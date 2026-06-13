Live TV

Un comandant german avertizează: Rusia ar putea extinde amenințarea nucleară în spațiu. Consecințele unei detonări la mare înălțime

Data actualizării: Data publicării:
Global Nuclear War
Foto: Profimedia

Cel mai înalt comandant militar spațial al Germaniei a declarat că nu poate exclude posibilitatea ca Rusia să lucreze la o tehnologie de plasare a unei ogive nucleare în spațiu, avertizând că o astfel de mișcare ar putea paraliza serviciile prin satelit și ar face ca anumite părți ale orbitei să fie inutilizabile timp de zeci de ani.

„La cel mai înalt nivel al escaladării, există suspiciunea că Rusia ar putea lucra la o tehnologie pentru a plasa un dispozitiv exploziv nuclear pe orbită”, a declarat generalul-maior Michael Traut, comandantul Comandamentului Spațial al Bundeswehr, într-un interviu acordat Politico la salonul aeronautic ILA Berlin.

Întrebat dacă consideră acest lucru realist, Traut a răspuns: „Nu pot exclude această posibilitate.”

O detonare nucleară în spațiu nu ar arăta ca un atac convențional pe Pământ. Dar efectele sale ar putea fi devastatoare pentru societățile moderne și forțele armate care se bazează pe sateliți pentru comunicații, navigație, operațiuni bancare, transport, prognoze meteorologice și țintire militară.

„Dacă astăzi s-ar întâmpla ceva similar cu Starfish Prime”, a spus Traut, referindu-se la un test nuclear american la altitudine mare din 1962, „până la o treime din totalul sateliților aflați pe orbita terestră joasă” ar putea înceta să funcționeze în următoarele săptămâni și luni.

Acest lucru, a avertizat el, ar agrava problema deșeurilor spațiale și ar spori riscul coliziunilor în lanț — așa-numitul efect Kessler. „Este chiar posibil”, a spus el, „ca anumite altitudini orbitale să nu mai poată fi utilizate timp de zeci de ani.”

Avertismentul vine în contextul în care Berlinul face demersuri pentru a transforma spațiul într-un pilon central al politicii sale de apărare. Noua strategie germană de securitate spațială prevede că Bundeswehr trebuie să fie capabilă nu numai să protejeze accesul Germaniei și al aliaților la spațiu, ci și să limiteze capacitatea unui adversar de a-l utiliza.

Traut a afirmat că amenințările din spațiu s-au „dezvoltat masiv” în ultimii ani, de la bruiajul GPS și lasere până la atacuri fizice asupra sateliților. La nivelul inferior, a spus el, perturbările electromagnetice și interferențele laser sunt deja o realitate cotidiană. „Cel mai bun exemplu este bruiajul GPS în regiunea baltică”, a spus el, adăugând că acesta afectează aviația civilă și traficul maritim.

Răspunsul Germaniei, a susținut el, nu poate fi rezervat.

„Nu intri în arenă doar cu un scut”, a spus Traut. „O măsură de descurajare funcțională are întotdeauna o componentă activă, ofensivă.”

El a subliniat că „ofensiv nu înseamnă agresiv”, dar a afirmat că Germania trebuie să fie capabilă să preia inițiativa în cazul unui conflict. Aceasta include acțiuni împotriva sistemelor spațiale ale adversarului — nu neapărat în orbită, ci la nivelul întregii infrastructuri care asigură funcționarea sateliților, de la stațiile de sol până la dispozitivele de bruiaj.

Germania, a spus el, va achiziționa sisteme non-cinetice, inclusiv dispozitive de bruiaj și lasere, precum și sateliți de inspecție și, pe termen lung, avioane spațiale pentru a proteja sateliții germani, a inspecta sistemele adversarului și, eventual, a acționa împotriva acestora.

Berlinul planifică, de asemenea, o constelație suverană de comunicații militare prin satelit în cadrul SATCOMBw 4, concepută pentru a satisface cererea crescândă a Bundeswehr-ului pentru conectivitate securizată.

Traut a afirmat că sistemul nu ar trebui privit ca un rival al constelației de conectivitate securizată IRIS² a UE. „Nu considerăm IRIS² o concurență, ci o completare”, a spus el, adăugând că propria constelație a Germaniei ar reduce, de asemenea, presiunea asupra sistemului UE și ar lăsa mai multă lățime de bandă pentru alții.

