aerian al României de către drone ruseşti”, a declarat marţi un purtător de cuvânt al şefei diplomaţiei UE, Kaja Kallas, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

România are o graniţă de aproximativ 600 de kilometri cu Ucraina, care respinge o invazie rusească de mai bine de patru ani.

Acest „act imprudent” este „o escaladare gravă, foarte gravă din partea Rusiei şi ameninţă securitatea cetăţenilor UE, stabilitatea regională şi pacea internaţională”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Kallas a propus, de asemenea, spre aprobare ţărilor membre ale UE sancţiuni suplimentare împotriva Rusiei în legătură cu astfel de incursiuni, precum şi pentru un atac rusesc care a avariat consulatul onorific al Letoniei din estul Ucrainei.

România şi Letonia „au parte de solidaritatea şi sprijinul nostru deplin”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Citește și: Ambasadorul rus la București amenință România, după ce a fost convocat la MAE: Nu vom rămâne fără răspuns

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tineri traverseaza strada in bucuresti
1
Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru...
putin
2
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care...
raed arafat
3
Raed Arafat reclamă fapte „de o gravitate deosebită” în dosarul „presupuselor angajări...
2026-06-22-9597
4
Sondaj CURS: Pe cine ar trimite românii în Parlament dacă astăzi ar fi alegeri. Câte...
traian basescu inquam octav ganea
5
Traian Băsescu: „Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Bine că am demonstrat că la...
Peste 14.000.000 de euro! Gigi Becali a spus "DA", după 16 luni de negocieri
Digi Sport
Peste 14.000.000 de euro! Gigi Becali a spus "DA", după 16 luni de negocieri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Putin ridică paharul de șampanie
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
profimedia-0909813298
UE schimbă strategia și lovește cu sancțiuni două programe militare strategice ale Rusiei: dronele Garpiya și proiectul Rassvet
operator-drona-ucraina
SUA recunosc decalajul față de Ucraina la producția de drone militare. Ce oprește Pentagonul să recupereze terenul
Radu Miruță
Miruţă: Îi dăm lui Putin seria dronei să se ducă în Rusia să vadă poarta fabricii de unde a ieşit
Latvia Border Crossing Sign with EU Symbol. Kaunas, Lithuania, 17 June 2025
Letonia dorește să înlăture indicatoarele rutiere care arată direcția spre Rusia și Belarus
Recomandările redacţiei
fed conferinta bolojan fibra guvern 110725 fo guv 2_25461
Guvernul, acuzații la adresa PSD după ce a atacat în instanță 12...
NATO sign, installed on Izvor Street at the intersection by the Ministry of National Defence building, Bucharest, Romania
România, punct strategic pe harta NATO: o fabrică de la Brașov va fi...
ciocanel justitie
„Nu puteam să iau o sancțiune mai ușoară”. Judecătoarea care a...
cseke attila sustine o conferinta de presa
Cum s-ar putea modifica sporurile din Sănătate și ce alte schimbări...
Ultimele știri
Radu Miruţă explică de ce nu e aer condiționat în 60% din trenurile din România și anunță soluții
Mafia italiană încearcă să achiziţioneze drone asemănătoare celor folosite în războiul din Ucraina. „Nu suntem pregătiţi să ne apărăm”
Diana Buzoianu: „Strategia privind biodiversitatea va fi depusă în Parlament. PSD riscă să blocheze un miliard de euro din PNRR”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zendaya, în cea mai nonconformistă ținută, inspirată din universul "Spider-Man". Povestea din spatele rochiei...
Cancan
Mesajul de ADIO al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară 🥲
Fanatik.ro
Privatizare mascată în inima Bucureștiului. Cum au ajuns terenurile statului de la Sala Polivalentă să fie...
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Gigi Becali, tun de 15 milioane de euro înaintea returului cu Auda. Ce mega-afacere a încheiat patronul FCSB
Adevărul
Moment tensionat pe Transfăgărășan. Un urs s-a apropiat la numai câțiva centimetri de un turist
Playtech
De ce nu vedem pui de porumbel pe stradă. Misterul, explicat de specialiști
Digi FM
Paula Badosa vorbeşte despre relaţia „toxică” cu fostul ei iubit, Stefanos Tsitsipas: „Astăzi mă simt din nou...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Denis Drăguș a luat decizia
Pro FM
Ce crede Elizabeth Hurley despre Miley Cyrus. Actrița trăiește o poveste de dragoste cu tatăl artistei, Billy...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Christopher Nolan nu și-a construit succesul singur. Cine este Emma Thomas, femeia care i-a fost alături la...
Adevarul
Rheinmetall, în dificultate: Germania plănuiește să reducă bugetul pentru muniție. „Nici măcar guvernul...
Newsweek
Vești rele. Graficul care arată când ar putea crește vârsta de pensionare. Vor fi 1.000.000 de noi pensionari
Digi FM
Premieră mondială în medicină: o femeie nevăzătoare și-a recăpătat vederea după un transplant fără precendent
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Pământul nu mai poate ține pasul cu modul în care folosim resursele". Omenirea a depășit deja limitele pe...
Digi Animal World
A vrut să-și revadă casa copilăriei pe Google Maps, dar a avut parte de o surpriză emoționantă: „A fost ca și...
Film Now
Fiica lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes a renunțat oficial la numele tatălui. Cum se numește acum Suri...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”