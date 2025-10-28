Un bărbat din Polonia a dus un obuz din al Doilea Război Mondial acasă. Proiectilul a explodat în timp ce bărbatul bea cu prietenii

Un bărbat în vârstă de 62 de ani din sud-vestul Poloniei riscă 10 ani de închisoare după ce un obuz din al Doilea Război Mondial a explodat în apartamentul său în timpul unei petreceri cu prietenii.
Poliția a fost chemată la adresa din orașul Głubczyce după ce vecinii au raportat că au auzit o explozie.
Când au sosit, polițiștii au găsit o fereastră spartă și pagube la pereții apartamentului.
În interior, l-au găsit pe bărbatul de 62 de ani împreună cu doi prieteni. Toți trei erau în stare de ebrietate.
Un purtător de cuvânt al poliției a declarat: „Concluziile preliminare indică faptul că în apartament a explodat un obuz de artilerie din al Doilea Război Mondial.
Proprietarul a recunoscut că l-a găsit în timp ce se plimba prin pădure acum câțiva ani și l-a adus acasă.
În urma incidentului, doi bărbați au fost răniți. Unul dintre ei a suferit o leziune la picior, iar celălalt a fost transportat la spital cu leziuni generale.”
Proprietarul casei, în vârstă de 62 de ani, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a fost acuzat de punerea în pericol a vieții și sănătății altor persoane.
