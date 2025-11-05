Live TV

Uniunea Europeană ar putea admite noi membri până în 2030, afirmă șefa politicii externe a blocului

Data publicării:
kaja kallas face declaratii
Kaja Kallas. Foto: Profimedia

Uniunea Europeană ar putea admite noi membri până în 2030, a afirmat șefa politicii externe a Uniunii, în timp ce oficialii au lăudat eforturile de reformă ale Muntenegrului și Albaniei, care se află în fruntea clasamentului, și au criticat regresul Serbiei și declinul democratic și mai accentuat al Georgiei, notează The Guardian.

Verdictele au fost date în momentul în care Comisia Europeană a publicat rapoartele anuale privind 10 țări care aspiră să adere la UE, după ce invazia Ucrainei în 2022 a dat un nou impuls unui proces care era de mult timp în impas.

„Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina și schimbările geopolitice fac ca argumentele în favoarea extinderii să fie foarte clare”, a declarat Kaja Kallas reporterilor. „Este o necesitate dacă vrem să fim un actor mai puternic pe scena mondială.”

Ea a adăugat că „aderarea de noi țări la Uniunea Europeană până în 2030 este un obiectiv realist” și a afirmat că Muntenegru este cea mai avansată în procesul de aderare și un favorit pentru statutul de membru, alături de Albania.

Kallas, fost prim-ministru al Estoniei, a mai spus că aderarea la UE ar putea fi o „garanție majoră de securitate” pentru Ucraina și că nicio țară candidată nu a implementat vreodată reforme atât de radicale în timp de război.

Vorbind în fața unui public din Bruxelles din orașul Pokrovsk, aflat în conflict, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că dorește ca Ucraina să adere la UE înainte de 2030.

Oficialii au lăudat și Moldova, al cărei guvern a acuzat Rusia că a organizat o campanie subversivă fără precedent pentru a influența alegătorii prin finanțarea ilicită a partidelor, cumpărarea de voturi și campanii de propagandă. Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, a declarat că Moldova, care are o populație de 2,4 milioane de locuitori, a înregistrat cele mai mari progrese dintre toate țările într-un an, „în ciuda amenințărilor hibride continue și a încercărilor de destabilizare a țării în drumul său către UE”.

Au existat însă critici aspre la adresa autorităților din Georgia, despre care Kos a spus că este o țară candidată la aderarea la UE doar cu numele. Liderii UE au suspendat negocierile de aderare ale Georgiei anul trecut, după o represiune violentă împotriva protestatarilor pașnici care au ieșit în stradă împotriva legii „agenților străini” inspirată de Rusia, care impune grupurilor societății civile să se înregistreze sub această etichetă stigmatizantă dacă primesc fonduri din străinătate.

Parlamentul European a raportat în iulie că, după proteste, peste 500 de persoane au fost reținute în cadrul „procedurilor administrative”, dintre care 300 au fost supuse torturii sau altor forme de tratament inuman și degradant.

Adresându-se direct liderilor guvernului georgian, Kos a spus că aceștia îndepărtează poporul de UE:

„Dacă sunteți serioși în privința UE, atunci ascultați-vă poporul și încetați să-i trimioteți la închisoare pe liderii opoziției, pe jurnaliștii și pe oamenii care gândesc diferit de voi. Atunci vom putea discuta.”

Oficialii au declarat că perspectivele sunt mixte pentru Serbia, al cărei președinte autoritar, Aleksandar Vučić, s-a confruntat cu un an de proteste în masă împotriva corupției, declanșate de dezastrul de la gara Novi Sad, în care prăbușirea acoperișului a ucis 16 persoane. Comisia, acuzată de mult timp că este prea blândă cu Serbia, a adoptat recent o poziție mai fermă față de guvern. Kos a criticat „regresul în materie de libertate de exprimare și exprimare academică” și a afirmat că autoritățile sârbe trebuie „să-și clarifice opțiunea strategică” evitând retorica anti-UE.

Extinderea UE necesită unanimitatea celor 27 de state membre existente, inclusiv Ungaria. Guvernul ungar blochează următorul pas în negocierile de aderare ale Ucrainei, cu efectul neintenționat de a opri progresul Moldovei, deoarece cele două procese sunt legate.

Pentru a evita veto-ul Budapestei, oficialii studiază modalități de a avansa în negocieri fără a obține aprobarea formală a tuturor celor 27 de țări.

Unii politicieni au cerut UE să se reformeze înainte de a admite noi membri, în contextul îngrijorărilor că o uniune de peste 35 de țări ar duce la paralizia politică. Acest lucru ar putea însemna, de exemplu, abolirea veto-ului în politica externă, care a fost acuzat că face ca UE să fie „ținută ostatică” de un stat membru.

