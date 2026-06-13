Un comandant german avertizează: Rusia ar putea extinde amenințarea nucleară în spațiu. Consecințele unei detonări la mare înălțime

Cel mai înalt comandant militar spațial al Germaniei a declarat că nu poate exclude posibilitatea ca Rusia să lucreze la o tehnologie de plasare a unei ogive nucleare în spațiu, avertizând că o astfel de mișcare ar putea paraliza serviciile prin satelit și ar face ca anumite părți ale orbitei să fie inutilizabile timp de zeci de ani.

„La cel mai înalt nivel al escaladării, există suspiciunea că Rusia ar putea lucra la o tehnologie pentru a plasa un dispozitiv exploziv nuclear pe orbită”, a declarat generalul-maior Michael Traut, comandantul Comandamentului Spațial al Bundeswehr, într-un interviu acordat Politico la salonul aeronautic ILA Berlin.

Întrebat dacă consideră acest lucru realist, Traut a răspuns: „Nu pot exclude această posibilitate.”

O detonare nucleară în spațiu nu ar arăta ca un atac convențional pe Pământ. Dar efectele sale ar putea fi devastatoare pentru societățile moderne și forțele armate care se bazează pe sateliți pentru comunicații, navigație, operațiuni bancare, transport, prognoze meteorologice și țintire militară.

„Dacă astăzi s-ar întâmpla ceva similar cu Starfish Prime”, a spus Traut, referindu-se la un test nuclear american la altitudine mare din 1962, „până la o treime din totalul sateliților aflați pe orbita terestră joasă” ar putea înceta să funcționeze în următoarele săptămâni și luni.

Acest lucru, a avertizat el, ar agrava problema deșeurilor spațiale și ar spori riscul coliziunilor în lanț — așa-numitul efect Kessler. „Este chiar posibil”, a spus el, „ca anumite altitudini orbitale să nu mai poată fi utilizate timp de zeci de ani.”

Avertismentul vine în contextul în care Berlinul face demersuri pentru a transforma spațiul într-un pilon central al politicii sale de apărare. Noua strategie germană de securitate spațială prevede că Bundeswehr trebuie să fie capabilă nu numai să protejeze accesul Germaniei și al aliaților la spațiu, ci și să limiteze capacitatea unui adversar de a-l utiliza.

Traut a afirmat că amenințările din spațiu s-au „dezvoltat masiv” în ultimii ani, de la bruiajul GPS și lasere până la atacuri fizice asupra sateliților. La nivelul inferior, a spus el, perturbările electromagnetice și interferențele laser sunt deja o realitate cotidiană. „Cel mai bun exemplu este bruiajul GPS în regiunea baltică”, a spus el, adăugând că acesta afectează aviația civilă și traficul maritim.

Răspunsul Germaniei, a susținut el, nu poate fi rezervat.

„Nu intri în arenă doar cu un scut”, a spus Traut. „O măsură de descurajare funcțională are întotdeauna o componentă activă, ofensivă.”

El a subliniat că „ofensiv nu înseamnă agresiv”, dar a afirmat că Germania trebuie să fie capabilă să preia inițiativa în cazul unui conflict. Aceasta include acțiuni împotriva sistemelor spațiale ale adversarului — nu neapărat în orbită, ci la nivelul întregii infrastructuri care asigură funcționarea sateliților, de la stațiile de sol până la dispozitivele de bruiaj.

Germania, a spus el, va achiziționa sisteme non-cinetice, inclusiv dispozitive de bruiaj și lasere, precum și sateliți de inspecție și, pe termen lung, avioane spațiale pentru a proteja sateliții germani, a inspecta sistemele adversarului și, eventual, a acționa împotriva acestora.

Berlinul planifică, de asemenea, o constelație suverană de comunicații militare prin satelit în cadrul SATCOMBw 4, concepută pentru a satisface cererea crescândă a Bundeswehr-ului pentru conectivitate securizată.

Traut a afirmat că sistemul nu ar trebui privit ca un rival al constelației de conectivitate securizată IRIS² a UE. „Nu considerăm IRIS² o concurență, ci o completare”, a spus el, adăugând că propria constelație a Germaniei ar reduce, de asemenea, presiunea asupra sistemului UE și ar lăsa mai multă lățime de bandă pentru alții.

Germania dorește, de asemenea, ca partenerii să poată utiliza viitoarea rețea. Obiectivul, a spus Traut, este de a atrage „cât mai mulți parteneri europeni posibil”, în special țările care nu pot sau nu doresc să-și construiască propria constelație de sateliți.

Editor : Sebastian Eduard