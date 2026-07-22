Reacția lui Viktor Orban după perchezițiile la serverele Fidesz din Ungaria: „Așa ceva se întâmplă doar în dictaturi!”

Fostul prim-ministru naționalist al Ungariei Viktor Orban, care a fost înlăturat de la putere după 16 ani în urma alegerilor din aprilie, și-a îndemnat susținătorii să restabilească democrația în țară, despre care a afirmat că a fost zdrobită de noul guvern, relatează Reuters.

În prima sa declarație politică fermă de la înfrângerea electorală zdrobitoare suferită, Orban a publicat marți seara târziu o „Declarație de rezistență” pe Facebook, la scurt timp după ce partidul său, Fidesz, a anunțat că procurorii au efectuat percheziții la sediile care găzduiesc serverele sale de internet.

Procurorii au declarat agenției Reuters, într-un răspuns transmis prin e-mail, că această acțiune era legată de o anchetă privind „delapidarea și alte infracțiuni” comise în cadrul Fondului Național pentru Cultură sub guvernul Orban.

Orban a declarat reporterilor că procurorii au confiscat servere care conțineau o bază de date și e-mailuri ale membrilor partidului, afirmând că aceasta a fost o măsură motivată politic, menită să împiedice din punct de vedere legal funcționarea partidului Fidesz.

„Chestiunea Fondului Național pentru Cultură a fost doar un pretext pentru asta”, a declarat fostul premier maghiar, adăugând că nu s-a comis nicio încălcare a legii.

Totodată, fostul premier ungar a mai precizat într-o postare pe X: „Folosind ca pretext o anchetă legată de Fondul Cultural Național al Ungariei, autoritățile au transformat sistemul judiciar într-o armă împotriva partidului Fidesz. Așa ceva se întâmplă doar în dictaturi! Acționând la ordinele politice, procurorii au confiscat serverele noastre care conțin date cu caracter personal, precum și corespondența noastră prin e-mail. Acest act poartă toate semnele distinctive ale unui regim autoritar, dar nu ne vom lăsa intimidați!”.

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Într-o postare pe Facebook, Orban a afirmat că Ungaria „a încetat să mai fie un stat democratic” după ce noul guvern de centru-dreapta al prim-ministrului Peter Magyar a adoptat un amendament constituțional care pune capăt mandatului președintelui și al președintelui Curții Constituționale.

Tisza neagă că ar adopta o atitudine autoritară față de adversarii politici. Acesta s-a angajat să combată corupția, despre care afirmă că a fost rampantă sub administrația lui Orban, ca parte a eforturilor sale de a readuce Ungaria în curentul principal al UE.

Orban însuși a fost ținta unor critici severe pe durata mandatului său cu privire la standardele democratice din Ungaria și a intrat frecvent în conflict cu UE pe teme precum statul de drept și drepturile minorităților.

Orban a negat acuzațiile de corupție.

„Noul sistem politic creat în acest fel este nelegitim... Fidesz va recurge la toate mijloacele pașnice împotriva abuzului de putere, atât în interiorul, cât și în afara parlamentului”, a declarat Orban.

Partidul Tisza al lui Magyar deține o majoritate calificată în parlament, ceea ce îi permite să anuleze modificările introduse de Orban, despre care Magyar susține că au adus atingere democrației.

Modificarea constituțională a pus capăt mandatului președintelui Tamas Sulyok, invocând „pierderea gravă a încrederii” societății față de un lider ales în 2024 de către parlamentarii din partidul Fidesz al lui Orban. Parlamentul va alege în curând un nou președinte.

Partidul Tisza al lui Magyar se bucură de un sprijin public imens, un sondaj realizat de institutul Median la începutul acestei luni indicând un sprijin de 60%, față de 18% pentru Fidesz. De la alegeri, Fidesz se află într-o situație haotică, liderul grupului său parlamentar demisionând săptămâna trecută.

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Editor : A.M.G.