Kos a sugerat că nu este necesară reformarea UE înainte de admiterea Muntenegrului, cu o populație de 624.000 de locuitori, sau a Albaniei, care are 2,7 milioane de locuitori, potrivit datelor Băncii Mondiale. Ea a afirmat că nu vor exista „implicații financiare majore” pentru niciun domeniu important pentru membrii actuali ai UE în urma extinderii către aceste țări.

În privat, oficialii recunosc că Ucraina, care avea o populație de 41,4 milioane de locuitori înainte de război și are nevoie de reconstrucții masive, este un caz aparte, iar aderarea la UE va pune în fața unor alegeri dificile unii dintre cei mai fideli aliați ai Kievului, în special beneficiarii neți ai fondurilor UE, precum Polonia.

Întrebat despre eliminarea veto-urilor în politica externă, Kallas a spus că UE are ocazia să discute despre modul în care funcționează, adăugând:

„Ordinea mondială se schimbă în timp ce vorbim și pentru noi se pune întrebarea care este rolul nostru în acest context și dacă suntem capabili să jucăm acest joc geopolitic, iar noi putem juca acest joc numai dacă suntem capabili să adoptăm decizii”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ludovic orban digi24
1
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
2
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
piata rosie din moscova
4
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
alexandru nazare la guvern
5
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
"Ce mesaj ai vrut să transmiți?" Ronaldo a explicat, fără rețineri, gestul făcut față de Donald Trump
Digi Sport
"Ce mesaj ai vrut să transmiți?" Ronaldo a explicat, fără rețineri, gestul făcut față de Donald Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
Retragerea trupelor americane din România stârnește revoltă în...
Radu Marinescu.
Ce spune ministrul Justiției după ce ÎCCJ a decis eliberarea lui...
New York City mayoral candidate Zohran Mamdani campaigns in New York City
Musulmanul Zohran Mamdani câștigă primăria New Yorkului. Mesajul...
DNA Romania
Anchetă de trafic de influență la DNA. Ar fi vizați afaceristul Fănel...
Ultimele știri
Momentul în care Ucraina atacă infrastructura energetică a două orașe rusești. Oficialitățile vorbesc de drone, localnicii de rachete
Cum explică Donald Trump înfrângerile suferite de Partidul Republican în alegerile SUA: „Cele două motive”
Donald Trump, cheia pentru eliminarea opoziției Ungariei în calea aderării Ucrainei la UE: „O realizare diplomatică pentru Casa Albă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
drapelele ue si ucrainei
Uniunea Europeană alocă un nou buget uriaș pentru a susține Ucraina
Bulgaria suspendă temporar exporturile de combustibil către UE din cauza sancțiunilor impuse Lukoil de Statele Unite
U.S. President Trump holds a cabinet meeting at the White House in Washington
Șeful spionilor americani, vizită discretă la Bruxelles. Care a fost mesajul directorului CIA, John Ratcliffe, pentru europeni
GERMAN HEAVY ARMOUR AND MILITARY VEHICLES ARE UNLOADED IN SKOPJE.
Statele UE se vor ajuta reciproc pentru a transporta tancuri pe continent în caz de război (Financial Times)
EU flag with Serbian flag on a tree stump isolated
De ce aderarea Serbiei la UE ar putea să nu aibă loc înainte de 2030, în contextul provocărilor și rivalităților din Balcani
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian susține că a picat examenele de la Drept după ce a învățat cu ChatGPT: „Mă supăr și țip la el!”
Cancan
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de...
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu, dezvăluiri tulburătoare despre situaţia lui Cornel Dinu! Drama prin care trece legenda lui...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
„Vai, vai, vai! Le vine și lor rândul”. Polemică pe arbitraj între Gigi Becali și Mihai Rotaru: „Hai să vedem...
Adevărul
„A house of dynamite”, filmul care a dat fiori cinefililor și a pus pe jar Pentagonul. „Mi-a venit să plâng”
Playtech
Ce trebuie să faci cu frunzele uscate din curte? Iei amendă de 20.000 de lei dacă le dai foc
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Pro FM
De la caviar și șampanie la pâine cu gem. Obișnuit cu petrecerile excentrice, Diddy și-a sărbătorit acum ziua...
Film Now
Ce a făcut Robert De Niro după ce fiica lui a dezvăluit că este transgender. Tânăra a rupt tăcerea: „Sunt...
Adevarul
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta...
Newsweek
1.600 dosare de pensii pe masa CCR. Azi, se judecă creșteri de pensii militare și contributive
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence dezvăluie numele regizorului care "a călit-o" cu stilul lui dur și direct: "Nu am simțit că...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”