Germania dorește, de asemenea, ca partenerii să poată utiliza viitoarea rețea. Obiectivul, a spus Traut, este de a atrage „cât mai mulți parteneri europeni posibil”, în special țările care nu pot sau nu doresc să-și construiască propria constelație de sateliți.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (80)
1
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
MALMÖ, Sweden. , . Two JAS 39C Gripen make a flyover and begin the celebration of Veterans Day at the Bastion (Bastion Uppsala) in Malmö on Friday, May 29, 2026. Photo: Johan Nilsson/TT/Code 50090 undefined This text is auto translated Credit: TT News Age
3
NATO a declanșat cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană după ce un avion de...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
4
Ce prevede proiectul de acord dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz, în continuare sub...
profimedia-1107742527
5
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste 200 de parlamentari...
Un bărbat a scos ”telefonul” la Cupa Mondială și a făcut înconjurul lumii! Absolut nimeni nu se aștepta: ”Pe viață”
Digi Sport
Un bărbat a scos ”telefonul” la Cupa Mondială și a făcut înconjurul lumii! Absolut nimeni nu se aștepta: ”Pe viață”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drona sahed reuters
Rusia instalează baze de lansare a dronelor lângă Belarus pentru „un acces mai ușor către Ucraina”
SAAB JAS 39 Gripen
Avioane de vânătoare suedeze au interceptat în două ocazii avioane de luptă ruseşti deasupra Mării Baltice
v putin la pupitru, soldati din garda de onoare pin fundal
Putin susține că are peste 700.000 de soldaţi în Ucraina și că va câștiga războiul. „Pas cu pas”
dimitriev
Reacția Rusiei după informaţiile despre laboratoarele biologice din Ucraina finanţate de SUA
dronă Vampir folosită de armata ucraineană
Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de summitul NATO: „Vrem ca Rusia să ardă și mai tare”
Recomandările redacţiei
Rachetă Tomahawk
A pune capăt dependenței UE de capacitățile SUA e una, a le refuza...
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto US Central Command X
Armata americană anunță că a distrus drone-kamikaze iraniene lansate...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Premierul Ilie Bolojan participă duminică la Congresul PAS de la...
Karol Nawrocki.
În ciuda prieteniei lor, președintele polonez Karol Nawrocki nu va...
Ultimele știri
Zidul bisericii fortificate din Moșna, prăbușit parțial. Vizitele au fost suspendate
„Arată ca la Cernobîl. Devine din ce în ce mai periculos”: mărturii despre viața în cel mai bombardat cartier din Kiev
Numele lui Donald Trump a fost îndepărtat de pe clădirea Kennedy Center, la doar șase luni de la montare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințesa Catherine, apariție impecabilă la Trooping the Colour 2026. Accesoriul care i-a completat perfect...
Cancan
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de...
Fanatik.ro
Amicale de Champions League pentru U Craiova. Oltenii au ridicat ștacheta la nivel de adversari. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Au transferat un internațional care-l „umilește” pe Tamaș la consumul de alcool, iar fanii au intrat în...
Adevărul
Cum trăiesc oamenii în cel mai bombardat cartier al Kievului: „Arată ca la Cernobîl”
Playtech
Ce avere are Dorin Mateiu. Cum a ajuns „Regele mezelurilor” în topul celor mai bogați oameni de afaceri din...
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Simona Halep a pronunțat un singur nume, înaintea meciului de retragere: "Îi mulțumesc!"
Pro FM
Connect-R și fiica lui de 12 ani, prima dată împreună pe scenă. Solistul nu și-a ascuns emoția și mândria...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
„Un bacalaureat de mântuială". O profesoară cu zeci de ani la catedră acuză că examenul a fost simplificat...
Newsweek
Noutăți la pensie 2026. Ce bonusuri iau pensionarii anul acesta? Cu cât a crescut ajutorul de înmormântare?
Digi FM
Ce băiat mare au Adrian Enache și Iuliana Marciuc! David a terminat anul doi de facultate în Olanda și vine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Gestul uriaș al lui Spielberg: a renunțat la „Harry Potter” pentru a îndeplini una dintre ultimele dorințe...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme