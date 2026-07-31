Ministru de lux. Câte milioane a cheltuit Peter Szijjarto din bani publici pe călătorii VIP

Fostul ministru de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a cheltuit peste 12 milioane de euro din fonduri publice pe zboruri private în timpul mandatului său, în timp ce el și anturajul său acumulau în mod regulat facturi uriașe în saloanele VIP, a dezvăluit o investigație a presei ungare, scrie TVPWorld.

Ministrul de Externe din guvernul de dreapta demis în aprilie a cheltuit, de asemenea, în total peste 260.000 de euro pe rezervarea unor zboruri private care nu au fost niciodată utilizate, a relatat joi site-ul ungar de știri de investigație HVG.

Noul guvern de centru al Ungariei, condus de Péter Magyar, a acuzat administrația anterioară de deturnarea fondurilor publice și de conducerea țării în beneficiul propriu și al oligarhilor apropiați.

În timpul călătoriilor oficiale în străinătate, Szijjártó și anturajul său au folosit saloanele VIP din aeroporturi de 66 de ori în total, a constatat HVG pe baza datelor primite în urma unei cereri de acces la informații.

Factura totală pentru aceste suite de lux s-a ridicat la aproape 140.000 de euro, a relatat HVG, adică în medie aproximativ 2.000 de euro pe călătorie.

Cea mai mare cheltuială a avut loc în timpul unei călătorii în Rusia, în iulie 2021, când anturajul de 15 persoane al ministrului de Externe de atunci a acumulat o factură de aproape 30.000 de euro, a scris HVG.

Natura serviciilor furnizate nu a fost specificată în datele comunicate către HVG de către Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei.

În timpul Cupei Mondiale din 2022 din Qatar, factura de cazare a lui Szijjártó pentru o singură noapte s-a ridicat la aproape 18.000 de euro, a scris miercuri postul privat de televiziune RTL.

Conform regulilor de achiziții publice ale guvernului Fidesz anterior, Szijjártó era autorizat să-și acorde singur permisiunea pentru astfel de cheltuieli, a precizat HVG.

Editor : M.C