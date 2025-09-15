Live TV

Un generalul finlandez avertizează: Exercițiile ruso-belaruse ar putea avea „răsturnări de situație neașteptate”

Janne Jaakkola
Janne Jaakkola (mijloc), ]n uniform[

Comandantul Forțelor de Apărare Finlandeze, generalul Janne Jaakkola, a declarat că țara sa monitorizează îndeaproape exercițiile militare ruso-belaruse Zapad-2025 (Vest-2025).

Vorbind la deschiderea Cursurilor de Apărare Națională, Jaakkola a menționat că exercițiile au loc pe fondul unei situații tensionate de securitate: Rusia duce un război agresiv în Ucraina și încearcă să destabilizeze și țările occidentale – săptămâna trecută, drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei și României.

Jaakkola a declarat că desfășurarea exercițiilor este importantă pentru Rusia, deoarece demonstrează obiectivele și resursele sale.

„Războiul din Ucraina nu este o operațiune strategică de amploare. Rusia dispune de resurse și pentru alte obiective”, a spus generalul.

Exercițiile Zapad anterioare au avut loc acum patru ani, implicând, de asemenea, trupe rusești și belaruse.

„Ne amintim bine cum exercițiile Zapad-21 au fost folosite ca bază pentru pregătirea războiului din Ucraina: după încheierea manevrelor, unitățile au rămas pe terenurile de antrenament”, a spus Jaakkola.

El a subliniat că exercițiile rusești pot fi însoțite de „răsturnări de situație neașteptate”.

Exercițiile Zapad-2025 au început la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit Ministerului Apărării rus, manevrele se desfășoară pe teritoriul Rusiei și Belarusului, precum și în Marea Baltică și Marea Barents, în perioada 12-16 septembrie.

Polonia a închise complet granița cu Belarus în seara zilei de 11 septembrie din cauza exercițiilor Zapad-2025, o decizie luată chiar înainte de incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez.

La 11 septembrie, Saeima letonă a votat închiderea completă a granițelor țării cu Rusia și Belarus pe durata exercițiilor.

 

