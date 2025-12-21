Live TV

Unde sunt cele mai mari salarii în Europa și care sunt diferențele de câștig între țări. Pe ce loc se află România

De ce există diferențe atât de mari Clasamentul salariilor medii anuale brute în Europa - 2024

Începutul de an este una dintre cele mai populare perioade pentru schimbarea locului de muncă, iar salariul rămâne un factor decisiv pentru mulți angajați. Diferențele de venit dintre țările europene sunt însă semnificative, atât în valori nominale, cât și atunci când sunt ajustate la puterea de cumpărare, relatează Euronews

Potrivit celor mai recente date Eurostat, aferente anului 2024, salariul mediu anual al unui angajat din Uniunea Europeană este de 39.808 euro. La nivelul statelor membre, veniturile variază de la 15.387 euro în Bulgaria până la 82.969 euro în Luxemburg, de peste cinci ori mai mult.

Pe lângă Luxemburg, salariul mediu anual depășește 50.000 de euro în alte cinci țări: Danemarca, Irlanda, Belgia, Austria și Germania. La polul opus, sub pragul de 20.000 de euro pe an se află Bulgaria, Grecia și Ungaria.

Eurostat ajustează aceste date astfel încât să reflecte echivalentul unui program de lucru cu normă întreagă, chiar dacă în unele țări o pondere mare a angajaților lucrează part-time.

În general, salariile sunt mai ridicate în Europa de Vest și de Nord și mai scăzute în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.

De ce există diferențe atât de mari

Economiștii explică aceste decalaje prin structura economiei și nivelul de productivitate. Țările cu sectoare puternice precum finanțele, IT-ul sau industria avansată pot susține salarii mai mari, spre deosebire de statele unde forța de muncă este concentrată în agricultură, textile sau servicii cu valoare adăugată redusă.

De asemenea, puterea sindicatelor, negocierile colective și nivelul salariului minim influențează semnificativ veniturile. În multe state din Europa Centrală și de Est, gradul redus de sindicalizare și șomajul mai ridicat slăbesc puterea de negociere a angajaților.

Diferențele se reduc atunci când salariile sunt raportate la costul vieții. În acest caz, raportul dintre cel mai mare și cel mai mic salariu scade la 2,5. Grecia rămâne la coada clasamentului, iar Luxemburg pe primul loc.

Unele țări își schimbă semnificativ poziția: România urcă de pe locul 22 pe 13, depășind Italia, Malta, Croația, Polonia, Cehia sau Portugalia, când se ține cont de puterea de cumpărare, în timp ce Estonia coboară în clasament.

Dacă tendința de creștere din ultimii cinci ani continuă, salariul mediu anual din UE ar putea ajunge la 41.600 de euro în 2025 și la 43.400 de euro în 2026, însă ritmul diferă considerabil de la o țară la alta.

Clasamentul salariilor medii anuale brute în Europa - 2024

  1. Luxemburg – 82.969 €
  2. Danemarca – 71.565 €
  3. Irlanda – 61.051 €
  4. Belgia – 59.632 €
  5. Austria – 58.600 €
  6. Germania – 53.791 €
  7. Finlanda – 49.428 €
  8. Suedia – 46.525 €
  9. Franța – 43.790 €
  10. Zona euro – 43.512 €
  11. Uniunea Europeană – 39.808 €
  12. Slovenia – 35.133 €
  13. Spania – 33.700 €
  14. Italia – 33.523 €
  15. Malta – 33.499 €
  16. Lituania – 29.104 €
  17. Cipru – 27.611 €
  18. Estonia – 26.546 €
  19. Portugalia – 24.818 €
  20. Cehia – 23.998 €
  21. Croația – 23.446 €
  22. Letonia – 22.262 €
  23. Polonia – 21.246 €
  24. România – 21.108 €
  25. Slovacia – 20.287 €
  26. Ungaria – 18.461 €
  27. Grecia – 17.954 €
  28. Bulgaria – 15.387 €

 

Editor : C.S.

