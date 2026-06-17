Val de caniculă în Franța: Parisul redeschide un canal pentru înot după un secol de interdicție. „Trebuie să ne adaptăm”

Franța se pregătește să întâmpine un nou val de caniculă. În acest context, autoritățile din Paris au permis înotul într-unul dintre canalele orașului, pentru ca locuitorii să poată face față căldurii extreme, anunță France24.

Va fi a doua perioadă de temperaturi ridicate din acest an, după ce o săptămână neobișnuit de toridă din luna mai a doborât recorduri în jumătate din țară.

„Un val de căldură se va instala treptat în toată țara în această săptămână”, a declarat Christelle Robert, de la serviciul meteorologic național Meteo-France.

Miercuri, temperaturile urmau să atingă 36°C sau 37°C în unele zone, pentru ca duminică să atingă valori maxime de 40°C în anumite regiuni, în timp ce țara sărbătorește solstițiul de vară cu festivalul anual de muzică la nivel național, „La Fete de la Musique”.

În Paris, înotul va fi permis începând de miercuri seara, sub supravegherea salvamarilor, într-o porțiune a Canalului Saint-Martin din estul orașului, a declarat marți seara primarul Emmanuel Gregoire.

Tinerii s-au aruncat în canal în timpul săptămânii toride de luna trecută.

„Faptul că s-a cheltuit o cantitate enormă de energie, forțe de poliție municipală și națională pentru a-i împiedica pe tineri să înoate când erau 40 de grade ni s-a părut puțin absurd”, a spus Gregoire, reamintind totuși tinerilor că săriturile de pe poduri sunt periculoase și rămân interzise.

Alexandra Cordebard, primarul arondismentului 10 al capitalei, a declarat că permiterea înotului în canal mai devreme decât era programat în iulie reprezintă „o nouă modalitate de a combate schimbările climatice și de a adapta orașul”.

Mai târziu în vară, înotătorii se vor putea răcori și în zonele special amenajate de-a lungul Senei, după ce râul a fost redeschis înotătorilor vara trecută pentru prima dată în ultimul secol.

Parisul a investit peste un miliard de euro (1,15 miliarde de dolari) pentru a asigura o calitate a apei suficient de bună pentru a putea fi folosită în timpul Jocurilor Olimpice din 2024.

Studiile și organismele științifice sunt de acord că valurile de căldură din Europa devin din ce în ce mai frecvente ca urmare a schimbărilor climatice. Meteo France afirmă că, din cele 51 de valuri de căldură înregistrate la nivel național începând cu 1947, 34 au avut loc după anul 2000 și 26 după 2011.

Temperaturile medii globale vor rămâne probabil la niveluri record sau aproape de acestea în acest an și în următorii patru ani, a avertizat Organizația Națiunilor Unite.

Editor : C.A.