Finală Emma Răducanu – Sorana Cîrstea la Transylvania Open. Când s-au mai întâlnit față în față cele două jucătoare

Data actualizării: Data publicării:
Emma Răducanu și Sorana Cîrstea
Emma Răducanu și Sorana Cîrstea. Foto: Profimedia

Finală Emma Răducanu – Sorana Cîrstea, mâine, la Transylvania Open. Cele două jucătoare s-au mai întâlnit o singură dată.

Sorana Cîrstea, locul 36 WTA şi favorită 3, s-a calificat, vineri, în finala turneului de categorie WTA 250, de la Cluj-Napoca. Cîrstea a învins-o pe Daria Snigur (144 WTA, Ucraina), scor 6-0, 6-3, în 56 de minute.

În ultimul act, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Emma Răducanu, locul 30 WTA şi cap de serie 1, care a învins-o în semifinale pe Oleksanda Oliinikova (Ucraina, 91 WTA), scor 7-5, 3-6, 6-3, în două ore şi 48 de minute.

Confruntarea de la Transylvania Open va fi cel de-al doilea meci direct dintre cele două jucătoare, care s-au mai întâlnit o singură dată până acum.

Răducanu (23 ani, 30 WTA) a câştigat singurul său meci direct cu Cîrstea, în 2021, la Wimbledon, în turul al treilea, cu 6-3, 7-5.

Statistici

Sorana Cîrstea va juca a 8-a finală WTA a carierei și prima în România. Pentru britanică este doar a doua oară, ce-I drept la prima a cucerit US Open (2021).

Jucătoarele eliminate în semifinale primesc 12.331 dolari şi 98 de puncte. Finalista învinsă va obţine 22.125 de dolari şi 163 de puncte, iar câştigătoarea turneului va primi 37.390 de dolari şi 250 de puncte.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

